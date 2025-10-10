Ρεκόρ για τη χρυσή λίρα: Πόσες κατέχουν οι Ελληνες, τι γίνεται στην «παράλληλη» αγορά
Ρεκόρ για τη χρυσή λίρα: Πόσες κατέχουν οι Ελληνες, τι γίνεται στην «παράλληλη» αγορά
Η τιμή της χρυσής λίρας ξεπερνά τα €920, καθώς η διεθνής άνοδος του χρυσού αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον - Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν καθαρή ρευστοποίηση από τα ελληνικά νοικοκυριά – Πού κυμαίνονται οι τιμές στα ενεχυροδανειστήρια - Σωρεία πωλητών, ένδεια αγοραστών
Δυναμικά στο προσκήνιο επιστρέφει η χρυσή λίρα, καθώς η εκτίναξη της τιμής του χρυσού σε διεθνές επίπεδο φέρνει νέα ιστορικά υψηλά και στην ελληνική αγορά.
Η τιμή της μέσα σε έναν χρόνο έχει αυξηθεί κατά 41% και στα δημοσιεύματα είδαμε τίτλους του τύπου: «στο ύψος του κατώτατου μηνιαίου μισθού η χρυσή λίρα».
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δελτία τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η τιμή πώλησης χρυσής λίρας κυμαίνεται μεταξύ 894 και 923 ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς βρίσκεται στα 763 έως 788 ευρώ. Το spread των περίπου 150 ευρώ ανά λίρα αποτυπώνει το κόστος φύλαξης, διακίνησης και ελέγχου γνησιότητας που επιβαρύνει τις επίσημες συναλλαγές (μέσω ΤτΕ).
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η τιμή της μέσα σε έναν χρόνο έχει αυξηθεί κατά 41% και στα δημοσιεύματα είδαμε τίτλους του τύπου: «στο ύψος του κατώτατου μηνιαίου μισθού η χρυσή λίρα».
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δελτία τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η τιμή πώλησης χρυσής λίρας κυμαίνεται μεταξύ 894 και 923 ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς βρίσκεται στα 763 έως 788 ευρώ. Το spread των περίπου 150 ευρώ ανά λίρα αποτυπώνει το κόστος φύλαξης, διακίνησης και ελέγχου γνησιότητας που επιβαρύνει τις επίσημες συναλλαγές (μέσω ΤτΕ).
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα