ΑΑΔΕ: Απλήρωτοι φόροι 7,26 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο του έτους, στα 112,5 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη
Κάτω από 3,9 εκατ. οι οφειλέτες στην εφορία - Η «ακτινογραφία» των οφειλών
Φόρους ύψους 7,26 δισ. ευρώ άφησαν απλήρωτους οι φορολογούμενοι κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ να δείχνουν ότι τον Οκτώβριο, μέσα σε ένα μήνα, οι απλήρωτοι φόροι αυξήθηκαν κατά 785 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, το νέο ληξιπρόθεσμο παρουσιάζει αύξηση κατά 24,37%.
Επισημαίνεται ότι στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έχει εξαιρεθεί ακραία τιμή οφειλής ύψους 2,4 δισ. ευρώ, η οποία προέρχεται από λανθασμένη χρεωστική τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ.
Έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου, οι εισπράξεις για το 10μηνο ανήλθαν σε 2,794 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,13% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Για τον μήνα Οκτώβριο, οι σχετικές εισπράξεις έφτασαν τα 212,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,92% σε ετήσια βάση.
«Πάνω» τα χρέηΤα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται στο ποσό των 112,504 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,52% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Από το χρέος αυτό, τα 27,320 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 85,184 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των οφειλετών διαμορφώθηκε σε 3.896.032 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
«Κάτω» οι οφειλέτεςΣε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει περαιτέρω μείωση κατά 0,84%, ενώ σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024 η μείωση ανέρχεται σε 0,77%, καθώς τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι οι οφειλέτες ανέρχονταν σε 3.926.439.
Η «ακτινογραφία» των οφειλώνΤο 90,32% του νέου ληξιπρόθεσμου Οκτωβρίου προέρχεται από συγκεκριμένες φορολογικές κατηγορίες. Ο φόρος εισοδήματος παρουσίασε αύξηση 14,12% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, φτάνοντας τα 317,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 16,30% στα 233,2 εκατ. ευρώ. Οι άλλοι άμεσοι φόροι ανήλθαν σε 98,3 εκατ. ευρώ με αύξηση 31,31%, και οι φόροι στην περιουσία υποχώρησαν κατά 9,95% στα 41,7 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση και στις εισπράξειςΓια το 10μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών έφτασαν τα 5,49 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,44% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα για τον Οκτώβριο, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 583,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,18% σε ετήσια βάση. Οι εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός μη φορολογικών κατηγοριών) έφτασαν τα 409 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, αυξημένες κατά 14,57% σε σχέση με πέρυσι.
