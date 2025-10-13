UBS: Η Eurobank ενισχύει τον πυλώνα bancassurance με την εξαγορά της Eurolife
Ο ελβετικός οίκος διατηρεί τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 4,10 ευρώ - Η συναλλαγή θα προσφέρει re-rating στη μετοχή μέσω υψηλότερων προμηθειών και σταθερότερων εσόδων
Η UBS βλέπει τη συμφωνία εξαγοράς του 80% της Eurolife FFH από τη Fairfax ως ένα καλά υπολογισμένο βήμα στρατηγικής ενδυνάμωσης για τη Eurobank, που επιλέγει να αξιοποιήσει μέρος του υπερβάλλοντος κεφαλαίου της για να ενοποιήσει πλήρως τον ασφαλιστικό της βραχίονα.
Ο οίκος διατηρεί τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα €4,10 ανά μετοχή, εκτιμώντας ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει αισθητά τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και θα προσφέρει επανεκτίμηση (re-rating) στη μετοχή μέσω υψηλότερων προμηθειών και σταθερότερων εσόδων.
