Το Μ.Μ μαζεύει τα μπλόκα στις εθνικές, οι μπίζνες του Λονδίνου, οι βουλευτές που… πάνε βιβλίο Τσίπρα, η Τράπεζα Πειραιώς «μιλάει καλά» με Euroxx
Χαίρετε, σήμερα θα ξεκινήσω από τις αγροτικές συγκεντρώσεις και ειδικά από την πάρα πολύ κακή συνήθεια που έχουν να κλείνουν τους δρόμους, γιατί φυσικά μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, να διαλέγουν οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαμαρτυρίας, αλλά όχι να ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ τους υπόλοιπους πολίτες αυτής της χώρας
Θα πείτε, ουδείς άλλος τρόπος υφίσταται που να ενοχλεί την κυβέρνηση πέραν του μπλοκαρίσματος των οδών και των εθνικών οδών, αλλά επαναλαμβάνω, την ταλαιπωρία την «τρώει» η κοινωνία και όχι κάποιοι υπουργοί. Αυτή η ιστορία λοιπόν, κλείνω έναν δρόμο και βλάπτω τον διπλανό μου, που τη θυμάμαι κάθε χρόνο τέτοια εποχή μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, που οι αγαπημένοι μας αγρότες αφήνουν τα καφενεία και πάνε για δουλειά, πρέπει κάπου να σταματήσει. Μου λένε ότι αύριο που θα είναι στο γραφείο του ο Μητσοτάκης -επιστρέφει από το Λονδίνο- θα ασχοληθεί με το πρόβλημα, άλλωστε το προανήγγειλε στην ενημέρωση και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης. Πιθανώς να τα πουν και δια ζώσης με τον Χρυσοχοΐδη για τα μέτρα που θα λάβει η Αστυνομία.
Μητσοτάκης με επενδυτές
-Εκτός από τη δημόσια συζήτηση στο event του Χρηματιστηρίου και της Morgan Stanley, o Κ.Μ έκατσε και τα είπε αναλυτικά σε ένα κλειστό roundtable με σοβαρούς επενδυτές, πριν αναχωρήσει για την Οξφόρδη. Μιλώντας για το overall performance της ελληνικής οικονομίας, είπε ότι παίρνουμε μέτρα στήριξης χωρίς να διακινδυνεύουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ αναφέρθηκε και στις φοροελαφρύνσεις. Τους είπε ξανά (αν και το ήξεραν) ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι θέλει να κριθεί στο τέλος για την υλοποίηση των δεσμεύσεών του, κάνοντας μάλιστα και τη σύγκριση του δημοσκοπικού προβαδίσματος της ΝΔ με την κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές εκλογές. Και τους τόνισε ότι η πολιτική σταθερότητα και η σημασία της θα είναι βασική παράμετρος στην εκλογική στρατηγική.
Μπρέκφαστ με Πιερρ
-Στα υπόλοιπα του επενδυτικού συνεδρίου στο Λονδίνο, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στις τράπεζες και φυσικά στην ενέργεια και στις κατασκευές. Οι τραπεζίτες ειδικότερα αναφέρθηκαν στις θετικότατες αποδόσεις των μετοχών τους καθώς οι αναλυτές συνεχίζουν να ενδιαφέρονται κατά βάση για τα μερίσματα τα οποία ασφαλώς θα προκύψουν από την πιστωτική επέκταση αλλά και από τις λοιπές εργασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση ξεχώρισε η μνεία του Βασίλη Ψάλτη πως η κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha Bank δίνει μεγάλα περιθώρια για συμπληρωματικές εξαγορές, ενώ στόχος η αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς η συζήτηση για την Εθνική Ασφαλιστική ασφαλώς απέσπασε σημαντικό κομμάτι της συζήτησης, για τη Eurobank, το εξωτερικό και τα διαφοροποιημένα αποτελέσματα - και με τη συνεισφορά της Βουλγαρίας- ήταν στο επίκεντρο, ενώ για την Εθνική ασφαλώς τα υψηλά κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας παραμένουν επίκαιρο θέμα συζήτησης. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωινό του ΥΠΟΙΚ Κ. Πιερρακάκη με επενδυτές, αμέσως μετά συζήτηση με τον Στεφάν Μπουζνά, CEO της Euronext και πάνελ για το τραπεζικό σύστημα με τις Χ. Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ) και Ε. Βρεττού (CrediaBank). Αυτό πάντως θα είναι και το τελευταίο συνέδριο που διοργανώνει το ΧΑ με τη Morgan Stanley, αφού από του χρόνου η ΕΧΑΕ θα είναι Euronext, η οποία υλοποιεί μια δική της συνολική στρατηγική προώθησης των αγορών της, ενώ και το ελληνικό Χρηματιστήριο κατά πάσα πιθανότητα θα ανήκει στην κατηγορία των Developed Markets, από τον οίκο FTSE/Russell. Αν μάλιστα του χρόνου τέτοια εποχή, η Ελλάδα έχει καταφέρει να αποπληρώσει νωρίτερα ένα μέρος του Δημοσίου Χρέους, το όποιο επενδυτικό συνέδριο του 2026 θα διεξάγεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετικούς συμμετέχοντες.
Ο ελληνικός φάκελος για το SAFE
-Έκλεισαν και τυπικά οι φάκελοι που κατέθεσαν τα ευρωπαϊκά κράτη για χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού εργαλείου SAFE και βεβαίως η Ελλάδα κατέθεσε τον σχεδιασμό της, ο οποίος βασίζεται σε προτεραιότητες. Μαθαίνω ότι, ενώ μας αναλογούν περίπου 1,15 δισ. ευρώ σε δάνεια, ο ελληνικός φάκελος περιέχει δυνητικές χρηματοδοτήσεις 2+ δισ., με την ελπίδα ότι κάποιες χώρες δεν θα χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα κεφάλαια και αυτά θα ανακατευθυνθούν σε άλλους ενδιαφερόμενους. Ο ελληνικός φάκελος περιέχει όπλα καινοτομίας, όπως συστήματα drones και τον anti-drone θόλο, όχι δηλαδή οχήματα κ.λπ. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα, αλλά και στις διακυβερνητικές (G2G) συνεργασίες π.χ. για το ελληνικό drone «Κένταυρος».
Το like Αδωνι σε Πέτρο Παππά
-Στα ενδιαφέροντα «παραπολιτικά» της ημέρας είναι η ευχαριστήρια ανάρτηση του Αδωνι στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά, που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε κάποια εκδήλωση… αποθέωσε τον υπουργό για την εργατικότητα και την προσπάθειά του στην Υγεία. Δεν το βρήκα καθόλου κακό, αλλά σίγουρα εκτός γραμμής ΠΑΣΟΚ με τόσα που λέει ο αρχηγούλης του Νίκος Α. Περιμένω λοιπόν να δω πώς θα αντιδράσουν αυτοί οι πολιτισμένοι άνθρωποι εκεί στο Κίνημα. Ηδη ο Χάρης Καστανίδης του 'ριξε μια λέγοντας ότι συγκρίνοντας αυτό που είχε πει ο Παπαβασιλείου (για λίγες ώρες διευθυντής του Ανδρουλάκη) σε σχέση με αυτά που είπε ο Παππάς, μάλλον τον αδικήσαμε (τον Παπαβασιλείου εννοείται). Ο Καστανίδης βέβαια παρεξηγήθηκε γιατί ο Πέτρος Παππάς προορίζεται για υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη στη Β' περιφέρεια, ασχέτως αν ο Χάρης είναι της Α' Περιφέρειας, λέει θα τον βρω στα πόδια μου οπότε ρίξ’ του μια να υπάρχει. Αργότερα βέβαια, προφανώς καθ’ υπόδειξη, ο Παππάς το «μάζεψε» λίγο το σχόλιό του δημοσιεύοντας ένα μόνο απόσπασμα από την ομιλία του που ασκούσε κάποια κριτική στο ΕΣΥ, αλλά η... ζημιά είχε γίνει.
Τα ραντεβού Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον
-Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει αύριο ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου, όπου και θα έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του και γνωστούς μας από τον PTEC Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ. Μάλιστα, ο ίδιος θα συναντήσει τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ για τέταρτη φορά τους τελευταίους 6 μήνες, ενώ τρίτη φορά τον Κρις Ράιτ στο ίδιο διάστημα. Δεν υπάρχει πιο σαφής ένδειξη της δυναμικής που αναπτύσσει η ενεργειακή σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ υπάρχει και μια δεδομένη προσωπική σχέση. Ταυτόχρονα, μαθαίνω ότι ο Παπασταύρου θα έχει γεύμα με τους Ελληνο-αμερικάνους βουλευτές Gus Bilirakis, Dina Titus και Jimmy Patronis για την προώθηση των εθνικών εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα. Ενα ακόμη σημαντικό ραντεβού θα είναι αυτό όμως με τον Γερουσιαστή Chuck Fleischmann, πρόεδρο της υποεπιτροπής ενέργειας της Επιτροπής Κατανομής Πόρων (Appropriations). Της επιτροπής δηλαδή που ξεκλειδώνει τα κονδύλια για την ανάπτυξη του East Med Energy Center που κυνηγά η χώρα μας. Τέλος, την Τέταρτη θα κλείσει τη μέρα του με συναντήσεις με τις αμερικανο-εβραϊκές οργανώσεις AIPAC και AJC.
Τσίπρας-βιβλίο και βουλευτές
-One day to go για την παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα και εγώ ρώτησα αν οι διοργανωτές αναμένουν ανάμεσα στους καλεσμένους στο θέατρο Παλλάς -που χωράει και 1.500 άτομα- αν θα είναι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, του Κασσελάκη. Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι ναι μεν τυπικά δεν ξέρουμε, αφού η είσοδος είναι ελεύθερη και δεν υπάρχει seating arrangement, αλλά το θεωρούμε βέβαιον και από τον ΣΥΡΙΖΑ, και τη Νέα Αριστερά αλλά κυρίως από τους περίπου 25 ανεξάρτητους - ξέμπαρκους που κυκλοφορούν στη Βουλή. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πανηγύρι συνεχίζεται...
Η Τράπεζα Πειραιώς «μιλάει καλά» με την Euroxx
-Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ότι τώρα με το Euronext αλλάζουν οι συνθήκες για τις χρηματιστηριακές εταιρίες. Μπορεί να είναι το κυνήγι των τραπεζών να αυξήσουν τα μη επιτοκιακά έσοδα. Μπορεί ακόμη να είναι ότι τελείωσε ο πονοκέφαλος με τις διαδικασίες για την Εθνική Ασφαλιστική. Ό,τι κι αν συμβαίνει, η ουσία είναι ότι αυτή τη φορά -γιατί κουβέντες πολλές είχαμε και στο παρελθόν- η Τράπεζα Πειραιώς «κοιτάζει για τα καλά» τη Euroxx, την πιο μεγάλη μη τραπεζική χρηματιστηριακή. Κάποιοι λένε ότι είναι deal done, εγώ επιφυλάσσομαι ακόμα…
Κάτσε-σήκω η Airbus τις αεροπορικές
-Πρώτα το θέμα με το λογισμικό και την ηλιακή ακτινοβολία που προέκυψε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας. Τώρα το νέο ζήτημα που έχει προκύψει με το πρόβλημα βιομηχανικής ποιότητας που επηρεάζει το πάνελ της ατράκτου κάποιων δεκάδων, νέων αεροσκαφών της οικογένειας Α320 που πρόκειται να παραδοθούν το επόμενο διάστημα με βάση τις παραγγελίες που έχει ήδη λάβει όλο το προηγούμενο διάστημα ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο. Ο λόγος για την Airbus που έχει τις αεροπορικές εταιρείες στο «κάτσε» και στο «σήκω», με το νέο (ενδεχόμενο) ζήτημα τώρα να καθυστερήσει πιθανόν τις νέες παραδόσεις αεροσκαφών, χωρίς πάντως να επηρεάζεται η λειτουργία όσων είναι ήδη σε υπηρεσία. Από όσα έγιναν γνωστά μέχρι χθες προκύπτει ότι ούτε η ίδια η Airbus έχει καταλήξει για το πόσα τελικά αεροσκάφη θα είναι σε θέση να παραδώσει έως το τέλος του έτους. Ο στόχος της εταιρείας για το σύνολο του 2025 είναι για περίπου 820 αεροσκάφη, έχοντας παραδώσει στο εντεκάμηνο 657, ενώ μόνο για τον Νοέμβριο έφτασε έναν (μικρό) αριθμό παραδόσεων 72 αεροπλάνων με το ρεκόρ για επιπλέον 160 έως το τέλος της χρονιάς να φαντάζει μάλλον δύσκολο. Στα δικά μας, η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, η AEGEAN, που έχει κάνει τη μεγάλη παραγγελία για έως 60 αεροσκάφη για την ανανέωση του στόλου της, έχει ήδη παραλάβει από την αρχή της παραγγελίας 38, ενώ για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 προβλέπεται η παράδοση επιπλέον δέκα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη παραδοθεί.
