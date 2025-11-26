Χρυσή λίρα Αγγλίας με ελληνικό αποτύπωμα από την Τράπεζα Πειραιώς – Λίρες 5 δισ. έχουν οι Ελληνες σε καταθέσεις
Οι χρυσές λίρες που κατέχουν οι ιδιώτες στην Ελλάδα υπολογίζονται στο 2% με 3% των καταθέσεων, δηλαδή στα 5 δισ. ευρώ περίπου
Σε μια αγορά όπως η ελληνική, η οποία συνδέεται πολλά χρόνια τώρα με τη χρυσή λίρα, το μέγεθος της αριθμεί αγοραπωλησίες ύψους 200.000 τεμαχίων από την Τράπεζα Πειραιώς και την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς σε αυτό να συγκαταλέγεται η γκρίζα αγορά η οποία είναι υπαρκτή.
Η λίρα με το ΕΛΜε αφορμή της συμπλήρωση 15 ετών από την επιτυχημένη συνεργασία της τράπεζας με το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου, The Royal Mint, η Πειραιώς πραγματοποίησε μια στοχευμένη πρωτοβουλία με ιδιαίτερο συμβολισμό: Παρήχθη περιορισμένος αριθμός λιρών Αγγλίας με το ιδιόσημο της χώρας μας ΕΛ.
Οι συγκεκριμένες αυτές λίρες πέρα από το ιδιόσημο έχουν όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά με τα ήδη κυκλοφορούντα νομίσματα, διατηρώντας το επίσημο legal- tender status της Μεγάλης Βρετανίας.
Για πρώτη φορά στα 500 χρόνια ιστορίας της Χρυσής Λίρας το Βασλικό Νομισματοκοποείο παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη χάραξη ιδιοσήμου που δεν σχετίζεται με το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή με τη Μ. Βρετανία και τις χώρες της Κοινοπολιτείας.
