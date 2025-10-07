Νεμπής: Μετατρέπουμε τον ΟΤΕ σε μια digital first εταιρεία – Ντεμπούτο για το Magenta AI
Τι ανέφερε για την αξιοποίηση της ΑΙ στον Όμιλο –H πλατφόρμα Magenta AI και η συνεργασία με το Perplexity
Το όραμα και τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσίασε ο Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, (κεντρική φωτο) σε ειδική εκδήλωση με αφορμή το λανσάρισμα της πλατφόρμας MagentaAI, τονίζοντας ότι η τεχνολογία αυτή εξελίσσεται με πρωτοφανείς ρυθμούς και διαμορφώνει νέες συνθήκες για την οικονομία και τις τηλεπικοινωνίες.
Ο ΟΤΕ, μέλος του διεθνούς Ομίλου Deutsche Telekom, όπως σημείωσε στοχεύει να εξελιχθεί στον κορυφαίο ψηφιακό πάροχο στην Ευρώπη και να οδηγήσει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ψηφιακής μετάβασης. Στρατηγικά, επενδύει στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε να ενισχύσει την αποδοτικότητα, να μειώσει το κόστος λειτουργίας και να βελτιώσει την εμπειρία πελάτη, καθιστώντας την καινοτομία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ήδη αξιοποιεί λύσεις όπως predictive maintenance για προληπτική διαχείριση βλαβών, machine learning για τη βελτιστοποίηση των δικτύων και generative AI για την εξυπηρέτηση πελατών, όπου το 25% των επαφών διαχειρίζεται αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένων λύσεων. Παράλληλα, επενδύει στους ανθρώπους του με εργαλεία όπως το AskT και την ΑΙ Academy, ενώ προχωρά σε δομές εταιρικής διακυβέρνησης για υπεύθυνη χρήση του AI. Στην αγορά, ο ΟΤΕ λανσάρει το MagentaAI, ένα νέο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για καταναλωτές και επιχειρήσεις, με συνεργασίες όπως με την Perplexity, ενώ αναπτύσσει tailor-made λύσεις για τον δημόσιο τομέα όπως τα mAIgov και mAIGreece.
«Μετατρέπουμε σταδιακά τον ΟΤΕ σε μια digital first και, γιατί όχι, μια AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε λειτουργία μας. Και παράλληλα, φέρνουμε τη δύναμη του ΑΙ στα χέρια όλων των πελατών μας και όχι μόνο, μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων», υπογράμμισε ο κ. Νεμπής.
