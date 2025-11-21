Οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων πριν φύγει το 2025 - Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε καταβάλλεται

Ποινικό αδίκημα η πληρωμή του δώρου σε μετρητά

Σχετικά με το δώρο Χριστουγέννων, αναφέρθηκε ότι φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα, έως 19 Δεκεμβρίου, επειδή η κανονική ημερομηνία (21 Δεκεμβρίου) συμπίπτει με Σαββατοκύριακο.Το δώρο αντιστοιχεί σε έναν ολόκληρο μισθό, προσαυξημένο φέτος κατά 4,9%. Έτσι, μισθός 1.000 ευρώ οδηγεί σε καταβολή 1.049 ευρώ περίπου.Για την πλήρη καταβολή του δώρου, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει εργαστεί από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Για όσους εργάζονται τμηματικά, ισχύει αναλογία: 2 ημερομίσθια ανά 19 ημέρες εργασίας.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ότι το δώρο πρέπει να καταβάλλεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. «Έδωσα μετρητό στον εργαζόμενο… είναι ποινικό αδίκημα και επιφέρει αυτόφωρο», υπογραμμίστηκε.Οι εργαζόμενοι μπορούν να προχωρούν σε καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο αστυνομικό τμήμα ή στη γραμμή 1555.Τέλη κυκλοφορίαςΤον Νοέμβριο προστέθηκε και η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, συνολικού ύψους άνω των 1,25 δισ. ευρώ, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 θα πρέπει να κλείσουν τους φορο-λογαριασμούς του 2025 καταβάλλοντας την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Στις 15 Μαρτίου 2026 αναμένεται να ανοίξει η αυλαία των νέων φορολογικών δηλώσεων ενώ στο τέλος του ίδιου μήνα θα αρχίσουν να «τρέχουν» οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ του 2026 ο οποίος θα καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις.