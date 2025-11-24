Πιερρακάκης: Σε ισχύ το νέο πακέτο ενισχύσεων για 2,4 εκατ. πολίτες

«Η οικονομία μας αναπτύσσεται και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη», τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών