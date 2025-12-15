Στην κορυφή της Bank of America η Ελλάδα – Οι 9 μετοχές που επιλέγει
Στην κορυφή της Bank of America η Ελλάδα – Οι 9 μετοχές που επιλέγει
Γιατί η ελληνική αγορά ανεβαίνει στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών στην περιοχή ΕΜΕΑ - Οι μετοχές που «κοιτάνε» τα funds
Σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς επενδυτές αναζητούν αγορές με καθαρό σήμα, σαφή θέση στους δείκτες και επαρκές βάθος τίτλων, η Ελλάδα ξεχωρίζει. Σύμφωνα με τη στρατηγική ανάλυση της Bank of America Global Research για την περιοχή Αναδυόμενης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ), η ελληνική αγορά καταγράφει τη μεγαλύτερη υπερβάλλουσα στάθμιση σε σχέση με τον περιφερειακό δείκτη, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει βασική επιλογή στα διεθνή χαρτοφυλάκια.
Τα στοιχεία της Bank of America δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση ως προς την υπερβάλλουσα στάθμιση μεταξύ των αγορών της περιοχής, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ουγγαρία και η Τουρκία. Η εικόνα αυτή συνδέεται με την ενίσχυση των εισροών προς την περιοχή και τη βελτίωση της διεθνούς επενδυτικής διάθεσης, σε ένα περιβάλλον υποχώρησης του δολαρίου και αποκλιμάκωσης των ανησυχιών για το παγκόσμιο μακροοικονομικό σκηνικό.
Για την Bank of America, η Ελλάδα δεν αποτελεί περιφερειακή εξαίρεση, αλλά αγορά με σταθερή και διαχρονική παρουσία στους δείκτες, γεγονός που την καθιστά ελκυστική για θεσμικά χαρτοφυλάκια με μακρύτερο ορίζοντα.
Η ισχυρή θέση της χώρας συνοδεύεται από σαφείς εταιρικές αναφορές. Στο report περιλαμβάνονται ρητώς εννέα ελληνικές εισηγμένες, οι οποίες καλύπτουν βασικούς τομείς της οικονομίας.
