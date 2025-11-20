IRIS: Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του στις συναλλαγές, τα πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία IRIS

Οι τρεις βασικές υπηρεσίες

Το IRIS προσφέρει:

• Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > IRIS > Διασύνδεση.Η πλατφόρμα IRIS Payments της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Viva Wallet), αξιοποιεί το ευρωπαϊκό σύστημα TIPS για να εξασφαλίζει:24/7/365 λειτουργίαΧρόνος ολοκλήρωσης 2 δευτερόλεπταΑυτόματη ενημέρωση αποστολέα και παραλήπτηIRIS Person to Person (P2P): Συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών έως 500€/ημέρα – δωρεάν.IRIS Person to Business (P2B): Πληρωμές σε επαγγελματίες – με χαμηλό κόστος.IRIS Commerce: Πληρωμές σε ηλεκτρονικά καταστήματα – χωρίς κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων.Πώς πληρώνει ο πελάτηςΗ διαδικασία είναι απλή:Επιλογή IRIS στο eShop ή στο φυσικό κατάστημαΣάρωση QR κωδικού ή επιλογή τράπεζαςΕπιβεβαίωση με PIN ή βιομετρικά στοιχείαΆμεση ολοκλήρωση και επιστροφή στην αρχική εφαρμογήΑσφάλεια και ταχύτηταΕλάχιστο κόστοςΑυτόματη καταγραφή στα λογιστικάΑπόλυτη διαφάνεια