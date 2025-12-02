Το Μ.Μ μαζεύει τα μπλόκα στις εθνικές, οι μπίζνες του Λονδίνου, οι βουλευτές που… πάνε βιβλίο Τσίπρα, η Τράπεζα Πειραιώς «μιλάει καλά» με Euroxx

Κλείσιμο

Θα πείτε, ουδείς άλλος τρόπος υφίσταται που να ενοχλεί την κυβέρνηση πέραν του μπλοκαρίσματος των οδών και των εθνικών οδών, αλλά επαναλαμβάνω, την ταλαιπωρία την «τρώει» η κοινωνία και όχι κάποιοι υπουργοί. Αυτή η ιστορία λοιπόν, κλείνω έναν δρόμο και βλάπτω τον διπλανό μου, που τη θυμάμαι κάθε χρόνο τέτοια εποχή μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, που οι αγαπημένοι μας αγρότες αφήνουν τα καφενεία και πάνε για δουλειά, πρέπει κάπου να σταματήσει. Μου λένε ότι αύριο που θα είναι στο γραφείο του ο Μητσοτάκης -επιστρέφει από το Λονδίνο- θα ασχοληθεί με το πρόβλημα, άλλωστε το προανήγγειλε στην ενημέρωση και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης. Πιθανώς να τα πουν και δια ζώσης με τον Χρυσοχοΐδη για τα μέτρα που θα λάβει η Αστυνομία.Μητσοτάκης με επενδυτές-Εκτός από τη δημόσια συζήτηση στο event του Χρηματιστηρίου και της Morgan Stanley, o Κ.Μ έκατσε και τα είπε αναλυτικά σε ένα κλειστό roundtable με σοβαρούς επενδυτές, πριν αναχωρήσει για την Οξφόρδη. Μιλώντας για το overall performance της ελληνικής οικονομίας, είπε ότι παίρνουμε μέτρα στήριξης χωρίς να διακινδυνεύουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ αναφέρθηκε και στις φοροελαφρύνσεις. Τους είπε ξανά (αν και το ήξεραν) ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι θέλει να κριθεί στο τέλος για την υλοποίηση των δεσμεύσεών του, κάνοντας μάλιστα και τη σύγκριση του δημοσκοπικού προβαδίσματος της ΝΔ με την κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές εκλογές. Και τους τόνισε ότι η πολιτική σταθερότητα και η σημασία της θα είναι βασική παράμετρος στην εκλογική στρατηγική.Μπρέκφαστ με Πιερρ-Στα υπόλοιπα του επενδυτικού συνεδρίου στο Λονδίνο, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στις τράπεζες και φυσικά στην ενέργεια και στις κατασκευές. Οι τραπεζίτες ειδικότερα αναφέρθηκαν στις θετικότατες αποδόσεις των μετοχών τους καθώς οι αναλυτές συνεχίζουν να ενδιαφέρονται κατά βάση για τα μερίσματα τα οποία ασφαλώς θα προκύψουν από την πιστωτική επέκταση αλλά και από τις λοιπές εργασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση ξεχώρισε η μνεία του Βασίλη Ψάλτη πως η κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha Bank δίνει μεγάλα περιθώρια για συμπληρωματικές εξαγορές, ενώ στόχος η αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς η συζήτηση για την Εθνική Ασφαλιστική ασφαλώς απέσπασε σημαντικό κομμάτι της συζήτησης, για τη Eurobank, το εξωτερικό και τα διαφοροποιημένα αποτελέσματα - και με τη συνεισφορά της Βουλγαρίας- ήταν στο επίκεντρο, ενώ για την Εθνική ασφαλώς τα υψηλά κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας παραμένουν επίκαιρο θέμα συζήτησης. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωινό του ΥΠΟΙΚ Κ. Πιερρακάκη με επενδυτές, αμέσως μετά συζήτηση με τον Στεφάν Μπουζνά, CEO της Euronext και πάνελ για το τραπεζικό σύστημα με τις Χ. Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ) και Ε. Βρεττού (CrediaBank). Αυτό πάντως θα είναι και το τελευταίο συνέδριο που διοργανώνει το ΧΑ με τη Morgan Stanley, αφού από του χρόνου η ΕΧΑΕ θα είναι Euronext, η οποία υλοποιεί μια δική της συνολική στρατηγική προώθησης των αγορών της, ενώ και το ελληνικό Χρηματιστήριο κατά πάσα πιθανότητα θα ανήκει στην κατηγορία των Developed Markets, από τον οίκο FTSE/Russell. Αν μάλιστα του χρόνου τέτοια εποχή, η Ελλάδα έχει καταφέρει να αποπληρώσει νωρίτερα ένα μέρος του Δημοσίου Χρέους, το όποιο επενδυτικό συνέδριο του 2026 θα διεξάγεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετικούς συμμετέχοντες.