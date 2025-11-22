Γιώργος Προκοπίου: «Χωρίς ρεαλισμό δεν υπάρχει πράσινη μετάβαση – Η Κίνα προχωρά, η Ευρώπη κάνει κύκλους»
Το Ελληνο-Κινέζικο Επιμελητήριο γιόρτασε τα 30 χρόνια του και βράβευσε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές – Οι αναφορές του στην Κίνα, την παγκοσμιοποίηση, την ενέργεια και το «ανέφικτο» του net-zero
Σε μια ιστορική βραδιά, το Ελληνο-Κινέζικο Επιμελητήριο γιόρτασε τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του και τίμησε μεταξύ άλλων, τον Γιώργο Προκοπίου, έναν από τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες εφοπλιστές. Στην ομιλία του ο κ. Προκοπίου επέστρεψε στα πρώτα του βήματα στη ναυτιλία, μίλησε για τη στενή σχέση που ανέπτυξε με την Κίνα εδώ και 35 χρόνια, αποκάλυψε πώς συνέβαλε στην εκτόξευση της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας, και άσκησε δριμεία, αλλά τεκμηριωμένη, κριτική στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για το net zero, χαρακτηρίζοντάς το «ανέφικτο» και «τιμωρητικό». Με λόγο άμεσο και βιωματικό υπογράμμισε πως η θάλασσα «δεν χωρίζει, αλλά ενώνει», πως η παγκοσμιοποίηση είναι δημιούργημα της αποτελεσματικότητας της ναυτιλίας και πως η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση απαιτεί «προσθήκη, όχι αφαίρεση».
