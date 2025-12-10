Υψηλή ζήτηση για το ομόλογο της ΑΚΤΩΡ, καταγράφεται κάλυψη πάνω από δύο φορές

Η ζήτηση πλησιάζει τις τρεις φορές, με πολύ μεγάλη συμμετοχή των retail επενδυτών - Το επιτόκιο έχει τοποθετηθεί στο εύρος 4,7%–5,0%