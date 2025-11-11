Επίδομα Θέρμανσης: Οι κρίσιμες ημερομηνίες για δηλώσεις και διορθώσεις, τα λάθη που κοστίζουν

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.Απάντηση: Για όλα τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχρέωση καταχώρισης των παραστατικών έχει ο διακινητής πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) ως εξής:α) για τα παραστατικά αγοράς με ημερομηνία έκδοσης από 15/10/2025 έως 31/12/2025, στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης.β) για τα παραστατικά αγοράς με ημερομηνία έκδοσης από 01/01/2026 και εφεξής, η επιβεβαίωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA ή από το πληροφοριακό σύστημα e-send της ΑΑΔΕ.Απάντηση: Για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ) από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31η Μαρτίου 2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί μέχρι την 15η Απριλίου 2026, η προθεσμία καταχώρισης είναι έως και την 30η Απριλίου 2026.Ειδικά για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, η προθεσμία καταχώρησης είναι έως την 15η Ιουλίου 2026 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως την 30η Ιουνίου 2026.Απάντηση: Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται ως προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις.Για αίτηση που θα υποβληθεί από αιτούντα στον οποίο είχε καταβληθεί το επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, λαμβάνει έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 ως προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ποσού του επιδόματος που του έχει καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025. Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/123647/6827/12.11.2024 (Β’ 6249) ΚΥΑ, όπως ισχύει, η προκαταβολή ορίζεται σε πενήντα τις εκατό (50%) του ποσού που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της Α.1151/2025 (Β’ 5802/31.10.2025).Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προκαταβολής δεν δύναται να υπολείπεται των ογδόντα (80) ευρώ.Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 29η Μαΐου 2026, διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026 και υπολογίζεται, όπως εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της Α.1151/2025 (Β’ 5802/31.10.2025), αφαιρούμενης της προκαταβολής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου 5 της Α.1151/2025 (Β’ 5802/31.10.2025) και δεν δύναται να υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσό των υπόλοιπων δόσεων μετά την αφαίρεση της προκαταβολής είναι αρνητικό, τότε αυτό θεωρείται μηδενικό και δεν καταβάλλεται επιπλέον ποσό πέραν της προκαταβολής.Ειδικά για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026.Απάντηση: Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία υποβάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής, το οποίο εμφανίζεται στη λίστα με τις αιτήσεις σας όταν πατήσετε το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF.Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.Στην περίπτωση πολυκατοικίας, το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας, είτε στον ΑΦΜ πολυκατοικίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και έχει καταχωρισθεί από τον διαχειριστή/εκπρόσωπο της πολυκατοικίας στο σχετικό προφίλ (δείτε σχετική ερώτηση 16).Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας ή, στην περίπτωση πολυκατοικίας, τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρηστος στο προφίλ.