Yuzu: Οι Ελληνες ανακαλύπτουν το πανάκριβο εσπεριδοειδές από την Ιαπωνία
Yuzu: Οι Ελληνες ανακαλύπτουν το πανάκριβο εσπεριδοειδές από την Ιαπωνία
Το yuzu, ένα εσπεριδοειδές που προέρχεται από την Ανατολική Ασία, έχει γίνει το αγαπημένο υλικό των σεφ με αστέρια Michelin, βλέπει την τιμή του να εκτοξεύεται
Τα τελευταία χρόνια, ένα απλό αλλά εξωτικό φρούτο έχει κατακτήσει τον κόσμο της γαστρονομίας και η Ελλάδα, και ειδικότερα η Αθήνα, δεν αποτελεί εξαίρεση. Το yuzu, ένα εσπεριδοειδές που προέρχεται από την Ανατολική Ασία, έχει γίνει το αγαπημένο φρούτο των σεφ με αστέρια Michelin και των καινοτόμων μπαρ και mixologists, εμφανιζόμενο σε όλα, από σάλτσες μέχρι avant-garde κοκτέιλ. Αλλά τι είναι ακριβώς αυτό το φρούτο με τη χρυσή φλούδα, γιατί είναι τόσο απαγορευτικά ακριβό και γιατί τα εστιατόρια και τα μπαρ της Αθήνας είναι τόσο αποφασισμένα να το προβάλλουν;
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα