ΑΑΔΕ: Απάτη ΦΠΑ με πολυτελή μεταχειρισμένα μέσω βουλγαρικής εταιρείας–βιτρίνας

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα συνολικής αξίας άνω των 885.000 ευρώ - Η απώλεια ΦΠΑ εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ - Οι έρευνες συνεχίζονται - Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός της Τριγωνικής Απάτης