Four Seasons Yacht – To πλωτό ξενοδοχείο έρχεται Μύκονο και Σαντορίνη, $45.000 για μια εβδομάδα
Four Seasons Yacht – To πλωτό ξενοδοχείο έρχεται Μύκονο και Σαντορίνη, $45.000 για μια εβδομάδα
Η Four Seasons αλλάζει τους όρους της παγκόσμιας τουριστικής τάσης με το megayacht της που μετατρέπεται σε πολυτελή χώρο φιλοξενίας με μυθικές προδιαγραφές. Η Μύκονος ετοιμάζεται ήδη να υποδεχτεί ένα από τα κορυφαία τουριστικά project όλων των εποχών
Σουίτες που θυμίζουν βίλες των BΠ
Με συνολική επιφάνεια από 500 έως 1.000 τετραγωνικά, καθεμία από τις 95 σουίτες έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί μια αίσθηση κατοικίας μετατρέποντας κάθε στιγμή του ταξιδιού στο απόλυτο όνειρο. Κυριαρχούν η άνεση, η ιδιωτικότητα και η σαγηνευτική πανοραμική θέα στη θάλασσα από εσωτερικούς χώρους, μπαλκόνια και deck.
Η εναλλαγή γήινων χρωμάτων (στις σουίτες) σε σχέση με τους πιο έντονους χρωματισμούς στους κοινόχρηστους χώρους λειτουργεί ως κρεσέντο εντυπώσεων και συναισθημάτων. Και η πιο μικρή λεπτομέρεια είναι μελετημένη προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να αφήνει την αίσθηση μια απρόσμενης εμπειρίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Με συνολική επιφάνεια από 500 έως 1.000 τετραγωνικά, καθεμία από τις 95 σουίτες έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί μια αίσθηση κατοικίας μετατρέποντας κάθε στιγμή του ταξιδιού στο απόλυτο όνειρο. Κυριαρχούν η άνεση, η ιδιωτικότητα και η σαγηνευτική πανοραμική θέα στη θάλασσα από εσωτερικούς χώρους, μπαλκόνια και deck.
Η εναλλαγή γήινων χρωμάτων (στις σουίτες) σε σχέση με τους πιο έντονους χρωματισμούς στους κοινόχρηστους χώρους λειτουργεί ως κρεσέντο εντυπώσεων και συναισθημάτων. Και η πιο μικρή λεπτομέρεια είναι μελετημένη προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να αφήνει την αίσθηση μια απρόσμενης εμπειρίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα