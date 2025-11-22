Γιώργος Προκοπίου: «Χωρίς ρεαλισμό δεν υπάρχει πράσινη μετάβαση – Η Κίνα προχωρά, η Ευρώπη κάνει κύκλους»

Το Ελληνο-Κινέζικο Επιμελητήριο γιόρτασε τα 30 χρόνια του και βράβευσε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές – Οι αναφορές του στην Κίνα, την παγκοσμιοποίηση, την ενέργεια και το «ανέφικτο» του net-zero