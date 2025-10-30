Bloomberg: Η UniCredit ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα μέσω της Alpha Bank
Η UniCredit έλαβε έγκριση από την ΕΚΤ για να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 29,5%, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία στην Ελλάδα και τη συνεργασία των δύο τραπεζών
Η UniCredit αύξησε τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 29,5%, αφού έλαβε τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο βήμα της ιταλικής τράπεζας για την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, μετά τις προηγούμενες αυξήσεις συμμετοχής τον Μάιο και τον Αύγουστο του 2025.
Η στρατηγική αυτή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν η UniCredit απέκτησε 9% της Alpha Bank και ταυτόχρονα εξαγόρασε τη ρουμανική θυγατρική της ελληνικής τράπεζας, σε μια συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο για στενότερη εταιρική συνεργασία μεταξύ των δύο ομίλων.
Σε αντίθεση με την αντίσταση που έχει συναντήσει αλλού στην Ευρώπη, οι ελληνικές αρχές καλωσόρισαν την παρουσία της UniCredit, βλέποντας τη συμμετοχή της ως ψήφο εμπιστοσύνης προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την οικονομία. Ο διευθύνων σύμβουλος Αντρέα Όρτσελ, 62 ετών, θεωρείται ένας από τους πιο επιθετικούς τραπεζίτες σε εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
Παρότι τα σχέδιά της για τις Commerzbank στη Γερμανία και Banco BPM στην Ιταλία συνάντησαν κυβερνητικές αντιστάσεις, η επένδυση στην Alpha Bank αποτελεί ένα από τα ελάχιστα επιτυχημένα παραδείγματα διεθνούς στρατηγικής επέκτασης της UniCredit, με τη διοίκηση της Alpha και την Αθήνα να βλέπουν θετικά τη συνεργασία.
The move is the latest step by Unicredit to boost its holding of Alpha Bank, and follows stake increases in August and May of this year https://t.co/GWS7PBUwLF— Bloomberg (@business) October 30, 2025