Ο ελληνικός φάκελος για το SAFE-Έκλεισαν και τυπικά οι φάκελοι που κατέθεσαν τα ευρωπαϊκά κράτη για χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού εργαλείου SAFE και βεβαίως η Ελλάδα κατέθεσε τον σχεδιασμό της, ο οποίος βασίζεται σε προτεραιότητες. Μαθαίνω ότι, ενώ μας αναλογούν περίπου 1,15 δισ. ευρώ σε δάνεια, ο ελληνικός φάκελος περιέχει δυνητικές χρηματοδοτήσεις 2+ δισ., με την ελπίδα ότι κάποιες χώρες δεν θα χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα κεφάλαια και αυτά θα ανακατευθυνθούν σε άλλους ενδιαφερόμενους. Ο ελληνικός φάκελος περιέχει όπλα καινοτομίας, όπως συστήματα drones και τον anti-drone θόλο, όχι δηλαδή οχήματα κ.λπ. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα, αλλά και στις διακυβερνητικές (G2G) συνεργασίες π.χ. για το ελληνικό drone «Κένταυρος».Το like Αδωνι σε Πέτρο Παππά-Στα ενδιαφέροντα «παραπολιτικά» της ημέρας είναι η ευχαριστήρια ανάρτηση του Αδωνι στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά, που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε κάποια εκδήλωση… αποθέωσε τον υπουργό για την εργατικότητα και την προσπάθειά του στην Υγεία. Δεν το βρήκα καθόλου κακό, αλλά σίγουρα εκτός γραμμής ΠΑΣΟΚ με τόσα που λέει ο αρχηγούλης του Νίκος Α. Περιμένω λοιπόν να δω πώς θα αντιδράσουν αυτοί οι πολιτισμένοι άνθρωποι εκεί στο Κίνημα. Ηδη ο Χάρης Καστανίδης του 'ριξε μια λέγοντας ότι συγκρίνοντας αυτό που είχε πει ο Παπαβασιλείου (για λίγες ώρες διευθυντής του Ανδρουλάκη) σε σχέση με αυτά που είπε ο Παππάς, μάλλον τον αδικήσαμε (τον Παπαβασιλείου εννοείται). Ο Καστανίδης βέβαια παρεξηγήθηκε γιατί ο Πέτρος Παππάς προορίζεται για υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη στη Β' περιφέρεια, ασχέτως αν ο Χάρης είναι της Α' Περιφέρειας, λέει θα τον βρω στα πόδια μου οπότε ρίξ’ του μια να υπάρχει. Αργότερα βέβαια, προφανώς καθ’ υπόδειξη, ο Παππάς το «μάζεψε» λίγο το σχόλιό του δημοσιεύοντας ένα μόνο απόσπασμα από την ομιλία του που ασκούσε κάποια κριτική στο ΕΣΥ, αλλά η... ζημιά είχε γίνει.Τα ραντεβού Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον-Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει αύριο ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου, όπου και θα έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του και γνωστούς μας από τον PTEC Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ. Μάλιστα, ο ίδιος θα συναντήσει τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ για τέταρτη φορά τους τελευταίους 6 μήνες, ενώ τρίτη φορά τον Κρις Ράιτ στο ίδιο διάστημα. Δεν υπάρχει πιο σαφής ένδειξη της δυναμικής που αναπτύσσει η ενεργειακή σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ υπάρχει και μια δεδομένη προσωπική σχέση. Ταυτόχρονα, μαθαίνω ότι ο Παπασταύρου θα έχει γεύμα με τους Ελληνο-αμερικάνους βουλευτές Gus Bilirakis, Dina Titus και Jimmy Patronis για την προώθηση των εθνικών εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα. Ενα ακόμη σημαντικό ραντεβού θα είναι αυτό όμως με τον Γερουσιαστή Chuck Fleischmann, πρόεδρο της υποεπιτροπής ενέργειας της Επιτροπής Κατανομής Πόρων (Appropriations). Της επιτροπής δηλαδή που ξεκλειδώνει τα κονδύλια για την ανάπτυξη του East Med Energy Center που κυνηγά η χώρα μας. Τέλος, την Τέταρτη θα κλείσει τη μέρα του με συναντήσεις με τις αμερικανο-εβραϊκές οργανώσεις AIPAC και AJC.Τσίπρας-βιβλίο και βουλευτές