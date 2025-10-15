Eurobank: Οι λόγοι που η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα παρά τα συνεχή διεθνή αρνητικά σοκ
Eurobank: Οι λόγοι που η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα παρά τα συνεχή διεθνή αρνητικά σοκ
Η διατήρηση ικανοποιητικών ρυθμών μεγέθυνσης, στηριζόμενων στις επενδύσεις, τις εξαγωγές, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, καθίσταται επιβεβλημένη, αναφέρει η τράπεζα σε ανάλυσή της
Μετά τη μεγάλη ύφεση και την παρατεταμένη στασιμότητα της δεκαετίας του 2010, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης εν μέσω ενός ασταθούς διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο «7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».
Αυτό χαρακτηρίζεται από την αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας, των τροφίμων και άλλων αγαθών, τους εν εξελίξει πολέμους, τις επαναλαμβανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και την ενίσχυση των πολιτικών προστατευτισμού, ήτοι διαταραχών που επηρεάζουν αρνητικά την προσφορά και τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών (supply and demand shocks).
Ωστόσο, χαρακτηρίζεται και από τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο στον ψηφιακό τομέα, δηλαδή μιας διαταραχής που επηρεάζει θετικά την προσφορά όταν ενσωματώνεται στην παραγωγική διαδικασία, κάτι που συνήθως απαιτεί χρόνο και συνεπάγεται ένα κόστος προσαρμογής.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Αυτό χαρακτηρίζεται από την αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας, των τροφίμων και άλλων αγαθών, τους εν εξελίξει πολέμους, τις επαναλαμβανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και την ενίσχυση των πολιτικών προστατευτισμού, ήτοι διαταραχών που επηρεάζουν αρνητικά την προσφορά και τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών (supply and demand shocks).
Ωστόσο, χαρακτηρίζεται και από τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο στον ψηφιακό τομέα, δηλαδή μιας διαταραχής που επηρεάζει θετικά την προσφορά όταν ενσωματώνεται στην παραγωγική διαδικασία, κάτι που συνήθως απαιτεί χρόνο και συνεπάγεται ένα κόστος προσαρμογής.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα