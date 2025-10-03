Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow και S&P 500 - Δεν άντεξε τις πιέσεις ο Nasdaq
Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow και S&P 500 - Δεν άντεξε τις πιέσεις ο Nasdaq
Κερδοφόρος ο απολογισμός της εβδομάδας για όλους τους δείκτες - Υπό πίεση οι τεχνολογικές λόγω σημαντικών ρευστοποιήσεων - Ανησυχία για το συνεχιζόμενο shutdown παρά τις υψηλές προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed
Εικόνα δύο ταχυτήτων παρουσίασε η Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, με τους Dow Jones και S&P 500 να καταγράφουν νέα ρεκόρ και τον Nasdaq να… ξεφουσκώνει, καθώς ένα κύμα πωλητών προς αποκόμιση κερδών στον τεχνολογικό κλάδο δεν επέτρεψαν στο δείκτη να διατηρήσει τα αρχικά του κέρδη.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,51% στις 46.758 μονάδες, αν και νωρίτερα είχε «σπάσει» για πρώτη φορά και το φράγμα των 47.000 μονάδων. Ο S&P 500 πρόσθεσε 0,01% στις 6.715 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο Nasdaq «γύρισε» σε αρνητικό έδαφος στο -0,28% και τις 22.780 μονάδες.
Θυμίζουμε πως την Πέμπτη, μετά από ένα πενθήμερο ανοδικό σερί, η Wall Street κατέγραψε ένα σπάνιο τριπλό ρεκόρ και στους τρεις βασικούς δείκτες.
Με τον τρόπο αυτό και η εβδομάδα συνολικά «έκλεισε» με θετικά πρόσημα άνω του 1% για όλους τους δείκτες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις ενισχύθηκαν με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,121% και το 2ετές να φτάνει στο 3,576%.
Το ράλι των τεχνολογικών μετοχών έκανε παύση σήμερα, με την αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη να αντισταθμίζεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις και το παρατεταμένο shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που μπήκε στην τρίτη ημέρα του. Μάλιστα, λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης έγινε γνωστό ότι η Γερουσία απέτυχε και πάλι να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θα επέτρεπε στον κρατικό μηχανισμό να επαναλειτουργήσει.
Βέβαια, η πλειονότητα των αναλυτών και των traders δεν βλέπουν για την ώρα σοβαρό κίνδυνο από το shutdown. Αντιθέτως εστιάζουν στο γεγονός ότι η απειλή για την οικονομία σε συνδυασμό με την δεδομένη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας έχει ανοίξει διάπλατα το δρόμο για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων από τη Fed, στα τέλη του μήνα.
Ωστόσο, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ένα παρετεταμένο αδιέξοδο σαφώς θα προκαλέσει επιπλοκές και μεγαλύτερη ζημιά στην οικονομία. Ειδικά, αν ο Λευκός Οίκος υλοποιήσει την απειλή του και προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις κρατικών υπαλλήλων.
Επιπλέον, από τους κόλπους της Fed, τα στελέχη της εξακολουθούν να εκπέμπουν μεικτά σήματα. Ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όστιν Γκούλσμπι, ζήτησε σήμερα την τήρηση προσεκτικής στάσης, ενώ αντιθέτως ο διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ διοικητής Στίβεν Μιράν επέμεινε στην άποψη του υπέρ πιο μεγάλων μειώσεων.
Στον στρατηγικό κλάδο της τεχνολογίας και του ΑΙ, η αγορά τροφοδοτήθηκε αρχικά από ένα νέο κύμα συμφωνιών στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Global Infrastructure Partners ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της Aligned Data Centers, με αποτίμηση περίπου 40 δισ. δολαρίων. Αντιστοίχως στην Ασία, η Hitachi συνεργάζεται με την OpenAI για ενεργειακές εφαρμογές, ενώ η Fujitsu διεύρυνε τη συνεργασία της με τη Nvidia.
Ωστόσο, οι αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών κινούνται πλέον σε υπερβολικά επίπεδα. Πλέον χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μόλις μία ημέρα αφότου η OpenAI ολοκλήρωσε πώληση μετοχών με αποτίμηση 500 δισ. δολαρίων, ξεκίνησαν και οι συζητήσεις για την πορεία των επιδόσεων της εταιρείας, αλλά και τον κίνδυνο «φούσκας» στον κλάδο.
Σε επίπεδο μετοχών, στην πλευρά των κερδισμένων ξεχώρισε η Epsium Enterprise αλλά και η Dragonfly Energy Holdings, χάρη στη θετική συγκυρία γύρω από τις εταιρείες ενέργειας και μπαταριών που ευνοούνται από το επενδυτικό κλίμα στην «πράσινη» τεχνολογία.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,51% στις 46.758 μονάδες, αν και νωρίτερα είχε «σπάσει» για πρώτη φορά και το φράγμα των 47.000 μονάδων. Ο S&P 500 πρόσθεσε 0,01% στις 6.715 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο Nasdaq «γύρισε» σε αρνητικό έδαφος στο -0,28% και τις 22.780 μονάδες.
Θυμίζουμε πως την Πέμπτη, μετά από ένα πενθήμερο ανοδικό σερί, η Wall Street κατέγραψε ένα σπάνιο τριπλό ρεκόρ και στους τρεις βασικούς δείκτες.
