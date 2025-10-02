Το «αόρατο χέρι» και τα εικονικά τιμολόγια, η έκπληξη των υπουργών για την Κοβέσι, ο Πόλσον και η UBS, τι γύρευε η Goldman Sachs στον Μυλωνά, οι Βέλγοι ψάχνουν Eurobank

Κλείσιμο

Τα τελευταία χρόνια τόσο οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, όσο κυρίως όμως το «Ξέπλυμα Χρήματος» αλλά και η ΑΑΔΕ ομολογουμένως έχουν «πιάσει» πολλές τέτοιες ή άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Σε αυτές συχνά ακούμε, γιατί εμπεριέχονται στα πορίσματα των Αρχών και στέλνονται στον εισαγγελέα, διάφορα γνωστά ονόματα, καλλιτέχνες, celebrities, ποδοσφαιράνθρωποι κ.λπ. κ.λπ. Τα θέμα είναι ότι φαίνεται πως τα θαύματα εν Ελλάδι διαρκούν λίγες ημέρες, όσο να γίνεται ντόρος στα media. Μετά όλα ξεχνιούνται και οι πρωταγωνιστές των μεγάλων αυτών υποθέσεων απάτης βγαίνουν λάδι (ή σχεδόν λάδι) και συνεχίζουν, όχι μόνο τη ζωή τους αλλά συχνά και επαναλαμβάνουν τα ίδια, ή περίπου τα ίδια, οικονομικά εγκλήματα. Σαν κάποια «αόρατος χειρ» να παρεμβαίνει και ως δια μαγείας να σβήνει τα πάντα ή έστω να τα καλύπτει μια χαρά. Θέλω λοιπόν να αναρωτηθώ δημοσίως ποιος είναι το «αόρατο χέρι» που στο τέλος ξεμπλέκουν όλα τα ψιλοσελέμπριτις της χώρας, έστω και αν τους κυνηγάει ο Χρυσοχοΐδης ή ο Βουρλιώτης ή ο Πιτσιλής; Ενας είναι ή συνδυασμός διαπλοκής, διαφθοράς αλλά και δημοσίων σχέσεων;Κοβέσι – έκπληξη-Λοιπόν χθες βρέθηκε στην Αθήνα και επισκέφθηκε τους υπουργούς Πιερρακάκη, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη η Ευρωπαία εισαγγελέας Κοβέσι. Εκανα ρεπορτάζ σε όλες τις πηγές μου και άκουσα με μικρές παραλλαγές ακριβώς τα ίδια πράγματα για τις επαφές της με τους Ελληνες υπουργούς. Η Κοβέσι άφησε άριστες εντυπώσεις, είναι απολύτως θεσμική, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται σε υποθέσεις που έχουν μείζονα σημασία για την Ευρωπαϊκή Ενωση και το μοναδικό θέμα συζήτησής της ήταν η επιχείρηση «Καλυψώ». Ητοι η αποκάλυψη 2.500 λαθραίων containers στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά που εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά και ήταν κινέζικα. Αρα θα χανόντουσαν περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ έσοδα (σύμφωνα με τους F.T.) για την Ευρώπη και συνεπώς ο εντοπισμός τους αποτελεί τεράστια επιτυχία για την ίδια. Γι’ αυτό και η Κοβέσι ήρθε στην Αθήνα για τα τελωνεία, θα δώσει σήμερα συνέντευξη εκεί, επιτόπου, ασχέτως αν θα απαντήσει αν ερωτηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή για την 717 (Τέμπη). Η Κοβέσι πήρε ό,τι ζήτησε από τον Πιερρακάκη για να πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι στα τελωνεία και με τη συνολική στάση και εικόνα της έδειξε ότι κάνει τη δουλειά της και όχι πολιτική. Ο Χρυσοχοΐδης ήταν έτοιμος να ενημερώσει και για τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως δεν χρειάστηκε. Ως προς τη συζήτηση για την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος, μαθαίνω ότι η Κοβέσι άνοιξε το ζήτημα μετά από παρέμβαση του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα Νίκου Πασχάλη και ο Φλωρίδης της εξήγησε τη διαδικασία στη Βουλή, βάσει της δέσμευσης που έχει αναλάβει ο Κ.Μ. Αυτά μου είπαν οι πηγές και τα μεταφέρω.Το παρασκήνιο με τον Μυλωνάκη-Η επιστολή του Γιώργου Μυλωνάκη προς την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με το αίτημα να κληθεί ως μάρτυρας ήταν μια "ντρίμπλα" του υφυπουργού, μετά τα αιτήματα και των κομμάτων της αντιπολίτευσης να παραστεί στην Επιτροπή, αλλά και τις αιχμές διαφόρων βουλευτών (με βασικό βέβαια το καρφί της Βούλτεψη που έχει... προηγούμενα με τον Μυλωνάκη). Κοινώς, πάντως, ο Μυλωνάκης λέει ότι δεν έχει σχέση με την ουσία της υπόθεσης και ότι έχει απαντήσει για όλες τις αιτιάσεις τις δύο φορές που βρέθηκε στη Βουλή απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις, αλλά αν θέλουν οι βουλευτές, θα τους τα ξαναπεί. Στην πραγματικότητα, ήταν μάλλον αμήχανο όλοι να ζητούν να κληθεί και ο ίδιος να μην πηγαίνει. Το πότε θα κληθεί θα το προγραμματίσει το Προεδρείο, αλλά προέχουν διοικητές, υπουργοί κ.ο.κ.Φουρτούνα για τη φρεγάτα-"Κακό χωριό τα λίγα σπίτια" λένε και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ισχύει απολύτως. Τώρα μάλιστα έχει αρχίσει η φουρτούνα για το αν το κόμμα θα ψηφίσει την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά. Ήδη, ο Καραμέρος βγήκε και είπε δημοσίως ότι το κόμμα πρέπει να το κάνει και σε αυτή τη γραμμή είναι μια σειρά στελεχών και βουλευτών. Και ο ίδιος ο Φάμελλος λέγεται ότι κλίνει προς την υπερψήφιση. Όμως, οι άλλοι μισοί συνεργάτες του προέδρου και βουλευτές (μεταξύ τους Ζαχαριάδης, Πολάκης κ.ά.) διαφωνούν και θεωρούν ότι δεν είναι συμβατή η υπερψήφιση με τα επιχειρήματα για ενίσχυση των κοινωνικών δαπανών. Το πιο νόστιμο είναι ότι και η Νέα Αριστερά είναι αρνητική για τη φρεγάτα, σε μια περίοδο που το φλερτ μεταξύ των κομμάτων εντείνεται.ΠΑΣΟΚ και ο κούκος…-Τρεις κι ο... κούκος -όχι, εντάξει... μετρήθηκαν μεταξύ τους και ήταν παραπάνω- μαζεύτηκαν χθες στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος μετά από το κάλεσμα του προέδρου Νίκου Α. Είχαν προηγηθεί sms και τηλέφωνα από τη Χαριλάου Τρικούπη προς ενημέρωση στελεχών, βουλευτών και οργανωμένων μελών του ΠΑΣΟΚ για το ραντεβού στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, αλλά η κινητοποίηση πήγε... στράφι. Ανταποκρίθηκαν μόνο κάποιοι βουλευτές – δυο βήματα είναι άλλωστε η Βουλή από το σημείο – κάποιοι πράσινοι συνδικαλιστές, στελέχη και στενοί συνεργάτες του προέδρου. Και όπως φάνηκε ο αρχηγός μας Ν.Α αφού έκανε την αγωνιστική δήλωση, αποχώρησε ησύχως.O Πόλσον, η UBS και τα σενάρια για το 15%-Και περνάμε τώρα στα νέα της αγοράς κάνοντας μια παρένθεση για να αναφέρουμε πως το Dark Room έχει γενέθλια καθώς φέτος τον Οκτώβριο η στήλη συμπληρώνει πέντε χρόνια παρουσίας στο newmoney.gr. Με την ευκαιρία λοιπόν των γενεθλίων ξεκινάμε με ένα ρεπορτάζ για τις τράπεζες, καθώς ναι μεν δεν φαίνεται πως θα έχουμε σύντομα εξελίξεις, αλλά η αγορά “κοχλάζει”. Ο Τζον Πόλσον έχει συμπληρώσει πάνω από δέκα χρόνια ως μέτοχος στην Τρ. Πειραιώς και υπενθυμίζω πως σχετικά πρόσφατα πούλησε πλήρως τη θέση του στην Alpha Bank, όπως και μέρος της συμμετοχής του στην Τράπεζα Πειραιώς, την οποία και μείωσε οριακά κάτω του 15%. Διαμόρφωσε έτσι τη συμμετοχή του σε ένα μερίδιο της τάξης του 15% που ασφαλώς μπορεί να πουληθεί καλύτερα, καθώς για τον δυνητικό αγοραστή αποτελεί το “κλειδί” που ελέγχει την τράπεζα. Ο πρώην hedge fund manager, που έχει φάει και το “παλτό” της συμμετοχής του στην ΕΥΔΑΠ, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να πάρει τα λεφτά του και να αποχωρήσει. Τη δουλειά αυτήν έχει αναλάβει η UBS και ο Στέφανος Παπαπαναγιώτου χωρίς να είμαι σε θέση να πω αν η δουλειά έχει δοθεί επίσημα στη UBS ή το διαχειρίζεται αναζητώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να προτείνει ένα deal. Ο Παπαπαναγιώτου που έχει ανέβει στην ιεραρχία της UBS, έχει επαφές στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και είναι πιθανόν να βρει τον κατάλληλο αγοραστή, ειδικά σε μια συγκυρία που ευνοούνται οι διασυνοριακές συμπράξεις τραπεζών.Όταν η Goldman Sachs πήγε στο γραφείο του Π. Μυλωνά