UBS: Η Eurobank ενισχύει τον πυλώνα bancassurance με την εξαγορά της Eurolife

Ο ελβετικός οίκος διατηρεί τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 4,10 ευρώ - Η συναλλαγή θα προσφέρει re-rating στη μετοχή μέσω υψηλότερων προμηθειών και σταθερότερων εσόδων