Η Intralot πούλησε τη συμμετοχή της στο Καζίνο της Πάρνηθας έναντι €8 εκατ.
Η Intralot πούλησε τη συμμετοχή της στο Καζίνο της Πάρνηθας έναντι €8 εκατ.
Η πώληση έγινε στην Larimar Services έναντι συνολικού τιμήματος 8 εκατομμυρίων ευρώ
Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralot Global Holdings BV, προέβη σε πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Karenia Enterprises Company Limited, μέσω της οποίας ήλεγχε όλη τη συμμετοχή της στην Athens Resort Casino S.A., μέτοχο της North Star S.A., η οποία είναι η εταιρεία που κατέχει την άδεια του Καζίνο Πάρνηθας στην Αθήνα, στην Larimar Services Inc., έναντι συνολικού τιμήματος 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την εστίαση και τις μελλοντικές επενδύσεις της INTRALOT στον κλάδο των Λοταριών και του iGaming, σε συνέχεια της στρατηγικής συναλλαγής που ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025, με την απόκτηση του τομέα International Interactive της Bally’s.
Ειδήσεις σήμερα
Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία
Πολεμικές τέχνες γνώριζε ο 29χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο - Είχε χτυπήσει με κοπίδι τρία άτομα σε άλλον καβγά
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την εστίαση και τις μελλοντικές επενδύσεις της INTRALOT στον κλάδο των Λοταριών και του iGaming, σε συνέχεια της στρατηγικής συναλλαγής που ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025, με την απόκτηση του τομέα International Interactive της Bally’s.
Ειδήσεις σήμερα
Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία
Πολεμικές τέχνες γνώριζε ο 29χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο - Είχε χτυπήσει με κοπίδι τρία άτομα σε άλλον καβγά
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα