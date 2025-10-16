Ακτοπλοΐα: Συγκέντρωση, στρεβλώσεις και στόλος που γερνά – Τι αποκαλύπτει η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Μια αγορά που λειτουργεί οριακά, με λίγους μεγάλους παίκτες, υψηλά κόστη και στόλο που γερνά, περιγράφει η ενδιάμεση έκθεση τηςγια την ελληνικήΗ έρευνα, που ξεκίνησε την άνοιξη και δημοσιοποιήθηκε χθες φωτίζει τα διαρθρωτικά προβλήματα ενός κλάδου κρίσιμου για τη νησιωτική οικονομία, από τη συγκέντρωση της αγοράς και τις στρεβλώσεις των επιδοτήσεων μέχρι την πρόκληση της πράσινης μετάβασης.Πρόκειται για το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας που τώρα περνά στη δημόσια διαβούλευση.Έως τιςοι επιχειρήσεις, οι τοπικές αρχές και οι φορείς της αγοράς μπορούν να καταθέσουν τις θέσεις τους, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη και, στις αρχές του 2026, η τελική έκθεση τηςμε τις οριστικές συστάσεις πολιτικής.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, στην ακτοπλοΐα δραστηριοποιούνταιμε, ωστόσο η αγορά παραμένει ουσιαστικά ολιγοπωλιακή. Οικαισυγκεντρώνουν σχεδόν το 60% της συνολικής χωρητικότητας επιβατών, περιορίζοντας τις εναλλακτικές επιλογές του επιβατικού κοινού και τις δυνατότητες πραγματικού ανταγωνισμού, ειδικά στις γραμμές υψηλής ζήτησης.Η εικόνα αυτή επιτείνεται από την έντονη εποχικότητα – οι περισσότερες γραμμές εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τη θερινή περίοδο – αλλά και από το υψηλό λειτουργικό κόστος, που αποθαρρύνει νέες επενδύσεις ή είσοδο νέων παικτών στην αγορά.