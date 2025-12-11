Ανάλυση Εθνικής Τράπεζας: Ανάπτυξη άνω του 2% για την ελληνική οικονομία το 2025, επιτάχυνση το 2026
Ανάλυση Εθνικής Τράπεζας: Ανάπτυξη άνω του 2% για την ελληνική οικονομία το 2025, επιτάχυνση το 2026
Αυξητική η τάση για το δ' τρίμηνο του 2025 (πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,2%), αλλά και το 2026 με πρόσθετη ώθηση από τη δημοσιονομική πολιτική
Η πιθανότητα ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης να υπερβεί το 2% για το σύνολο του 2025 εμφανίζεται αυξημένη, όπως σημειώνει η Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας σε νέα έκθεση για την ελληνική οικονομία.
Σύμφωνα με την τράπεζα, «η ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων, σε συνδυασμό με την ανοδική τάση του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών αλλά και με τους ισχυρούς καταλύτες που τροφοδοτούν τις επενδυτικές δαπάνες, συνιστούν πρόσθετους υποστηρικτικούς παράγοντες για ακόμη ισχυρότερη αναπτυξιακή επίδοση το 2026».
Η έκθεση της ΕΤΕ:
Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,0% το 3ο τρίμηνο, με τις σημαντικές αναθεωρήσεις στη διάρθρωση του ΑΕΠ να αποτυπώνουν δυναμική ανάκαμψη των επενδύσεων (ειδικά των κατασκευών), ανθεκτική κατανάλωση και ισχυρή συνεισφορά από τις καθαρές εξαγωγές.
