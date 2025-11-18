Επιδεινώνεται το κλίμα στις αγορές με διεθνές sell off, βουτιά και για το Bitcoin
Η αγορά βρίσκεται σήμερα σε μια ευαίσθητη ισορροπία: υψηλές αποτιμήσεις, εξάρτηση από την τεχνολογία, ασταθείς προσδοκίες για τη Fed, γεωπολιτικές πιέσεις και αυξημένη ευπάθεια στο επενδυτικό κλίμα - Στο κόκκινο τα ευρωπαϊκά futures
Λένε ότι οι αγορές δεν φοβούνται το σκοτάδι, φοβούνται τις εκπλήξεις. Και αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα η αγορά είχε συνηθίσει στην ιδέα ότι οι κεντρικές τράπεζες θα στηρίξουν τους επενδυτές, η τεχνολογία θα συνεχίσει να οδηγεί την ανάπτυξη και η ρευστότητα θα παραμείνει άφθονη. Ωστόσο, αυτή η περίοδος φαίνεται να φτάνει στο τέλος της.
Μια σειρά παραγόντων έχει αλλάξει τα δεδομένα επιδεινώνοντας το λεγόμενο risk sentiment: Υπερβολικές αποτιμήσεις και συγκέντρωση κινδύνου, όπως στην περίπτωση του S&P 500 που έχει συγκέντρωση σε λίγες, ορισμένες μετοχές. Κι εδώ το παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ γλαφυρό: Οποιαδήποτε απογοήτευση από τα αποτελέσματα ή γενικότερα το αφήγημα επιτυχίας του ΑΙ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης, όπως και συντελείται τώρα ενόψει των κρίσιμων αποτελεσμάτων της Nvidia. Αλλα δεδομένα που ανατράπηκαν είναι η μετατόπιση των κεντρικών τραπεζών όπως της Fed με τις πιθανές καθυστερήσεις στη μείωση επιτοκίων, οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα προβλήματα στις εμπορικές σχέσεις, η έντονη μόχλευση και η ευαλωτότητα του συστήματος, ο συνδυασμός πολλών αρνητικών παραγόντων: όπως πχ μια αιφνιδιαστική δήλωση της Fed, μαζί με αύξηση των αποδόσεων, τεχνολογική απογοήτευση και γεωπολιτική αναταραχή. Ο δείκτης MSCI Asia Pacific Index έκλεισε σε πτώση για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς οι επενδυτές, επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών, έδειξαν προσοχή εν όψει των αποτελεσμάτων της Nvidia Corp. και μιας σημαντικής έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα.
Η αγορά βρίσκεται σήμερα σε μια ευαίσθητη ισορροπία: υψηλές αποτιμήσεις, εξάρτηση από την τεχνολογία, ασταθείς προσδοκίες για τη Fed, γεωπολιτικές πιέσεις και αυξημένη ευπάθεια στο επενδυτικό κλίμα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η επόμενη μεγάλη κίνηση μπορεί να προέλθει από κάτι που σήμερα θεωρείται «δευτερεύον».
Κοιτάζοντας στα ταμπλό, ο δείκτης των παγκόσμιων μετοχών κυμάνθηκε γύρω στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, ενώ οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν πτώση περίπου 2% ενώ και σήμερα υποχωρούν κοντά στο 1%. Ενδεικτικό είναι ότι οι αποδόσεις των 20ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας αυξήθηκαν κατά σχεδόν 4 μονάδες βάσης στο 2,78%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 1999, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά περίπου 2 μονάδες βάσης στο 1,751%. Χθες, σχεδόν τέσσερις μετοχές έπεσαν για κάθε μία που ανέβηκε στον δείκτη MSCI Asia Pacific, ο οποίος υποχώρησε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Αυτό θεωρείται από ορισμένους επενδυτές ως αρνητικό σημάδι.
Τα συμβόλαια για τους δείκτες S&P 500, Nasdaq 100 και τις ευρωπαϊκές μετοχές έδειξαν όλες περισσότερες απώλειες για τις παγκόσμιες μετοχές. Καθώς το κλίμα αποδυναμώθηκε, το Bitcoin υποχώρησε για λίγο κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά σε επτά μήνες. Τα ομόλογα σημείωσαν μικρή άνοδο, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς του Υπουργείου Οικονομικών να πέφτει κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,11%.