Το deal Lamda – Cosmote Telekom
-Εξαιρετική σημασία έχει η συμφωνία που έκλεισε η Cosmote Telekom και ο Όμιλος ΟΤΕ με τη Lamda Development για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου οπτικών ινών στο Ελληνικό. Πρακτικά, στην έκταση του The Ellinikon οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα φέρουν τη σφραγίδα του Οργανισμού: όποια εταιρεία ή ιδιώτης θέλει οπτική ίνα θα παίρνει από τον ΟΤΕ και όσοι επιθυμούν άλλον πάροχο, ο ΟΤΕ θα πουλάει μέσω χονδρικής. Και δεν είναι μόνο αυτό αφού οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν κοινές λιανικές υπηρεσίες, προσφέροντας προγράμματα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και συνδρομητική τηλεόραση αποκλειστικά για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του The Ellinikon. Επιπλέον, ειδικά για τις επιχειρήσεις θα υπάρχουν λύσεις ICT (Information & Communication Technology) και ένα πλήρες οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών. Το project θα ξεκινήσει άμεσα για να υποστηρίξει τον στόχο της δημιουργίας μιας smart city που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή.
Στροφή της TOP Ships στο real estate του Ντουμπάι
-Η χρηματιστηριακή ανακοίνωση της TOP Ships του Ευάγγελου Πιστιόλη ότι υπέγραψε επιστολή πρόθεσης για την ενδεχόμενη απόκτηση κατοικιών στο Ντουμπάι προκάλεσε συζητήσεις στα γραφεία των αναλυτών της Wall Street. Η κίνηση θεωρείται παράλληλη δραστηριότητα σε σχέση με τον βασικό ναυτιλιακό πυρήνα της εταιρείας, αλλά το μέγεθος του χαρτοφυλακίου, άνω των 200 εκατ. δολαρίων, δεν περνά απαρατήρητο. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δείχνουν ότι η TOP Ships εξασφάλισε αποκλειστικό δικαίωμα και επιλογή αγοράς των ακινήτων με έκπτωση 10% επί της εύλογης αξίας, όπως θα καθοριστεί από δύο ανεξάρτητες αποτιμήσεις. Η προκαταβολή των 23,5 εκατ. δολαρίων, που πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος του 2025, θεωρείται από την αγορά ένδειξη ότι η εταιρεία εξετάζει σοβαρά τη διεύρυνση της παρουσίας της πέρα από τα δεξαμενόπλοια. Οι πιο προσεκτικοί παρατηρητές, ωστόσο, σημειώνουν ότι το ειδικό ανεξάρτητο committee έχει ακόμα δρόμο μπροστά του. Οι 90 ημέρες due diligence θα κρίνουν αν η επιλογή τελικά θα ασκηθεί, ενώ δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί. Στη Wall Street, πάντως, η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια αξιοποίησης ευκαιριών σε μία από τις πιο ανθεκτικές αγορές ακινήτων διεθνώς, χωρίς ωστόσο να αλλάζει τον κύριο χαρακτήρα της εταιρείας ως ναυτιλιακού παίκτη.
Οι Πολέμηδες και η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας-Συρίας
-Η Polembros Shipping, συμφερόντων Σπύρου και Λεωνίδα Πολέμη, με το suezmax Reliable Warrior (150.000 dwt, κατασκευής 2017), αποφάσισε να παρακάμψει τους τυπικούς κινδύνους και να περάσει μέσω Ερυθράς Θάλασσας για να επιταχύνει την παράδοση ενός εκατομμυρίου βαρελιών σαουδαραβικού αργού στο λιμάνι Baniyas της Συρίας. Τα AIS δεδομένα δείχνουν αναχώρηση από Ras Tanura στις 9 Νοεμβρίου και άφιξη στη Συρία τη Δευτέρα. Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι εισηγμένες εταιρείες τάνκερ αποφεύγουν ακόμη την Ερυθρά Θάλασσα, αν και έχουν μειωθεί οι κίνδυνοι από τις επιθέσεις των Χούθι, την ίδια ώρα που οι μεγάλες εταιρείες εμπορευματοκιβωτίων όπως η CMA CGM και η Maersk εξετάζουν επιστροφή μετά την εκεχειρία στη Γάζα. Η παράδοση αποτελεί το δεύτερο και τελευταίο σκέλος της συμφωνίας Σαουδικής Αραβίας – Συρίας, που στόχο έχει την τόνωση του ενεργειακού τομέα της χώρας της δεύτερης. Πιο αναλυτικά, η διαδικασία παραδόσεων από δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα, όπως η Cardiff Marine του Γιώργου Οικονόμου (Petalidi, 650.000 βαρέλια), αλλά και η εμπλοκή ρωσικών πλοίων που βρίσκονται υπό κυρώσεις, δείχνει ένα σύνθετο πλέγμα γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων: οι συμφωνίες Σαουδικής Αραβίας, η ανάγκη Συρίας για ενέργεια, και η σιωπηρή ανοχή ή έμμεση διευκόλυνση από μεγάλες ναυτιλιακές αγορές, δημιουργούν ένα μωσαϊκό κινδύνων και κερδών για τους συμμετέχοντες.
MSC και Ελληνες εφοπλιστές και το κυνήγι των παλιών container ships
-Όποιος παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στις αγοραπωλησίες container ships, θα έχει ήδη καταλάβει ότι η κορυφαία παγκοσμίως Liner εταιρεία, η MSC, συμφερόντων της οικογένειας του Τζιανλουίτζι Απόντε, κινείται επιθετικά. Η τελευταία φήμη για την εξαγορά του 22ετούς Irenes Resolve της Tsakos Shipping & Trading, έναντι $23 εκατ., είναι μόνο το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια σειρά deals. Ναυλομεσίτης μού επεσήμανε ότι το story έχει τα πάντα: πλοίο κατασκευής 2001 και κορυφαία στιγμή για τους Έλληνες πλοιοκτήτες που θέλουν να πουλήσουν το “γηρασμένο” tonnage σε τιμές που κάνουν τα μάτια να λάμπουν. Δεν είναι τυχαίο ότι η MSC έχει αγοράσει 20 πλοία από 10 διαφορετικούς Έλληνες μέσα σε δύο χρόνια και μάλιστα 15 μόνο φέτος. Οι συναλλαγές αυτές δείχνουν ότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν βρει στο πρόσωπο του Απόντε έναν αγοραστή, ικανό να ανεβάσει την αξία παλιών πλοίων σε επίπεδα που πριν από λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητα. Παράλληλα, είναι ενδιαφέρον ότι ο όμιλος Tsakos, γνωστός κυρίως για τα δεξαμενόπλοιά του, βλέπει το niche fleet των sub-panamax container πλοίων του να γίνεται αντικείμενο στρατηγικής εκμετάλλευσης, χωρίς να χρειάζεται να μπλέξει σε περίπλοκες ναυπηγικές επενδύσεις ή να ρισκάρει σε νέο tonnage. Και για όσους παρακολουθούν το “παρασκήνιο” της αγοράς, η πραγματική ιστορία εδώ δεν είναι μόνο τα $23 εκατ. για ένα 22 ετών πλοίο, αλλά η στρατηγική πίσω από την πώληση ελληνικών πλοίων στην MSC: μια καλοκουρδισμένη διαδικασία που συνδυάζει timing και το μάτι του ναυλομεσίτη που πάντα ψάχνει την ευκαιρία. Αν η φήμη επιβεβαιωθεί, το Irenes Resolve θα γίνει το 20ό ελληνικό container ship που περνάει στα χέρια του MSC μέσα σε δύο χρόνια. Η Tsakos, σε αίτημά μας να σχολιάσει τη φήμη, απάντησε ότι αφού η εταιρεία είναι ιδιωτική-μη εισηγμένη δεν προβαίνει σε ανακοινώσεις των ενεργειών της.