Με τον τρόπο αυτό και η εβδομάδα συνολικά «έκλεισε» με θετικά πρόσημα άνω του 1% για όλους τους δείκτες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις ενισχύθηκαν με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,121% και το 2ετές να φτάνει στο 3,576%.
Το ράλι των τεχνολογικών μετοχών έκανε παύση σήμερα, με την αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη να αντισταθμίζεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις και το παρατεταμένο shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που μπήκε στην τρίτη ημέρα του. Μάλιστα, λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης έγινε γνωστό ότι η Γερουσία απέτυχε και πάλι να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θα επέτρεπε στον κρατικό μηχανισμό να επαναλειτουργήσει.
Βέβαια, η πλειονότητα των αναλυτών και των traders δεν βλέπουν για την ώρα σοβαρό κίνδυνο από το shutdown. Αντιθέτως εστιάζουν στο γεγονός ότι η απειλή για την οικονομία σε συνδυασμό με την δεδομένη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας έχει ανοίξει διάπλατα το δρόμο για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων από τη Fed, στα τέλη του μήνα.
Ωστόσο, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ένα παρετεταμένο αδιέξοδο σαφώς θα προκαλέσει επιπλοκές και μεγαλύτερη ζημιά στην οικονομία. Ειδικά, αν ο Λευκός Οίκος υλοποιήσει την απειλή του και προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις κρατικών υπαλλήλων.
Επιπλέον, από τους κόλπους της Fed, τα στελέχη της εξακολουθούν να εκπέμπουν μεικτά σήματα. Ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όστιν Γκούλσμπι, ζήτησε σήμερα την τήρηση προσεκτικής στάσης, ενώ αντιθέτως ο διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ διοικητής Στίβεν Μιράν επέμεινε στην άποψη του υπέρ πιο μεγάλων μειώσεων.
Στον στρατηγικό κλάδο της τεχνολογίας και του ΑΙ, η αγορά τροφοδοτήθηκε αρχικά από ένα νέο κύμα συμφωνιών στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Global Infrastructure Partners ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της Aligned Data Centers, με αποτίμηση περίπου 40 δισ. δολαρίων. Αντιστοίχως στην Ασία, η Hitachi συνεργάζεται με την OpenAI για ενεργειακές εφαρμογές, ενώ η Fujitsu διεύρυνε τη συνεργασία της με τη Nvidia.
Ωστόσο, οι αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών κινούνται πλέον σε υπερβολικά επίπεδα. Πλέον χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μόλις μία ημέρα αφότου η OpenAI ολοκλήρωσε πώληση μετοχών με αποτίμηση 500 δισ. δολαρίων, ξεκίνησαν και οι συζητήσεις για την πορεία των επιδόσεων της εταιρείας, αλλά και τον κίνδυνο «φούσκας» στον κλάδο.
Σε επίπεδο μετοχών, στην πλευρά των κερδισμένων ξεχώρισε η Epsium Enterprise αλλά και η Dragonfly Energy Holdings, χάρη στη θετική συγκυρία γύρω από τις εταιρείες ενέργειας και μπαταριών που ευνοούνται από το επενδυτικό κλίμα στην «πράσινη» τεχνολογία.
Άλμα, επίσης για την Alto Neuroscience χάρη στις προσδοκίες για θετικές εξελίξεις στη φαρμακευτική έρευνα για νευρολογικές θεραπείες, αλλά και για την Brand Engagement Network με φόντο πιθανές συνεργασίες στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και των νέων τεχνολογιών διαφήμισης.
Στον αντίποδα, οι τεχνολογικές μετοχές και μεγάλα ονόματα όπως η Tesla, η Nvidia, η Advanced Micro Devices και κυρίως η Palantir Technologies (που έχασε πάνω από 7%) βρέθηκαν σε κλοιό πιέσεων.
Επίσης, η Black Titan κατρακύλησε κατά 60% εν μέσω φημολογίας για προβλήματα ρευστότητας και αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψε η Leap Therapeutics έπειτα από απογοητευτικά αποτελέσματα κλινικών δοκιμών.
Μεγάλες απώλειες και για τις εταιρείες καζίνο, όπως η Las Vegas Sands και η Wynn Resorts, καθώς η μεγάλη κακοκαιρία που θα πλήξει το Μακάο αναμένεται να περιορίσει τα υψηλά κέρδη που είχαν υπολογίσει αυτή την εβδομάδα, λόγω της ασιατικής αργίας της λεγόμενης «Χρυσής Εβδομάδας».
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Στον αντίποδα, οι τεχνολογικές μετοχές και μεγάλα ονόματα όπως η Tesla, η Nvidia, η Advanced Micro Devices και κυρίως η Palantir Technologies (που έχασε πάνω από 7%) βρέθηκαν σε κλοιό πιέσεων.
Επίσης, η Black Titan κατρακύλησε κατά 60% εν μέσω φημολογίας για προβλήματα ρευστότητας και αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψε η Leap Therapeutics έπειτα από απογοητευτικά αποτελέσματα κλινικών δοκιμών.
Μεγάλες απώλειες και για τις εταιρείες καζίνο, όπως η Las Vegas Sands και η Wynn Resorts, καθώς η μεγάλη κακοκαιρία που θα πλήξει το Μακάο αναμένεται να περιορίσει τα υψηλά κέρδη που είχαν υπολογίσει αυτή την εβδομάδα, λόγω της ασιατικής αργίας της λεγόμενης «Χρυσής Εβδομάδας».
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα