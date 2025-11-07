Ανάσες στη Wall Street έδωσαν οι ελπίδες για άρση του shutdown – Mικρές απώλειες μόνο στον Nasdaq
Οι αγοραστές επέστρεψαν την τελευταία ώρα της συνεδρίασης βάζοντας φρένο στο sell-off - Πάντως, η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με αρνητικά πρόσημα σε όλους τους δείκτες - Αχνές ελπίδες για τερματισμό του shutdown – Συμβιβαστική πρόταση από τους Δημοκρατικούς
Η Wall Street ανέκαμψε την τελευταία ώρα της συνεδρίασης, με τις μετοχές να περιορίζουν σημαντικά ή και να καλύπτουν τις απώλειες τους, καθώς έγινε γνωστό πως οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία υποχώρησαν σε μέρος των απαιτήσεών τους για τον τερματισμό του κυβερνητικού shutdown.
Εξάλλου, η παρατεταμένη παράλυση του Δημοσίου είχε εξελιχτεί σε μεγάλο αγκάθι της αγοράς που είχε κάθε λόγο να ανησυχεί για ντόμινο αρνητικών συνεπειών για την οικονομία.
«Όσο διαρκεί το shutdown, η επίδρασή του θα γίνεται πιο αισθητή στην πραγματική οικονομία», σχολίασε ο Ντέιβιντ Ράσελ της TradeStation.
Έτσι, ο Dow Jones κατάφερε να «γυρίσει» σε θετικό έδαφος με μικρή αύξηση 0,16% στις 46.987 μονάδες. Ο S&P 500 υπερκάλυψε τις απώλειες του καταγράφοντας άνοδο 0,13% στις 6.728 μονάδες και ο Nasdaq που είχε βρεθεί να χάνει περίπου 2% περιόρισε την πτώση του μόλις στο -0,22% και τις 23.004 μονάδες.
Σε κάθε περίπτωση, η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με όλους τους δείκτες στο «κόκκινο» και με τον Nasdaq να καταγράφει το χειρότερο πενθήμερο από τον Απρίλιο.
Όπως έγινε γνωστό, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατέθεσε συμβιβαστική πρόταση για την άρση του shutdown με το κόμμα να περιορίζει τις απαιτήσεις του σε μια ετήσια παράταση των επιδοτήσεων υγείας που λήγουν, ως αντάλλαγμα για να στηρίξει ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Δημοσίου.
Αν και είναι πρόωρο να μιλήσει κανείς για εξεύρεση λύσης καθώς εκκρεμεί η απάντηση των Ρεπουμπλικάνων, το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί έκαναν βήματα πίσω αναθάρρησε τις ελπίδες της αγοράς και όχι άδικα, σε ένα διάστημα που είχαν κλιμακωθεί οι ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις του shutdown.
Μόλις νωρίτερα ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν για τον Νοέμβριο έκανε «βουτιά» σε χαμηλά τριετίας, κοντά στο κατώτερο ιστορικά επίπεδο του, αντανακλώντας τους φόβους των πολιτών για επιδείνωση της οικονομίας λόγω του λουκέτου στο Δημόσιο και κύμα απολύσεων.
Βέβαια το ιστορικής διάρκειας shutdown ήταν μόνο ένας από τους αρνητικούς παράγοντες που πυροδότησε τους κλυδωνισμούς της αγοράς, τις τελευταίες ημέρες. Ανασχετικός παράγοντας στάθηκαν και οι προειδοποιήσεις για διόρθωση στους δείκτες με επίκεντρο τον τεχνολογικό κλάδο και τις μετοχές του ΑΙ που επί μήνες πρωταγωνιστούσαν στο ράλι.
Η αβεβαιότητα για τις αποτιμήσεις των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη εντάθηκαν μετά τα αποτελέσματα εταιρειών όπως η Palantir, η Super Micro Computer και η Qualcomm, ενώ η αποκάλυψη ότι ο γνωστός διαχειριστής hedge fund Μάικλ Μπέρι έχει τοποθετηθεί πτωτικά σε Nvidia και Palantir ενίσχυσε τις πιέσεις.
Προφανώς, βέβαια, η κάμψη δημιουργεί ευκαιρίες για νέες τοποθετήσεις, όπως σχολίασε και σε σημείωμα του ο Γκλεν Σμιθ της GDS Wealth Management κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για «ευκαιρίες αγορών» για όσους έχασαν την άνοδο των τελευταίων μηνών. Ωστόσο το σύνολο των αναλυτών συμφωνεί πως η κατεύθυνση της αγοράς μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα εξαρτηθεί από μια σειρά από παράγοντες: την συνέχιση ή λήξη του shutdown, την συνολική εικόνα των εταιρικών επιδόσεων και βέβαια τη στάση της Fed στην κρίσιμη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Παρά το γεγονός, εξάλλου, ότι οι αγορές χρήματος δίνουν πιθανότητες 67% σε νέα περικοπή των επιτοκίων τον ερχόμενο μήνα, αναλυτές και traders δύσκολα μπορούν να δηλώσουν με βεβαιότητα ότι η νομισματική χαλάρωση θα συνεχιστεί δεδομένων και των επιφυλακτικών απόψεων που έχουν εκφράσει αξιωματούχοι της Fed.
Άλλωστε παρά την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, ο πληθωρισμός παραμένει ανθεκτικός, αρκετά πάνω από το όριο του 2%. Και βέβαια η ασάφεια που δημιουργεί η έλλειψη νέων επίσημων μακροοικονομικών στοιχείων, όσο διαρκεί το shutdown, δεν βοηθά να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές βρέθηκαν στην κορυφή της πτώσης για άλλη μια συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι οι σταθεροποίηση της αγοράς περιόρισε τις απώλειες τους. Ανάμεσα τους η Nvidia, η Oracle, η AMD και η Broadcom.
Κάμψη άνω του 3,5% κατέγραψε και η Tesla, παρά την είδηση ότι οι μέτοχοι ενέκριναν τελικά το μέγα πακέτο αποζημίωσης 1 τρισ. δολαρίων για τον Έλον Μασκ με αποτέλεσμα να αποφευχθεί μια ρήξη μεταξύ του Μασκ και της εταιρείας.
Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε και η Take-Two Interactive μετά την ανακοίνωση μιας ακόμη καθυστέρησης στην κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI.
Στις λίγες κερδισμένες της ημέρας ξεχώρισε η Expedia με ισχυρή άνοδο μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενόμενου αποτελεσμάτων και αισιόδοξου guidance για τους επόμενους μήνες, ενώ θετικό πρόσημο εμφάνισε και η Monster Beverage λόγω καλών επιδόσεων τριμήνου.
Αξιοσημείωτο και το άλμα της μετοχής του Airbnb, καθώς οι κρατήσεις και τα έσοδα της πλατφόρμας διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τις προβλέψεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του κλάδου της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
