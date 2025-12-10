10 διδάγματα από τη ζωή και την επιχειρηματικότητα του Πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη
Η ιστορία μιας εμβληματικής προσωπικότητας ως ένα διαχρονικό μάθημα με επίκεντρο την ανθεκτικότητα και το όραμα
Ο Πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης γεννήθηκε το 1891 σε ένα φτωχό χωριό, τη Νίγδη της Καππαδοκίας, στα βάθη της Μικράς Ασίας. Πέθανε το 1979 στην Αθήνα, αφήνοντας πίσω του μια βιομηχανική αυτοκρατορία που κάλυπτε το 35% του ελληνικού βιομηχανικού δυναμικού και ένα ίδρυμα -αποκαλούσε το Ίδρυμα Μποδοσάκη «το τελευταίο και πιο αγαπημένο μου παιδί»- που μέχρι σήμερα στηρίζει την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από τα πατημένα παπούτσια του φτωχού μαθητή μέχρι το γραφείο στο Μέγαρο Καραπάνου, ο «Μπέης», όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του, χάραξε μια πορεία που κρύβει πολύτιμα διδάγματα για κάθε σύγχρονο επιχειρηματία.
Η ανθεκτικότητα ως θεμέλιος λίθος
Δεν υπάρχει τίποτα πιο “ανδρικό”, από το να πέφτει κάποιος και να στέκεται πάλι στα πόδια του. Λίγοι επιχειρηματίες έχουν αντιμετωπίσει τόσες αποτυχίες όσες ο Μποδοσάκης και λίγοι έχουν σηκωθεί όρθιοι τόσες φορές. Στα 30 του χρόνια, είχε ήδη γίνει σημαντικός επιχειρηματικός παράγοντας ολόκληρης της Τουρκίας, είχε αγοράσει το πολυτελέστατο ξενοδοχείο «Πέρα Παλάς» στην Κωνσταντινούπολη και το Σπόρτινγκ Κλαμπ (Sporting Club) της Σμύρνης, που ήταν το αριστοκρατικότερο και πιο κοσμοπολίτικο κλαμπ της πόλης. Ο Μποδοσάκης το αγόρασε με τον γνώριμο “κεραυνοβόλο τρόπο” που συνήθιζε, γύρω στο 1920, για να το μετατρέψει σε λέσχη των αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού και Ναυτικού. Η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 τα κατέστρεψε όλα. Όταν εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1923, έχοντας υποσχεθεί στον Βενιζέλο ότι θα συμβάλει στην ανασυγκρότηση της χώρας, η γραφειοκρατία και η διαφθορά του κατέστρεψαν πάλι την περιουσία μέσα σε τρία χρόνια. Ωστόσο, όπως γράφει η βιογραφία του, δεν πτοήθηκε ποτέ. Ξεκίνησε για τρίτη φορά από το μηδέν, με υπομονή, πείσμα και σκληρή δουλειά, μέχρι που δημιούργησε η βιομηχανική του αυτοκρατορία. Το πρώτο διδάγμα είναι σαφές: η αποτυχία δεν είναι το τέλος, αλλά μια νέα αφετηρία.
