Παραδόθηκαν τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Με ολόκληρο το μήκος των 277 χιλιομέτρων ανοιχτό στην κυκλοφορία, η Ολυμπία Οδός, αποτελεί πλέον τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας