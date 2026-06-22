«Τέλος το Υπερταμείο»: Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο με ρόλο πολλαπλασιαστή επενδύσεων

Σε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό αλλά και σαφή στρατηγική στόχευση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε τη μετονομασία του Υπερταμείου σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο», σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τη λογική της διαχείρισης κρίσης σε ένα ενεργητικό μοντέλο επενδυτικής πολιτικής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ανακοινώνουμε μια αλλαγή με ουσιαστικό περιεχόμενο: το Υπερταμείο μετονομάζεται Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο», δίνοντας το στίγμα ότι ο θεσμός αποσυνδέεται από τη μνημονιακή του ταυτότητα και επανατοποθετείται ως εργαλείο ανάπτυξης.

Ο ίδιος περιέγραψε τον νέο ρόλο του φορέα ως «ρόλο καταλύτη», επισημαίνοντας ότι «ο στρατηγικός ρόλος του είναι πολλαπλασιαστής», με στόχο την κινητοποίηση κεφαλαίων και την επιτάχυνση ώριμων επενδυτικών projects σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου –όπως τόνισε– το κρίσιμο ερώτημα είναι «ποιος θα χρηματοδοτήσει το μέλλον της Ευρώπης», με την απάντηση να βρίσκεται στην καλύτερη αξιοποίηση ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων και πόρων εντός της ίδιας της Ένωσης.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει φάση, με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σημαντική αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών και ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο τη μετατροπή αυτής της δυναμικής σε απτό όφελος για τους πολίτες, σημειώνοντας ότι «η αύξηση του ΑΕΠ δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά η βελτίωση του βιωτικού επιπέδου των πολιτών».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική στόχευση των επενδύσεων, μέσω πρωτοβουλιών όπως το Invest 10, με προτεραιότητα τόσο σε τομείς αιχμής (AI, data centers, ημιαγωγοί) όσο και σε παραδοσιακούς κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα (ενέργεια, logistics, αγροδιατροφή, τουρισμός υγείας).

Το νέο Ταμείο καλείται να λειτουργήσει ως «οριζόντιος συντονιστής» κρίσιμων πεδίων – από υποδομές και ενέργεια έως ακίνητη περιουσία και στρατηγικές συμμετοχές – καλύπτοντας ένα διαχρονικό κενό της ελληνικής οικονομίας: την απουσία ενός φορέα που να μετατρέπει τη θεωρητική ανταγωνιστικότητα σε απτά επενδυτικά αποτελέσματα.

Σε πολιτικό επίπεδο, η μετονομασία επιχειρεί να κλείσει τον κύκλο της κρίσης και σε συμβολικό επίπεδο. «Η Ελλάδα του φόβου δεν είναι η Ελλάδα του σήμερα», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, επιδιώκοντας να σηματοδοτήσει μια νέα φάση αυτοπεποίθησης και στρατηγικής στόχευσης.

Παράλληλα, έθεσε και τον πήχη της σύγκρισης πιο ψηλά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει πλέον να αξιολογεί την πρόοδό της όχι μόνο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά «σε σύγκριση με άλλες χώρες», στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύγκλισης.