Υψηλή ζήτηση για το ομόλογο της ΑΚΤΩΡ, καταγράφεται κάλυψη πάνω από δύο φορές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Όμιλος AKTOR Ομόλογο

Υψηλή ζήτηση για το ομόλογο της ΑΚΤΩΡ, καταγράφεται κάλυψη πάνω από δύο φορές

Η ζήτηση πλησιάζει τις τρεις φορές, με πολύ μεγάλη συμμετοχή των retail επενδυτών - Το επιτόκιο έχει τοποθετηθεί στο εύρος 4,7%–5,0%

Υψηλή ζήτηση για το ομόλογο της ΑΚΤΩΡ, καταγράφεται κάλυψη πάνω από δύο φορές
Έντονο ενδιαφέρον προσελκύει η ομολογιακή έκδοση της ΑΚΤΩΡ, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου. Ήδη καταγράφεται κάλυψη πάνω από δύο φορές, η ζήτηση πλησιάζει τις τρεις, με πολύ μεγάλη συμμετοχή των retail επενδυτών.

Η δημόσια προσφορά για την έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους έως 140 εκατ. ευρώ ολοκληρώνεται αύριο 11 Δεκεμβρίου 2025. Το επιτόκιο έχει τοποθετηθεί στο εύρος 4,7%–5,0%, με την τελική διαμόρφωση να καθορίζεται από τη διαδικασία του book-building.

