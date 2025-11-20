IRIS: Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του στις συναλλαγές, τα πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν
Στις επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην έχουν αναβαθμίσει και διασυνδέσει τα συστήματα POS και IRIS με την ΑΑΔΕ θα επιβάλλονται βαριά πρόστιμα - Η ΑΑΔΕ οριστικοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προθεσμίες διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων με τη Φορολογική Διοίκηση
Από την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS στο σύνολο του λιανεμπορίου.
Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τη Φορολογική Διοίκηση, ενσωματώνοντας τις άμεσες πληρωμές (Instant Payments) στην καθημερινότητα των καταναλωτών.
Η παράταση ενός μήνα θεωρείται κρίσιμη για να αποφευχθεί μια ανοργάνωτη μετάβαση, ενώ δίνει χρόνο στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν, διασφαλίζοντας ότι το νέο ψηφιακό οικοσύστημα πληρωμών θα λειτουργήσει χωρίς προσκόμματα.
Η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS αφορά όλες τις επιχειρήσεις λιανικής και τους παρόχους υπηρεσιών που πραγματοποιούν συναλλαγές με ιδιώτες καταναλωτές. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι κάθε είσπραξη πληρωμής, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS, να οδηγεί υποχρεωτικά στην έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης.
Υποχρεωτικότητα και πρόστιμαΗ νέα ρύθμιση ορίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας, θα πρέπει να μπορούν να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS, είτε μέσω QR code συνδεδεμένου με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Τα όρια συναλλαγών και η επόμενη μέραΣύμφωνα με τη ρύθμιση, τα όρια συναλλαγών μέσω IRIS παραμένουν ίδια: 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με ανώτατο όριο 1.000 ευρώ την ημέρα. Από τον Ιανουάριο του 2026, προβλέπεται αύξηση των ορίων στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, στο πλαίσιο της σταδιακής διεύρυνσης της χρήσης του συστήματος.
Προθεσμίες Συμμόρφωσης για τους ΦορείςΠεραιτέρω, καθορίζονται οι προθεσμίες συμμόρφωσης για τις εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών, ως εξής:
Άμεσες μεταφορές
24/7/365 λειτουργία
Χρόνος ολοκλήρωσης 2 δευτερόλεπτα
Αυτόματη ενημέρωση αποστολέα και παραλήπτη
IRIS Person to Business (P2B): Πληρωμές σε επαγγελματίες – με χαμηλό κόστος.
IRIS Commerce: Πληρωμές σε ηλεκτρονικά καταστήματα – χωρίς κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων.
Πώς πληρώνει ο πελάτης
Η διαδικασία είναι απλή:
Επιλογή IRIS στο eShop ή στο φυσικό κατάστημα
Σάρωση QR κωδικού ή επιλογή τράπεζας
Επιβεβαίωση με PIN ή βιομετρικά στοιχεία
Άμεση ολοκλήρωση και επιστροφή στην αρχική εφαρμογή
Ελάχιστο κόστος
Αυτόματη καταγραφή στα λογιστικά
Απόλυτη διαφάνεια
