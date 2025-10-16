Ακτοπλοΐα: Συγκέντρωση, στρεβλώσεις και στόλος που γερνά – Τι αποκαλύπτει η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Ακτοπλοΐα: Συγκέντρωση, στρεβλώσεις και στόλος που γερνά – Τι αποκαλύπτει η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Η έρευνα της Αρχής περιγράφει μια αγορά που λειτουργεί οριακά: λίγοι μεγάλοι παίκτες, γηρασμένος στόλος, αυξανόμενο κόστος καυσίμων και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτρέπει «ευθυγραμμίσεις» και στρεβλώσεις - Τι προτείνει
Μια αγορά που λειτουργεί οριακά, με λίγους μεγάλους παίκτες, υψηλά κόστη και στόλο που γερνά, περιγράφει η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ελληνική ακτοπλοΐα.
Η έρευνα, που ξεκίνησε την άνοιξη και δημοσιοποιήθηκε χθες φωτίζει τα διαρθρωτικά προβλήματα ενός κλάδου κρίσιμου για τη νησιωτική οικονομία, από τη συγκέντρωση της αγοράς και τις στρεβλώσεις των επιδοτήσεων μέχρι την πρόκληση της πράσινης μετάβασης.
Πρόκειται για το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας που τώρα περνά στη δημόσια διαβούλευση.
Έως τις 14 Νοεμβρίου, οι επιχειρήσεις, οι τοπικές αρχές και οι φορείς της αγοράς μπορούν να καταθέσουν τις θέσεις τους, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη και, στις αρχές του 2026, η τελική έκθεση της ΕΑ με τις οριστικές συστάσεις πολιτικής.
Ολιγοπώλιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, στην ακτοπλοΐα δραστηριοποιούνται 216 εταιρείες με 299 πλοία, ωστόσο η αγορά παραμένει ουσιαστικά ολιγοπωλιακή. Οι Attica Group και Seajets συγκεντρώνουν σχεδόν το 60% της συνολικής χωρητικότητας επιβατών, περιορίζοντας τις εναλλακτικές επιλογές του επιβατικού κοινού και τις δυνατότητες πραγματικού ανταγωνισμού, ειδικά στις γραμμές υψηλής ζήτησης.
Η εικόνα αυτή επιτείνεται από την έντονη εποχικότητα – οι περισσότερες γραμμές εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τη θερινή περίοδο – αλλά και από το υψηλό λειτουργικό κόστος, που αποθαρρύνει νέες επενδύσεις ή είσοδο νέων παικτών στην αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Η έρευνα, που ξεκίνησε την άνοιξη και δημοσιοποιήθηκε χθες φωτίζει τα διαρθρωτικά προβλήματα ενός κλάδου κρίσιμου για τη νησιωτική οικονομία, από τη συγκέντρωση της αγοράς και τις στρεβλώσεις των επιδοτήσεων μέχρι την πρόκληση της πράσινης μετάβασης.
Πρόκειται για το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας που τώρα περνά στη δημόσια διαβούλευση.
Έως τις 14 Νοεμβρίου, οι επιχειρήσεις, οι τοπικές αρχές και οι φορείς της αγοράς μπορούν να καταθέσουν τις θέσεις τους, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη και, στις αρχές του 2026, η τελική έκθεση της ΕΑ με τις οριστικές συστάσεις πολιτικής.
Ολιγοπώλιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, στην ακτοπλοΐα δραστηριοποιούνται 216 εταιρείες με 299 πλοία, ωστόσο η αγορά παραμένει ουσιαστικά ολιγοπωλιακή. Οι Attica Group και Seajets συγκεντρώνουν σχεδόν το 60% της συνολικής χωρητικότητας επιβατών, περιορίζοντας τις εναλλακτικές επιλογές του επιβατικού κοινού και τις δυνατότητες πραγματικού ανταγωνισμού, ειδικά στις γραμμές υψηλής ζήτησης.
Η εικόνα αυτή επιτείνεται από την έντονη εποχικότητα – οι περισσότερες γραμμές εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τη θερινή περίοδο – αλλά και από το υψηλό λειτουργικό κόστος, που αποθαρρύνει νέες επενδύσεις ή είσοδο νέων παικτών στην αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα