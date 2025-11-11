Επίδομα Θέρμανσης: Οι κρίσιμες ημερομηνίες για δηλώσεις και διορθώσεις, τα λάθη που κοστίζουν
Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ - Τι να προσέξουν διαχειριστές και ένοικοι πολυκατοικιών
Μέσα στις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας myΘέρμανση που άνοιξε χθες, είχαν υποβληθεί 4.135 αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και 8.416 αιτήσεις για θέρμανση με πετρέλαιο ή άλλα καύσιμα.
Ωστόσο για να μη χάσουν την επιδότηση οι δικαιούχοι, θα πρέπει να αποφύγουν τυχόν λάθη κατά την υποβολή της αίτησης. Τα συνηθέστερα εξ αυτών, αποκαλύπτουν οι οδηγίες τις οποίες εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιχειρώντας να απαντήσει στις συνηθέστερες ερωτήσεις τις οποίες δέχονται οι υπηρεσίες της.
Μεταξύ άλλων, όπως προκύπτει, πολλοί έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Πρέπει να δηλώσουν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος εμφανίζει το όνομα του προσώπου το οποίο υποβάλλει την αίτηση και όχι μόνο του συζύγου του.
Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει ξεχωριστά πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ (επιλέγοντας «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» στο myAADE).
Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που έκανε τη διαδικασία στην πλατφόρμα myΘέρμανση, η οποία άνοιξε και υποδέχεται από εχθές ήδη τις πρώτες αιτήσεις για επιδότηση. Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω όμως, η επιδότηση χάνεται, αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.
Όπως προκύπτει πάντως από τον οδηγό της ΑΑΔΕ, περιθώριο για διορθώσεις υπάρχει, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου ή, σε κάποιες περιπτώσεις, μέχρι να ενεργοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων.
Ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχειριστές, σε συνεννόηση και με τους ενοίκους (ιδιοκτήτες ή μισθωτές) αν και εφόσον λειτουργεί κοινόχρηστη θέρμανση. Ειδικά σε πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, απαιτείται ο διαχειριστής να δημιουργήσει το «προφίλ» κάθε διαμερίσματος, με αναλογία χιλιοστών, προκειμένου οι ένοικοι να μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν αιτήσεις. Σε περιπτώσεις μάλιστα που αλλάζει ή δεν υπάρχει διαχειριστής, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τους ενοίκους.
1. Ερώτηση: Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» για το επίδομα θέρμανσης;
Απάντηση: Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
2. Ερώτηση: Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ» για καταχώριση αποδείξεων αγοράς ειδών καυσίμων;
Απάντηση: Αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
3. Ερώτηση: Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης;
Απάντηση: Μέχρι και την 5η Δεκεμβρίου 2025.
4. Ερώτηση: Μπορώ να υποβάλλω αίτηση χωρίς να έχω δηλώσει αριθμό λογαριασμού IBAN;
Απάντηση: Όχι. Σύμφωνα με την σχετική Απόφαση, πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ έναν αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή -τουλάχιστον- συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης.
5. Ερώτηση: Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω δήλωσης ανενεργού IBAN. Πώς μπορώ να τον διορθώσω;
Απάντηση: Ο νέος αριθμός λογαριασμού IBAN θα δηλωθεί μέσω της πλατφόρμας myAADE. Στο myAADE επιλέγετε «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» και συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Αφού συνδεθείτε, συμπληρώνετε στο πεδίο «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» τον νέο αριθμό λογαριασμού.
6. Ερώτηση: Ποιες αγορές καυσίμων θέρμανσης θα συμμετέχουν στο επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025 – 2026;
Απάντηση: Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.
Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.
