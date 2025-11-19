Βέτο Ουάσινγκτον στη μεταφορά αζερικού αερίου προς την Ουκρανία μέσω Κάθετου Διαδρόμου
Η αμερικανική πλευρά φέρεται να έθεσε βέτο στη μεταφορά αζερικού αερίου προς την Ουκρανία μέσω Ελλάδας και Κάθετου Διαδρόμου
Η Ουάσιγκτον φαίνεται να επιδιώκει αποκλειστικότητα στην παροχή φυσικού αερίου που θα διακινείται από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, εκφράζοντας ανησυχίες για τον ανταγωνισμό από το αζέρικο αέριο που εισέρχεται στη χώρα μας μέσω του αγωγού TAP.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, μετά τη συμφωνία της Atlantic-see LNG Trade (κοινή εταιρεία ΔΕΠΑ και Aktor) με την ουκρανική Naftogaz – η οποία υπεγράφη στην Αθήνα με την παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι – η αμερικανική πλευρά φέρεται να έθεσε βέτο στη μεταφορά αζερικού αερίου προς την Ουκρανία μέσω Ελλάδας και Κάθετου Διαδρόμου.
Το ζήτημα, που έφτασε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, διευθετήθηκε αφού η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι η χρήση αζερικού αερίου θα αποτελεί μόνο έσχατη επιλογή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή της συμφωνίας για παραδόσεις αμερικανικού LNG από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026 – αλλά και για τις επόμενες αποστολές στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου συμβολαίου με τη Venture Global.
Σε περίπτωση καθυστέρησης ενός φορτίου αμερικανικού LNG – ή τεχνικού προβλήματος που θα απέτρεπε την έγκαιρη αεριοποίηση – η Atlantic-see LNG Trade θα πρέπει να αντλήσει ποσότητες από το ενεργειακό «καλάθι» της ΔΕΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει και αζέρικο αέριο.
