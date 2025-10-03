Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow και S&P 500 - Δεν άντεξε τις πιέσεις ο Nasdaq

Κερδοφόρος ο απολογισμός της εβδομάδας για όλους τους δείκτες - Υπό πίεση οι τεχνολογικές λόγω σημαντικών ρευστοποιήσεων - Ανησυχία για το συνεχιζόμενο shutdown παρά τις υψηλές προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed