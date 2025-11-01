Four Seasons Yacht – To πλωτό ξενοδοχείο έρχεται Μύκονο και Σαντορίνη, $45.000 για μια εβδομάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Four Seasons Yacht – To πλωτό ξενοδοχείο έρχεται Μύκονο και Σαντορίνη, $45.000 για μια εβδομάδα

Η Four Seasons αλλάζει τους όρους της παγκόσμιας τουριστικής τάσης με το megayacht της που μετατρέπεται σε πολυτελή χώρο φιλοξενίας με μυθικές προδιαγραφές. Η Μύκονος ετοιμάζεται ήδη να υποδεχτεί ένα από τα κορυφαία τουριστικά project όλων των εποχών

Four Seasons Yacht – To πλωτό ξενοδοχείο έρχεται Μύκονο και Σαντορίνη, $45.000 για μια εβδομάδα
Σουίτες που θυμίζουν βίλες των BΠ

Με συνολική επιφάνεια από 500 έως 1.000 τετραγωνικά, καθεμία από τις 95 σουίτες έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί μια αίσθηση κατοικίας μετατρέποντας κάθε στιγμή του ταξιδιού στο απόλυτο όνειρο. Κυριαρχούν η άνεση, η ιδιωτικότητα και η σαγηνευτική πανοραμική θέα στη θάλασσα από εσωτερικούς χώρους, μπαλκόνια και deck.

Η εναλλαγή γήινων χρωμάτων (στις σουίτες) σε σχέση με τους πιο έντονους χρωματισμούς στους κοινόχρηστους χώρους λειτουργεί ως κρεσέντο εντυπώσεων και συναισθημάτων. Και η πιο μικρή λεπτομέρεια είναι μελετημένη προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να αφήνει την αίσθηση μια απρόσμενης εμπειρίας.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης