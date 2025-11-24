Πιερρακάκης: Σε ισχύ το νέο πακέτο ενισχύσεων για 2,4 εκατ. πολίτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κυριάκος Πιερρακάκης Επίδομα 250 ευρώ Επιστροφή ενοικίου

«Η οικονομία μας αναπτύσσεται και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη», τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών

Από σήμερα, 24 Νοεμβρίου, πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχοι, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία θα λάβουν τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, ένα μέτρο που αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους και προσφέρει άμεση στήριξη, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η ανάρτηση Πιερρακάκη

«Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο πακέτο ενισχύσεων που αφορά 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Από σήμερα, 24 Νοεμβρίου, πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχοι, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία θα λάβουν τη μόνιμη ενίσχυση των 250 €, ένα μέτρο που αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους και προσφέρει άμεση στήριξη.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Νοεμβρίου, σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου για το 2024. Μια παρέμβαση που δίνει ουσιαστική ανάσα σε όσους πιέζονται από το υψηλό κόστος στέγασης, χωρίς αιτήσεις και με διαφανή κριτήρια.

Οι δύο ενισχύσεις αποτελούν κομμάτι ενός μεγαλύτερου σχεδίου, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα αναπτυχθεί πλήρως τους επόμενους μήνες: αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, ενισχύσεις στο εισόδημα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η οικονομία μας αναπτύσσεται και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες, και γι’ αυτό συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και πράξεις.

Οι ενισχύσεις αυτές είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, για μια Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που στηρίζει τους πιο ευάλωτους και δίνει ευκαιρίες σε όλους.»

