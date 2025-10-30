UniCredit: Αυξάνει στο 29,5% το ποσοστό της στην Alpha Bank
Στο επόμενο βήμα προχωράει η UniCredit σε ό,τι αφορά την Alpha Bank μετά και την άδεια που έλαβε από την ΕΚΤ
Η UniCredit, κατόπιν έγκρισης της ΕΚΤ, αυξάνει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank σε περίπου 29,5%. Η UniCredit έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ») για την απόκτηση άμεσου ποσοστού συμμετοχής έως 29,9% στην Alpha Bank A.E. («Alpha Bank»). H έγκριση αυτή επιβεβαιώνει εκ νέου τη χρηματοοικονομική ισχύ και τη σταθερή συμμόρφωση της UniCredit με το εποπτικό πλαίσιο.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την έγκριση των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών για την απόκτηση από την UniCredit έμμεσης ειδικής συμμετοχή σε εποπτευόμενες θυγατρικές του Ομίλου Alpha Bank (οι «Λοιπές Εποπτικές Εγκρίσεις»).
Σε πλήρη συμμόρφωση με την αιτηθείσα έγκριση από την ΕΚΤ, η UniCredit προχώρησε στη σύναψη πρόσθετων χρηματοοικονομικών μέσων, αυξάνοντας τη συνολική της θέση στην Alpha Bank σε περίπου 29,5%.
