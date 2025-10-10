«Χρυσές» επενδύσεις στις startups υγείας - Νέες είσοδοι στην ελληνική αγορά
Η κινητικότητα που καταγράφεται σε όλα τα επίπεδα και οι περιπτώσεις οι οποίες καλύπτουν σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο εύρος της την αγορά των υπηρεσιών υγείας
Ο ευρύτερος χώρος της υγείας, αλλά και του φαρμάκου, πέρα από τα μεγάλα deals και τις επενδύσεις που τον χαρακτηρίζουν, φαίνεται να προσφέρει, τα τελευταία χρόνια, πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης σε εταιρείες προερχόμενες από το startup οικοσύστημα και στην Ελλάδα, εξειδικευμένες σε αντίστοιχα τεχνολογικά αντικείμενα.
Είτε αυτές είναι ελληνικές και αναζητούν τρόπους για να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους, είτε ξένες που επιδιώκουν και συχνά πετυχαίνουν την είσοδό τους στην εγχώρια αγορά.
Το «πολυτιμότερο πετράδι του στέμματος» αποτελεί, ίσως, η «ελληνικού DNA» Causaly, πολύ γνωστή πλέον: startup βιοϊατρικής έρευνας, με co founder και CEO τον Γιάννη Κιαχόπουλο, με έδρα στο Λονδίνο, παρουσία σε Αμερική, Βρετανία, Ελλάδα, η οποία αξιοποιεί την ΑΙ στα εργαλεία της και κατάφερε το 2023 να αντλήσει χρηματοδότηση 60 εκατ. δολ. από επενδυτές με την εμβέλεια της ICONIQ Growth, που διαχειρίζεται κεφάλαια δισεκατομμυριούχων του κλάδου της τεχνολογίας, όπως ο ιδρυτής της Meta/Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ και άλλες προσωπικότητες.
