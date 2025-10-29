Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα δοθεί, οι δικαιούχοι συνταξιούχοι
Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα δοθεί, οι δικαιούχοι συνταξιούχοι
Οι προϋποθέσεις για την καταβολή του ποσού - Πότε πληρώνεται και ποιοι συνταξιούχοι παίρνουν το επίδομα 250 ευρώ - Οι κόφτες, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια
Μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου αναμένεται, κατά πληροφορίες, να γίνει η πληρωμή για το επίδομα 250 ευρώ. Το επίδομα 250 ευρώ αφορά περισσότερους από 1,4 εκατ. δικαιούχους.
Το ποσό διπλασιάζεται όταν πρόκειται για ζευγάρι, που είναι δικαιούχοι και οι δύο.
Η πληρωμή θα γίνει χωρίς αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους συνταξιούχους, ενώ δεν απαιτείται η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας.
Η εν λόγω ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά – σε μόνιμη βάση- έχει θεσπιστεί για συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Θα καταβάλλεται μάλιστα έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025.
Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και περιουσία έως 200.000 ευρώ και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/μέρη συμφώνου συμβίωσης.
Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 300.000 ευρώ για έγγαμους.
Συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικοι που λαμβάνουν σύνταξη, καθώς και δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.
Για τους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων δεν ισχύει το ηλικιακό όριο, δηλαδή το επίδομα θα τους καταβληθεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι πάνω ή κάτω των 65 ετών. Εντούτοις, ισχύει το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο και σε αυτές τις περιπτώσεις.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ αν κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, λαμβάνει το ποσό μόνο μία φορά.
Αναλυτικά, εξαιρούνται:
-Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, εκτός εάν λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας. Το όριο ηλικίας ισχύει για όσους είχαν κλείσει τα 65 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Από το 2026 και μετά, θα εντάσσονται όσοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας το εκάστοτε προηγούμενο έτος.
Τι ισχύει για το επίδομαΤο ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και στα 500 ευρώ για ζευγάρια.
Οι δικαιούχοιΔικαιούχοι είναι:
Ποιοι εξαιρούνται από το βοήθημαΠαράλληλα, υπάρχουν κατηγορίες πολιτών που δεν θα λάβουν το επίδομα, ακόμη κι αν ανήκουν στους χαμηλοσυνταξιούχους.
-Όσοι έχουν λάβει πρόωρη σύνταξη.
-Εργαζόμενοι συνταξιούχοι.
-Δικαιούχοι με υψηλή προσωπική διαφορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οικονομικού επιτελείου, περίπου 671.000 συνταξιούχοι διατηρούν ακόμα προσωπική διαφορά, η οποία θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027. Μέχρι τότε, η προσωπική διαφορά θα αποτελεί εμπόδιο για την καταβολή του επιδόματος.
-Όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς τα ποσά αυτά προσμετρώνται στο ετήσιο εισόδημα και ενδέχεται να τους αποκλείσουν.
-Δικαιούχοι άλλων επιδομάτων (ΚΕΑ, επίδομα τέκνων).
-Όσοι έχουν εισόδημα άνω των 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή άνω των 26.000 ευρώ (έγγαμοι).
-Συνταξιούχοι με ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο ή τις 300.000 ευρώ για έγγαμο.
-Εργαζόμενοι συνταξιούχοι.
