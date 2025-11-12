ΔΕΗ: Η Citi βλέπει άνοδο στα €19 και θετικούς καταλύτες για τη μετοχή
ΔΕΗ: Η Citi βλέπει άνοδο στα €19 και θετικούς καταλύτες για τη μετοχή
Η Citi εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα έχει επιτύχει ήδη το 82% του στόχου των €2 δισ. EBITDA για το 2025, προβλέποντας τελικά €2,1 δισ. για το έτος, έναντι €2 δισ. του consensus
Η Citi ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της στα €19 από €16,50 και διατηρώντας τη σύσταση «Buy», ενόψει των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου στις 18 Νοεμβρίου και της παρουσίασης του νέου στρατηγικού σχεδίου (CMD) την επομένη. Η μετοχή, στα €16,40, έχει δυνητικό περιθώριο ανόδου 15,9%, με τη Citi να ανοίγει «θετικό catalyst watch» για τον επόμενο μήνα.
Σύμφωνα με την ανάλυση, η ΔΕΗ αναμένεται να εμφανίσει EBITDA €647 εκατ. στο γ’ τρίμηνο (+54% σε ετήσια βάση), επίδοση κατά 33% υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η βελτίωση αποδίδεται στην αύξηση των τιμολογίων διανομής από τον Ιούνιο και στις καλύτερες καιρικές συνθήκες με λιγότερη νεφοκάλυψη στην Ελλάδα και υψηλότερες ταχύτητες ανέμου στη Ρουμανία.
Η Citi εκτιμά ότι η εταιρεία θα έχει επιτύχει ήδη το 82% του στόχου των €2 δισ. EBITDA για το 2025, προβλέποντας τελικά €2,1 δισ. για το έτος, έναντι €2 δισ. του consensus. Τα καθαρά κέρδη για το 2028 εκτιμώνται στα €900 εκατ., δηλαδή 19% υψηλότερα από τις τρέχουσες προβλέψεις της αγοράς, με βάση ένα επενδυτικό πρόγραμμα €10 δισ. και συνολική ισχύ ΑΠΕ που θα φτάσει τα 12,9 GW έως το 2028.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με την ανάλυση, η ΔΕΗ αναμένεται να εμφανίσει EBITDA €647 εκατ. στο γ’ τρίμηνο (+54% σε ετήσια βάση), επίδοση κατά 33% υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η βελτίωση αποδίδεται στην αύξηση των τιμολογίων διανομής από τον Ιούνιο και στις καλύτερες καιρικές συνθήκες με λιγότερη νεφοκάλυψη στην Ελλάδα και υψηλότερες ταχύτητες ανέμου στη Ρουμανία.
Η Citi εκτιμά ότι η εταιρεία θα έχει επιτύχει ήδη το 82% του στόχου των €2 δισ. EBITDA για το 2025, προβλέποντας τελικά €2,1 δισ. για το έτος, έναντι €2 δισ. του consensus. Τα καθαρά κέρδη για το 2028 εκτιμώνται στα €900 εκατ., δηλαδή 19% υψηλότερα από τις τρέχουσες προβλέψεις της αγοράς, με βάση ένα επενδυτικό πρόγραμμα €10 δισ. και συνολική ισχύ ΑΠΕ που θα φτάσει τα 12,9 GW έως το 2028.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα