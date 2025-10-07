Στην Αθήνα για επαφές ο Σαουδάραβας υπουργός Βιομηχανίας - Ποιους επιχειρηματίες θα δει
Στην Αθήνα για επαφές ο Σαουδάραβας υπουργός Βιομηχανίας - Ποιους επιχειρηματίες θα δει
Τι ενδιαφέρει τους Σαουδάραβες – Ποιοι έχουν προσκληθεί στην στρογγυλή τράπεζα που θα διεξαχθεί σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο
Mε εμπορικές σχέσεις μόλις 485,2 εκατ. ευρώ, αν εξαιρεθεί το πετρέλαιο, και τις διακρατικές σχέσεις στο καλύτερο δυνατό επίπεδο εδώ και δεκαετίες, Ελλάδα και Σαουδική Αραβία εξακολουθούν να ψάχνουν να “ξεκλειδώσουν” συνεργασίες για τη σύσφιξης των διμερών οικονομικών σχέσεων.
Ήδη από τις χθεσινές επαφές που είχε ο υπ. Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας κ. Bandar bin Ibrahim Alkhorayef με τον υπ. Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υπ. Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρο καθώς και την επίσκεψη του στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπου ξεναγήθηκε απ’ τον Πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της ONEX Shipyards & Technologies, κ. Πάνο Ξενοκώστα, διεφάνη το πλαίσιο του ενδιαφέροντος των Αράβων.
Και αυτό δεν είναι άλλο απ’ την τεχνογνωσία, αλλά και οι win win συνεργασίες που μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην υλοποίηση του λεγόμενου “Οράματος 2030” που έχει θέσει ως στρατηγική ο διάδοχος του θρόνου … για τη διαφοροποίηση της σαουδαραβικής οικονομίας πέραν του πετρελαίου μέσω προσέλκυσης παραγωγικών επενδύσεων, ανοίγματος της οικονομίας στο ξένο επιχειρείν και παράλληλα ενίσχυσης του διεθνούς εμπορίου αλλά και του τουρισμού.
Άξονες που θα υπογραμμιστούν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που συνδιοργανώνεται σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών από το υπουργείο Βιομηχανίας της Σ. Αραβίας και το υπ. Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newmoney στη συζήτηση που έχει ζητήσει να διοργανωθεί ο υπ. Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης του στην Αθήνα έχουν προσκληθεί αρκετοί επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων σε κλάδους που η Σαουδική Αραβία εκτιμά ότι υπάρχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη διαύλου συνεργασίας, εμπορίου και επενδύσεων.
