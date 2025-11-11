Tράπεζα Κύπρου: Γενναιοδωρία στους μετόχους αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη
Tράπεζα Κύπρου: Γενναιοδωρία στους μετόχους αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη
Η διοίκηση είναι ανοιχτή σε εξαγορές και συγχωνεύσεις
Θα συνεχιστεί η γενναιόδωρη πολιτική προς τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου ανέφερε ο CEO της τράπεζας κ. Πανίκος Νικολάου (φωτ.) κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της τράπεζας στους επενδυτές σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης της τράπεζας παρά την εξαιρετικά υψηλή ρευστότητά της.
Η τράπεζα έχει προβλέψει διανομή στους μετόχους για τη χρήση 2025, 70%. H διοίκηση ανέφερε πως η ρευστότητα της τράπεζας θα παραμείνει υψηλή σε κάθε περίπτωση η οποία θα χρησιμοποιηθεί για οργανική ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών της ενώ δεν αποκλείει και εξαγορές και συγχωνεύσεις.
Αναμένεται καθαρό έσοδο από τόκους (NII) της τράπεζας περίπου 720 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2025, καθώς τα επιτόκια παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα και υποστηρίζονται από δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνου, ισχυρή αύξηση όγκου και θετικές τάσεις στις καταθέσεις ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας ενώ η ευαισθησία διαμορφώνεται στα 18 εκατ. χαμηλότερα έσοδα για κάθε 25 μονάδες βάσης χαμηλότερα επιτόκια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
Η τράπεζα έχει προβλέψει διανομή στους μετόχους για τη χρήση 2025, 70%. H διοίκηση ανέφερε πως η ρευστότητα της τράπεζας θα παραμείνει υψηλή σε κάθε περίπτωση η οποία θα χρησιμοποιηθεί για οργανική ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών της ενώ δεν αποκλείει και εξαγορές και συγχωνεύσεις.
Αναμένεται καθαρό έσοδο από τόκους (NII) της τράπεζας περίπου 720 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2025, καθώς τα επιτόκια παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα και υποστηρίζονται από δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνου, ισχυρή αύξηση όγκου και θετικές τάσεις στις καταθέσεις ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας ενώ η ευαισθησία διαμορφώνεται στα 18 εκατ. χαμηλότερα έσοδα για κάθε 25 μονάδες βάσης χαμηλότερα επιτόκια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα