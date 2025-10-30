Bloomberg: Η UniCredit ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα μέσω της Alpha Bank

Η UniCredit έλαβε έγκριση από την ΕΚΤ για να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 29,5%, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία στην Ελλάδα και τη συνεργασία των δύο τραπεζών