Το Four Seasons και η Adidas
-Τι κι αν μπήκε ο Δεκέμβριος, το Four Seasons στον Αστέρα (αλλά και πολλά ξενοδοχεία) εξακολουθεί να έχει μια πληρότητα που δεν συνηθίζεται αυτή την περίοδο, ενώ τις επόμενες μέρες θα γεμίσει. Η Adidas επέλεξε να πραγματοποιήσει στην Αθήνα το annual meeting της εταιρείας όπου θα γίνει ένας απολογισμός του 2025 και θα συζητηθούν οι στόχοι για το νέο έτος. Για τον λόγο αυτό κλείστηκαν 180 δωμάτια στο Four Seasons, τα οποία θα φιλοξενήσουν κορυφαία στελέχη της εταιρείας που θα έρθουν από όλο τον κόσμο. Το γενικό πρόσταγμα θα έχει ο Νορβηγός Μπιόρν Γκούλντεν που από τον Ιανουάριο του 2023 ανέλαβε καθήκοντα CEO της εταιρείας, ενώ εκτός από δουλειά θα υπάρχουν και στιγμές χαλάρωσης για τα στελέχη της πολυεθνικής. Το «παρών» στο event της Adidas θα δώσουν η Μαρία Σάκκαρη και ο κορυφαίος Ολλανδός τερματοφύλακας Έντβιν Φαν Ντε Σαρ, που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Γιουβέντους.
Πράσινο στο γκολφ του Μήτση
-«Πράσινο» και τυπικά έλαβε ο όμιλος Μήτση για τον εκσυγχρονισμό του γκολφ Αφάντου στη Ρόδο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία έκδοσης νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος σε σχέση με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Την ΑΕΠΟ ζήτησε και έλαβε η AFANDOU REAL ESTATE Α.Ε. για τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου των 18 οπών στην έκταση των 500 στρεμμάτων περίπου, τη λέσχη και τις βοηθητικές υποδομές της εγκατάστασης, χωρίς νέα οικοδόμηση ή άλλου είδους παρεμβάσεις π.χ. ως προς την υφιστάμενη μορφολογία του γηπέδου. Η νέα ΑΕΠΟ καθορίζει επίσης τη χρήση νερού για άρδευση και λειτουργία, τη διαχείριση αποβλήτων κ.τ.λ., θέτοντας ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας, δεδομένου ότι το γήπεδο εντάσσεται σε ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό που προβλέπεται μελλοντικά για την περιοχή, με βάση και το business plan του ομίλου Μήτση.
Θεσμικό ενδιαφέρον στη Motor Oil
-Σε «ιστορικό υψόμετρο», ίπταται πλέον η Motor Oil που κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ξεπέρασε την κεφαλαιοποίηση των 3,2 δισ. ευρώ. Στις 19 του μήνα, τρίτη Παρασκευή του Δεκεμβρίου, στο Χρηματιστήριο Παραγώγων κλείνουν τα τελευταία Συμβόλαια του 2025, ενώ την επόμενη Τρίτη (23/12) η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το προ-μέρισμα των 0,3€/μετοχή. Η συγκυρία δημιουργεί ευκαιρίες arbitrage και στρατηγικές hedging οι οποίες συνήθως προηγούνται κάποιων σημαντικών εταιρικών ανακοινώσεων όπως φαίνεται και από τις χθεσινές συναλλαγές αξίας άνω των 7 εκατ. ευρώ. Καθώς κλείνει η φετινή χρονιά, η Motor Oil -σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες- ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα ιδιαίτερα «δυνατό» τέταρτο τρίμηνο που αποδίδεται στην αναδιάρθρωση των ενεργειακών ροών στη Μεσόγειο, ιδίως μετά τις κυρώσεις στα ρωσικά προϊόντα, ενώ οι επενδύσεις της στην αναβάθμιση των διυλιστηρίων της έχουν αρχίσει να αποδίδουν υψηλότερα περιθώρια.
Η PeopleCert βγήκε πάλι στις αγορές
-Ο πρώτος «ελληνικός μονόκερος», η πρώτη ελληνική πολυεθνική startup στον χώρο των επαγγελματικών και γλωσσικών και πιστοποιήσεων δεξιοτήτων που ξεπέρασε την κεφαλαιοποίηση του 1 δισ. ευρώ, η PeopleCert του Βύρωνα Νικολαΐδη προχώρησε σε μια νέα έκδοση ομολόγου (senior secured) ύψους 300 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031. Το ομόλογο αναμένεται να τιμολογηθεί στην περιοχή του 6%-6,25% και θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Euronext στο Δουβλίνο. H PeopleCert στις αρχές Νοεμβρίου ανακοίνωσε μια μεγάλη συμφωνία για την απόκτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων πιστοποίησης και κατάρτισης του City & Guilds London Institute (CGLI), του οργανισμού επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Morgan Stanley συντονίζει τη διαδικασία του ομολόγου, ενώ συμμετέχουν οι Deutsche Bank, BofA, Citi, Goldman Sachs, Santander και Eurobank.
Μετά τη Γαλλία, έρχεται η σειρά της Γερμανίας
-Στη Γαλλία, οι κυβερνήσεις πέφτουν γιατί η αναγκαία μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος (κυρίως η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη και οι αλλαγές στα «ειδικά καθεστώτα» που επέτρεπαν σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα), δεν έγινε δεκτή από την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα. Η Γαλλία ξοδεύει το 34% του ΑΕΠ της για το «κοινωνικό κράτος». Ενώ η Γαλλία ψάχνει ακόμη για πρωθυπουργό και κυβέρνηση, στη Γερμανία τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Το 31,2% του γερμανικού ΑΕΠ πηγαίνει σε παροχές. Το 1960, το ποσοστό του Sozialstaatsquote (κοινωνικού κράτους) ήταν 18,3%. Το 2010 είχε φτάσει στο 30%, μετά την πανδημία στο 33,4% και το 2024 έφτασε το 31,2%. Η ανοδική πορεία όμως συνεχίζεται όχι μόνον λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά και μιας σειράς «επιδομάτων» που ενώ προστατεύουν τους ανέργους, λειτουργούν και ως αντικίνητρο εργασίας. Το επίδομα Bürgergeld, προσφέρει εισόδημα αντίστοιχο ενός κανονικού -χαμηλού- μισθού. Η Γερμανία εξακολουθεί να εμφανίζει μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυξήσεις στη φορολογία για να καλυφθούν τα κοινωνικά ελλείμματα και όλα αυτά μέσα στη γνωστή δημογραφική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Κάθε συζήτηση για μεταρρύθμιση του γερμανικού κοινωνικού κράτους συναντά την προφανή αντίδραση των ισχυρών συνδικάτων και ενός εκλογικού σώματος που έχει συνηθίσει αλλιώς. Επιπλέον, η περιβόητη γερμανική δημοσιονομική πειθαρχία επιβάλει μηδενικά ελλείμματα τα οποία περιορίζουν τις δυνατότητες του κράτους για παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές και καινοτομία. Ο χρονοδιακόπτης για την ενεργοποίηση της γερμανικής βόμβας έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία…
Πηγή: newmoney.gr
