Επιδεινώνεται το κλίμα στις αγορές με διεθνές sell off, βουτιά και για το Bitcoin

Η αγορά βρίσκεται σήμερα σε μια ευαίσθητη ισορροπία: υψηλές αποτιμήσεις, εξάρτηση από την τεχνολογία, ασταθείς προσδοκίες για τη Fed, γεωπολιτικές πιέσεις και αυξημένη ευπάθεια στο επενδυτικό κλίμα - Στο κόκκινο τα ευρωπαϊκά futures