Διαθήκες online: Από 400 ημέρες σε μόλις 3-7 ημέρες – Η νέα πλατφόρμα που αλλάζει τα δεδομένα

Κλείσιμο

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, προχωρά από την 1η Νοεμβρίου 2025 στην ηλεκτρονική δημοσίευση διαθηκών μέσω της νέας πλατφόρμας diathikes.gr, σηματοδοτώντας μια βαθιά μεταρρύθμιση στον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης.Στόχος είναι η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.Η νέα εποχή στη δημοσίευση διαθηκώνΟ υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εξήγησε ότι το 2024 κατατέθηκαν 76.543 αιτήσεις δημοσίευσης διαθηκών στα Πρωτοδικεία, εκ των οποίων 14.000 παρέμειναν εκκρεμείς. Με το νέο σύστημα, οι υποθέσεις αυτές θα μεταφέρονται στους συμβολαιογράφους, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής από 400 ημέρες σε μόλις 3-7 ημέρες.«Αφαιρούνται από τα δικαστήρια 60-70 χιλιάδες υποθέσεις», δήλωσε ο κ. Φλωρίδης, προσθέτοντας ότι οι πολίτες θα εξυπηρετούνται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.Η νέα διαδικασία θα ισχύει για θανάτους μετά την 1η Νοεμβρίου, ενώ για τις εκκρεμείς υποθέσεις θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση έως το τέλος του ίδιου μήνα, ώστε να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο.Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας χαρακτήρισε το έργο «ουσιαστικό βήμα προς την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης». Όπως τόνισε, «η ρύθμιση δεν είναι αποσπασματική, αλλά εντάσσεται σε έναν ενιαίο σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού που αποφορτίζει δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους».Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορο Λινό, περίπου 8.000 διαθήκες εκκρεμούν αυτή τη στιγμή για δημοσίευση, ενώ η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών απαιτεί έως και 30 ημέρες — καθυστέρηση που η νέα πλατφόρμα αναμένεται να εξαλείψει.Ένα ηλεκτρονικό μητρώο 71 χρόνια μετάΕβδομήντα ένα χρόνια μετά τη δημιουργία του «Μητρώου Αδημοσίευτων Διαθηκών», ιδρύεται για πρώτη φορά ηλεκτρονικό μητρώο για ιδιόχειρες διαθήκες. Η ψηφιακή δημοσίευση θα γίνεται μέσω του diathikes.gr, το οποίο θα διαχειρίζεται ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών–Πειραιώς–Αιγαίου–Δωδεκανήσου, υπό την εποπτεία του υπουργείου Δικαιοσύνης.Το Γενικό Μητρώο Διαθηκών θα αποτελείται από δύο τμήματα:Α’ Τμήμα: περιλαμβάνει ιδιόγραφες, μυστικές και δημόσιες διαθήκες, καθώς και πράξεις ανάκλησης.