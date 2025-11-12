ΔΕΗ: Η Citi βλέπει άνοδο στα €19 και θετικούς καταλύτες για τη μετοχή

Η Citi εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα έχει επιτύχει ήδη το 82% του στόχου των €2 δισ. EBITDA για το 2025, προβλέποντας τελικά €2,1 δισ. για το έτος, έναντι €2 δισ. του consensus