Νέο ραντεβού στην Αθήνα για το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου: Στόχος οι εκκρεμότητες που καθυστερούν την πλήρη ωρίμανση του έργου
Στο τραπέζι θα βρεθούν οι ρυθμιστικές αρχές Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ – ΡΑΕΚ), ο ΑΔΜΗΕ και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος
Mόλις ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου κυρίων Παπασταύρου και Παπαναστασίου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν, η Αθήνα φιλοξενεί ευρεία συντονιστική σύσκεψη την Παρασκευή για το καλώδιο Κρήτης–Κύπρου (Great Sea Interconnector).
Στο τραπέζι θα βρεθούν για πολλοστή φορά οι ρυθμιστικές αρχές Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ – ΡΑΕΚ), ο ΑΔΜΗΕ και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, με στόχο να χαρτογραφήσουν τις αδειοδοτικές, τεχνικές και ρυθμιστικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να καθυστερούν την πλήρη ωρίμανση του έργου και να αποτελούν σημεία σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών.
Μέχρι αργά χθες το βράδυ, αρμόδιες πηγές τόνιζαν ότι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία των δύο υπουργών στη συνάντηση, κάτι όμως που δεν αποκλείεται να ανατραπεί, εφόσον κριθεί σκόπιμη μετά και την αυριανή συνάντηση με τον κοινοτικό επίτροπο.
Ο ΑΔΜΗΕ έχει καταγράψει μια λίστα με βασικές εκκρεμότητες, για τις οποίες το ελληνικό υπουργείο ζητά ενημέρωση και αποσαφήνιση για να χαραχθεί ο οδικός χάρτης που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο παρά τα μεγάλα αγκάθια που συνεχίζουν να ηλεκτρίζουν το έργο.
Από αυτές, μέχρι στιγμής έχει δοθεί πράσινο φως μόνο για τη μεταβίβαση της άδειας κυριότητας και διαχείρισης του έργου από την EuroAsia Interconnector στον ΑΔΜΗΕ, με απόφαση που υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή.
Ωστόσο, ένα πλήθος ζητημάτων παραμένει ανοιχτό, με τον ΑΔΜΗΕ να επισημαίνει ότι πρέπει να επιλυθούν άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές αβεβαιότητες αλλά και οι ανησυχίες ότι η Κύπρος δεν θα αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Διακρατική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.
Οι εκκρεμότητες
