Από το LNG έως τα γεωτρύπανα – Η Ελλάδα στον πυρήνα της νέας διατλαντικής ενεργειακής συμμαχίας

Η συμφωνία–ορόσημο της ΔΕΠΑ και της Aktor με την αμερικανική Venture Global για προμήθεια LNG και οι γεωτρήσεις σε Ιόνιο και Κρήτη, τοποθετούν την Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής Ευρώπης