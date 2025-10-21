O συνιδρυτής του Facebook που τα “έσπασε” με τον Ζάκερμπεργκ και ζει dolce vita στη Σιγκαπούρη
Η ιστορία του Εντουάρντο Σαβερίν και της σχέσης του με τον Ζάκερμπεργκ, από το Χάρβαρντ μέχρι τα δικαστήρια
Αν η ιστορία είχε γραφτεί αλλιώς, ο Εντουάρντο Σαβερίν θα ήταν σήμερα τόσο διάσημος όσο και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Ο 43χρονος Βραζιλιάνος επιχειρηματίας βέβαια είναι βαθύπλουτος, και μάλιστα έχει πετύχει μια από τις καλύτερες επενδύσεις στην ανθρώπινη ιστορία: Τη μετατροπή ενός κεφαλαίου 15.000 δολαρίων σε μια αστρονομική περιουσία 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θα μπορούσε, όμως, να έχει πολλαπλάσια απ’ αυτά τα χρήματα. Αυτός ήταν που έβαλε την πρώτη “βενζίνη” στο ρεζερβουάρ του Facebbok.
Ήταν το 2003, όταν δύο φοιτητές του Χάρβαρντ, ο ντροπαλός προγραμματιστής Ζάκερμπεργκ και ο κοινωνικός και εξωστρεφής επενδυτής Σαβερίν, συναντήθηκαν σε μια από εκείνες τις στιγμές που αλλάζουν την ιστορία. Ο Ζάκερμπεργκ είχε το ταλέντο, ο Σαβερίν το δαιμόνιο και τα χρήματα. Μαζί δημιούργησαν την πιο πετυχημένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το «TheFacebook», όπως λεγόταν στην πρώτη του εκδοχή.
Eνα μικρό κοινωνικό πείραμα που “ξέφυγε”
Ο Σαβερίν γεννήθηκε το 1982 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, σε εύπορη οικογένεια βιομηχάνων που εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι για λόγους ασφάλειας όταν εκείνος ήταν παιδί. Από νωρίς έδειξε έφεση στα οικονομικά και στα μαθηματικά, γι’ αυτό και κέρδισε μια θέση στο Χάρβαρντ, όπου σπούδαζε οικονομικά και ασχολούνταν με επενδύσεις σε μετοχές, ακόμη και ως φοιτητής. Στο δωμάτιο του Ζάκερμπεργκ, μέσα στα καλώδια και τα laptop, γεννήθηκε το Facebook. Ο Σαβερίν, βλέποντας προοπτική στην ιδέα, προσέφερε το πρώτο κεφάλαιο, περίπου 15.000 δολάρια, για να στηθεί ο server και η λειτουργία της πλατφόρμας. Ανέλαβε και τον ρόλο του πρώτου CFO (Chief Financial Officer), φροντίζοντας τις νομικές λεπτομέρειες και την καταχώριση της εταιρείας. Τότε, όλα έδειχναν ότι οι δύο φίλοι θα πορεύονταν μαζί σε μια ιστορία επιτυχίας που μόλις ξεκινούσε.
Όμως το Facebook άρχισε να ξεφεύγει από τη φοιτητική ατμόσφαιρα πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούσαν να φανταστούν. Όταν ο Ζάκερμπεργκ γνώρισε τον Σον Πάρκερ, τον ρισκαδόρο ιδρυτή του Napster, η κατεύθυνση άλλαξε ριζικά: το Facebook πήγε στην Καλιφόρνια να γίνει εταιρεία, να βρει επενδυτές. Ο Πάρκερ έφερε μαζί του τη φιλοσοφία της Silicon Valley: ρίσκο, venture capital, τεράστια ανάπτυξη. Ο Σαβερίν, από τη φύση του πιο συντηρητικός, προτίμησε να μείνει στη Νέα Υόρκη για να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να αναζητήσει διαφημιστικά έσοδα για το Facebook με τον «παραδοσιακό» τρόπο. Η απόσταση, όμως, που τους χώριζε έγινε χάσμα. Στην Καλιφόρνια, το Facebook μεγάλωνε ραγδαία, έβρισκε συνεχώς επενδυτές κι εκείνος βρισκόταν όλο και πιο μακριά από τις αποφάσεις.
