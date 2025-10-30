Η UniCredit απλώνει χρηματοοικονομικά «πλοκάμια» σε όλη την Ευρώπη
Η UniCredit απλώνει χρηματοοικονομικά «πλοκάμια» σε όλη την Ευρώπη
Κυρίαρχη η συμμαχία με Alpha Bank στα σχέδια της ιταλικής τράπεζας - Τι αναφέρει ο Ιταλικός Τύπος - UniCredit: Αυξάνει στο 29,5% το ποσοστό της στην Alpha Bank
Ένα σύστημα χρηματοοικονομικού ελέγχου σε επίπεδο επενδύσεων, προμηθειών και διαχείρισης κεφαλαίων σχεδιάζει με στρατηγικό τρόπο ο Andrea Orcel, μετατρέποντας τη UniCredit σε στρατηγικό παίχτη στην Ευρώπη. Παρά τα εμπόδια που θέτει η ιταλική κυβέρνηση και τις δυσκολίες από πολιτικές «κλειστών συνόρων» σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ιταλική τράπεζα προχωράει τα σχέδιά της .
Ουσιαστικός σύμμαχος σε αυτή τη διαδρομή φαίνεται να είναι η Alpha Bank.
Ο ιταλικός Τύπος σήμερα αναφέρει ότι η UniCredit δεν αφήνει χώρο στους επενδυτές να πλήξουν. Ο τραπεζικός χάρτης και η αγορά διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων συνεχίζει να φιλοξενεί νέες και απρόσμενες κινήσεις, σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα της Borzafinanza.
Μετά την αποτυχία της συμφωνίας για την Banco BPM — κυρίως λόγω των περιορισμών του golden power — και την ταυτόχρονη προσπάθεια για την Commerzbank στη Γερμανία, ο Andrea Orcel, CEO της UniCredit, συνεχίζει να οργανώνει τη στρατηγική του. Μια στρατηγική περίπλοκη, αλλά ποτέ τυχαία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η UniCredit ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 9μήνου: 8,7 δισ. ευρώ για τα πρώτα εννέα μήνες του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 13% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι.
Η ελληνική οικονομία προσελκύει τον Orcel – Συμμαχία με Alpha BankΣύμφωνα με την ιστοσελίδα Affaritaliani, η ομάδα της Piazza Gae Aulenti πιστεύει «στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα».
