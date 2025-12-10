Goldman Sachs: Γιατί οι ελληνικές τράπεζες θα πρωταγωνιστήσουν και το 2026
Σύσταση «αγορά» για Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική, «ουδέτερη» για τη Eurobank η Goldman Sachs - Οι τιμές στόχοι
Στη φετινή της μεγάλη έκθεση «2026 Outlook: Moving Past ‘Proof of Concept» η Goldman Sachs σκιαγραφεί έναν ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, που αφήνει πίσω του τη φάση της απόδειξης ανθεκτικότητας και εισέρχεται σε μια περίοδο, όπου η ανάπτυξη και η αποδοτικότητα αποκτούν κεντρικό ρόλο. Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν για τη σταθερότητα αξιολογήσεων, τη σαφήνεια στις τιμές στόχους και τη θετική τους θέση στα συγκριτικά διαγράμματα του οίκου.
Στον πίνακα αξιολογήσεων της Goldman Sachs, οι συστάσεις καταγράφονται καθαρά:
-Alpha Bank, σύσταση «αγορά», τιμή στόχος τα 4,20 ευρώ
-Εθνική Τράπεζα, σύσταση «αγορά», τιμή στόχος τα 15,10 ευρώ
-Τράπεζα Πειραιώς, σύσταση «αγορά», τιμή στόχος τα 8,00 ευρώ
-Eurobank, σύσταση «ουδέτερη», τιμή στόχος τα 3,50 ευρώ
Η συνολική τοποθέτηση της Goldman Sachs αντανακλά το ευρύτερο αφήγημα της για την Ευρώπη, ότι δηλαδή το 2025 ήταν η χρονιά, που επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα του κλάδου και πως το 2026 η προσοχή μετατοπίζεται από τα επιτόκια προς τις ροές, την κλίμακα και τη λειτουργική μόχλευση.
