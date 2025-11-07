Ανάσες στη Wall Street έδωσαν οι ελπίδες για άρση του shutdown – Mικρές απώλειες μόνο στον Nasdaq

Άλλωστε παρά την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, ο πληθωρισμός παραμένει ανθεκτικός, αρκετά πάνω από το όριο του 2%. Και βέβαια η ασάφεια που δημιουργεί η έλλειψη νέων επίσημων μακροοικονομικών στοιχείων, όσο διαρκεί το shutdown, δεν βοηθά να ξεκαθαρίσει το τοπίο.Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές βρέθηκαν στην κορυφή της πτώσης για άλλη μια συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι οι σταθεροποίηση της αγοράς περιόρισε τις απώλειες τους. Ανάμεσα τους η Nvidia, η Oracle, η AMD και η Broadcom.Κάμψη άνω του 3,5% κατέγραψε και η Tesla, παρά την είδηση ότι οι μέτοχοι ενέκριναν τελικά το μέγα πακέτο αποζημίωσης 1 τρισ. δολαρίων για τον Έλον Μασκ με αποτέλεσμα να αποφευχθεί μια ρήξη μεταξύ του Μασκ και της εταιρείας.Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε και η Take-Two Interactive μετά την ανακοίνωση μιας ακόμη καθυστέρησης στην κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI.Στις λίγες κερδισμένες της ημέρας ξεχώρισε η Expedia με ισχυρή άνοδο μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενόμενου αποτελεσμάτων και αισιόδοξου guidance για τους επόμενους μήνες, ενώ θετικό πρόσημο εμφάνισε και η Monster Beverage λόγω καλών επιδόσεων τριμήνου.Αξιοσημείωτο και το άλμα της μετοχής του Airbnb, καθώς οι κρατήσεις και τα έσοδα της πλατφόρμας διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τις προβλέψεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του κλάδου της βραχυχρόνιας μίσθωσης.