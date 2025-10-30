Reuters: Η OpenAI ετοιμάζεται για IPO-μαμούθ με αποτίμηση έως 1 τρισ. δολάρια
Η OpenAI ετοιμάζει δημόσια εγγραφή το 2026, με στόχο αποτίμηση έως 1 τρισ. δολάρια, καθώς ο Σαμ Άλτμαν αναζητά κεφάλαια 60 δισ. για επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης
Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, σχεδιάζει να προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO) το συντομότερο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να καταστήσει την αποτίμησή της μία από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών -φτάνοντας το 1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.
Πηγές ανέφεραν ότι η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να «στρώνει το έδαφος» για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, προετοιμάζοντας τις καταθέσεις εγγράφων στις ρυθμιστικές αρχές. Αν υλοποιηθεί, το εγχείρημα θα σηματοδοτήσει την πρώτη μεγάλη δημόσια εγγραφή στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και θα αλλάξει τους συσχετισμούς στη Silicon Valley.
Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της OpenAI ξεκαθάρισε ότι «μια δημόσια εγγραφή δεν αποτελεί επί του παρόντος προτεραιότητα» και ότι ο στόχος της εταιρείας είναι «η οικοδόμηση μιας βιώσιμης επιχείρησης που προάγει την αποστολή της για το κοινό όφελος της AGI».
Η AGI (Artificial General Intelligence) αναφέρεται σε τεχνολογία που μπορεί να υπερβεί τον άνθρωπο σε ταχύτητα, κατανόηση και απόδοση σε περισσότερες από τις οικονομικά χρήσιμες εργασίες.
Η συζήτηση για πιθανή IPO έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης της OpenAI σε πιο παραδοσιακή εταιρική μορφή, μια κίνηση που ανοίγει τον δρόμο για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Η τελευταία αποτίμησή της έφτασε τα 500 δισ. δολάρια, έπειτα από πώληση μετοχών σε εργαζομένους.
