Eurobank Equities: Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ – Τι φέρνει το deal με την Allwyn
Η δομή της συμφωνίας αλλάζει το επενδυτικό προφίλ του ΟΠΑΠ, ο οποίος μετατρέπεται από αμυντικό τίτλο υψηλής απόδοσης σε μετοχή πιο προσανατολισμένη στην ανάπτυξη
Τις πρώτες εντυπώσεις από τη συμφωνία «μαμούθ» μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn αποτυπώνει η Eurobank Equities με νέα της έκθεση, κάνοντας λόγο για «μία νέα εποχή» και για μετάβαση «από την υψηλή απόδοση στη δυναμική ανάπτυξη» (from yield to growth). Παράλληλα, διατηρεί την τιμή στόχο στα 19,3 ευρώ ανά μετοχή και τη σύσταση «hold» (διακράτηση).
Το νέο εταιρικό σχήμα θα μετονομαστεί σε Allwyn και θα «μετοικίσει» στην Ελβετία, όπου βρίσκεται η παγκόσμια έδρα της Allwyn. Η Allwyn, που ήδη κατέχει το 51,8% του ΟΠΑΠ, θα ελέγχει το 78,5% του συγχωνευμένου ομίλου, αφήνοντας στους μειοψηφικούς μετόχους του ΟΠΑΠ το 21,5%. Η συναλλαγή, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα ΔΣ των δύο εταιρειών, θα υλοποιηθεί μέσω μεταφοράς των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ σε ελληνικές θυγατρικές, ακολουθούμενης από διασυνοριακή μετατροπή στο Λουξεμβούργο και τελική μεταφορά στην Ελβετία.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την έγκριση των μετόχων και των ρυθμιστικών αρχών. Οι διαφωνούντες μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα εξόδου με τιμή 19,04 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το deal εξαρτάται από την αποχώρηση λιγότερο του 5% των μετόχων.
Τι προβλέπει το deal με την AllwynΗ Allwyn και ο ΟΠΑΠ συμφώνησαν να συγχωνευθούν μέσω ανταλλαγής μετοχών, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο λοταριών και τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, με συνολική κεφαλαιοποίηση 16 δισ. ευρώ. Η νέα οντότητα θα διατηρήσει την κύρια καταχώρηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα επιδιώξει δευτερεύουσα καταχώρηση (secondary listing) στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση του deal.
