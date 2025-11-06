Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 1 δισ. στο 9μηνο, πρόβλεψη για διανομή 60% και ενδιάμεσο μέρισμα 200 εκατ.
Τα κέρδη μετά φόρων ύψους €1,0 δισ. στο εννεάμηνο απορροφούν την επίδραση της ομαλοποίησης των επιτοκίων - Ενδιάμεσο μέρισμα στις 14 Νοεμβρίου
Ισχυρή κερδοφορία και σταθερή αύξηση των αποδόσεων καταγράφει η Εθνική Τράπεζα στο εννεάμηνο του 2025, θέτοντας γερές βάσεις για την επίτευξη των ετήσιων στόχων της. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν κοντά στο €1,0 δισ., απορροφώντας την επίδραση της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,40, ευθυγραμμισμένα με τον στόχο για περίπου €1,4 στο σύνολο της χρονιάς.
Η απόδοση ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 15,6% σε ομαλοποιημένη βάση, με τη δημοσιευμένη επίδοση να φθάνει το 16,1%, ξεπερνώντας τον στόχο για >15% έως το τέλος του 2025, ενώ θα δοθεί και ενδιάμεσο μέρισμα 200 εκατ. ευρώ στις 14 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, κάνει πρόβλεψη για διανομή 60% επί των κερδών του 2025.
Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά +12% ετησίως και ανήλθαν σε €34,7 δισ., με αύξηση €1,8 δισ. από την αρχή της χρονιάς. Η επίδοση αναμένεται να επιταχυνθεί στο Δ’ τρίμηνο ώστε να επιτευχθεί ο στόχος πιστωτικής επέκτασης >€2,5 δισ. για το 2025.
Την ίδια στιγμή, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου ενισχύεται σημαντικά και φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ο Δείκτης ΜΕΑ διαμορφώνεται στο 2,5%, πλήρως ευθυγραμμισμένος με τον στόχο ενώ η κάλυψή τους είναι της τάξεως του 101%
Το κόστος πιστωτικού κινδύνου ανέρχεται στις 41 μ.β., κάτω από το όριο των 45 μ.β. που αποτελεί τον ετήσιο στόχο
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη σταθερή βελτίωση και την ανθεκτικότητα του ισολογισμού.
Η Εθνική Τράπεζα διατηρεί μία από τις υψηλότερες κεφαλαιακές θέσεις στην Ευρώπη με δείκτη CET1: 19,0% ήδη υψηλότερο του στόχου 18% το 2025 και συνολικό Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας: 21,8%
Η στρατηγική ευελιξία που εξασφαλίζεται από το υψηλό κεφαλαιακό απόθεμα επιτρέπει την ενίσχυση της ανταμοιβής των μετόχων με διανομή 60% των κερδών και (τελικό ύψος με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους) και ενδιάμεσο μέρισμα €200 εκατ. που θα διανεμηθεί στις 14 Νοεμβρίου.
Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να ενδυναμώνει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, διατηρώντας έναν ισολογισμό που χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από καταθέσεις. Οι εισροές παρέμειναν σταθερά ανοδικές, με τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά €1,4 δισ. σε ετήσια βάση και το 81% αυτών να αφορά λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη στροφή των πελατών σε επενδυτικά προϊόντα, με τα κεφάλαια υπό διαχείριση να ενισχύονται κατά €2,2 δισ., επιβεβαιώνοντας την αναβάθμιση του επενδυτικού προφίλ του πελατολογίου.
Η στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας προχωρά με σταθερό ρυθμό. Η μετάβαση στο νέο Core Banking System, που θα ολοκληρωθεί εντός του Α’ τριμήνου 2026, θα αποτελέσει τομή στην αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Παράλληλα, η Εθνική επενδύει δυναμικά σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας τη νέα ψηφιακή βοηθό “Sophia”, η οποία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Η ψηφιοποίηση της εμπειρίας του πελάτη αποτυπώνεται και στην εντυπωσιακή διεύρυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών καναλιών, που πλέον αριθμούν 4,4 εκατ. συνδρομητές.
