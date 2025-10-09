Yuzu: Οι Ελληνες ανακαλύπτουν το πανάκριβο εσπεριδοειδές από την Ιαπωνία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Yuzu: Οι Ελληνες ανακαλύπτουν το πανάκριβο εσπεριδοειδές από την Ιαπωνία

Το yuzu, ένα εσπεριδοειδές που προέρχεται από την Ανατολική Ασία, έχει γίνει το αγαπημένο υλικό των σεφ με αστέρια Michelin, βλέπει την τιμή του να εκτοξεύεται

Yuzu: Οι Ελληνες ανακαλύπτουν το πανάκριβο εσπεριδοειδές από την Ιαπωνία
Τα τελευταία χρόνια, ένα απλό αλλά εξωτικό φρούτο έχει κατακτήσει τον κόσμο της γαστρονομίας και η Ελλάδα, και ειδικότερα η Αθήνα, δεν αποτελεί εξαίρεση. Το yuzu, ένα εσπεριδοειδές που προέρχεται από την Ανατολική Ασία, έχει γίνει το αγαπημένο φρούτο των σεφ με αστέρια Michelin και των καινοτόμων μπαρ και mixologists, εμφανιζόμενο σε όλα, από σάλτσες μέχρι avant-garde κοκτέιλ. Αλλά τι είναι ακριβώς αυτό το φρούτο με τη χρυσή φλούδα, γιατί είναι τόσο απαγορευτικά ακριβό και γιατί τα εστιατόρια και τα μπαρ της Αθήνας είναι τόσο αποφασισμένα να το προβάλλουν;


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης