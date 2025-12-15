Στεγαστική κρίση: Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες στο πρώτο σχέδιο προσιτής κατοικίας της ΕΕ
Το σχέδιο για προσιτή στέγη, αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα - Μη υποχρεωτικές συστάσεις και εργαλεία προς τα κράτη μέλη - Το μήνυμα Γιόργκενσεν μέσω του Politico, για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης
Από τη Λισαβόνα έως το Ταλίν και την Αθήνα, οι Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών. Αυτή την εβδομάδα, οι Βρυξέλλες αναμένεται να εγκρίνουν το πρώτο στην ιστορία της ΕΕ σχέδιο για οικονομικά προσιτή στέγη. Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ευρωπαίος επίτροπος Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, τονίζει πως «Πρόκειται για μια πραγματική κρίση και δεν αρκεί απλώς να μιλάμε για αυτήν». Tην ίδια στιγμή, στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης επιχειρεί να θωρακιστεί και η χώρα μας, με βασική κατεύθυνση την αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά. Όπως έχει ήδη γράψει το newmoney.gr, το κυβερνητικό επιτελείο μελετά προτάσεις, που ανακοινωθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διάρκεια της συζήτησης του Προϋπολογισμού.
Το πακέτο μέτρων φιλοδοξεί να απελευθερώσει δημόσιους πόρους για την κατασκευή νέων κατοικιών, να παρακολουθεί την αισχροκέρδεια στην αγορά ακινήτων και να δώσει σε περιφερειακές και τοπικές αρχές εργαλεία για τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που επιτείνουν τη στεγαστική έλλειψη.
«Το σχέδιο θα είναι ένας συνδυασμός συγκεκριμένων δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συστάσεων που μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη», ανέφερε ο Γιόργκενσεν, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν επιδιώκει να εξοπλίσει εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές με τρόπους, για να επιφέρουν πραγματικές αλλαγές στην πράξη — χωρίς να υπερβεί τον ρόλο της σε έναν τομέα, όπου δεν διαθέτει επίσημη αρμοδιότητα.
«Πρόκειται για ένα υπαρκτό πρόβλημα που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους και η αδράνεια τροφοδοτεί ευθέως τη ρητορική των δεξιών λαϊκιστών», σημείωσε ο Γιόργκενσεν, αναφερόμενος στα υπερεθνικιστικά κόμματα που έχουν εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια για τις δυσθεώρητες τιμές κατοικίας, καταγράφοντας μεγάλες εκλογικές νίκες σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Πορτογαλία. «Κανονικά, η ΕΕ δεν είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε. «Αυτό πρέπει να αλλάξει».
Εδώ και χρόνια, οι κυβερνήσεις παραπονιούνται ότι μπορούν να χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους μόνο για την παροχή στέγης σε χαμηλόμισθες οικογένειες. Αντανακλώντας το γεγονός ότι πλέον ακόμη και τα μεσαία εισοδήματα δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στο κόστος στέγασης, οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν τη διάθεση κονδυλίων για όλα τα κοινωνικά στρώματα, που έχουν αποκλειστεί από την αγορά κατοικίας.
Το πακέτο θα προσφέρει επίσης εργαλεία σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, για να αντιμετωπίσουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη, η Φλωρεντία και η Πράγα.
«Δεν ανήκω σε εκείνους που ζητούν την απαγόρευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων», διευκρίνισε ο Γιόργκενσεν, σημειώνοντας ότι τέτοιες πλατφόρμες έδωσαν στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικά την Ευρώπη και σε ορισμένες οικογένειες μια απαραίτητη πηγή εισοδήματος. Ωστόσο, το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε με ρυθμούς «που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί», με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις να αντιστοιχούν έως και στο 20% των κατοικιών σε ορισμένες ιδιαίτερα πιεσμένες περιοχές. Όπως είπε, έχει μετατραπεί σε «μηχανή παραγωγής χρήματος, αντί για αυτό που αρχικά προοριζόταν να είναι».
Ο επίτροπος τόνισε ότι η τελική απόφαση για τη χρήση των εργαλείων περιορισμού των βραχυχρόνιων μισθώσεων θα ανήκει στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές. «Δεν πρόκειται να υποχρεώσουμε κανέναν να κάνει κάτι», δήλωσε. «Αν θεωρείτε ότι το σημερινό καθεστώς είναι εντάξει, μπορείτε να το διατηρήσετε».
Ένα πιο αφηρημένο σκέλος του πακέτου, στοχεύει επίσης στην αισχροκέρδεια στην αγορά κατοικίας.
From Lisbon to Tallinn, Europeans are overwhelmed by soaring home prices. This week, Brussels intends to do something about it.https://t.co/6eFuaa48XH— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 15, 2025
