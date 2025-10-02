Το «αόρατο χέρι» και τα εικονικά τιμολόγια, η έκπληξη των υπουργών για την Κοβέσι, ο Πόλσον και η UBS, τι γύρευε η Goldman Sachs στον Μυλωνά, οι Βέλγοι ψάχνουν Eurobank
Χαίρετε, θέλω να ξεκινήσω σήμερα με την επιτυχία του «ελληνικού FBI» να πιάσει μία ακόμη μεγάλη υπόθεση με πλαστά και εικονικά τιμολόγια όπου διάφοροι επιτήδειοι επιχειρούν να κλέψουν τον ΦΠΑ, ήτοι το ελληνικό δημόσιο
Τα τελευταία χρόνια τόσο οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, όσο κυρίως όμως το «Ξέπλυμα Χρήματος» αλλά και η ΑΑΔΕ ομολογουμένως έχουν «πιάσει» πολλές τέτοιες ή άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Σε αυτές συχνά ακούμε, γιατί εμπεριέχονται στα πορίσματα των Αρχών και στέλνονται στον εισαγγελέα, διάφορα γνωστά ονόματα, καλλιτέχνες, celebrities, ποδοσφαιράνθρωποι κ.λπ. κ.λπ. Τα θέμα είναι ότι φαίνεται πως τα θαύματα εν Ελλάδι διαρκούν λίγες ημέρες, όσο να γίνεται ντόρος στα media. Μετά όλα ξεχνιούνται και οι πρωταγωνιστές των μεγάλων αυτών υποθέσεων απάτης βγαίνουν λάδι (ή σχεδόν λάδι) και συνεχίζουν, όχι μόνο τη ζωή τους αλλά συχνά και επαναλαμβάνουν τα ίδια, ή περίπου τα ίδια, οικονομικά εγκλήματα. Σαν κάποια «αόρατος χειρ» να παρεμβαίνει και ως δια μαγείας να σβήνει τα πάντα ή έστω να τα καλύπτει μια χαρά. Θέλω λοιπόν να αναρωτηθώ δημοσίως ποιος είναι το «αόρατο χέρι» που στο τέλος ξεμπλέκουν όλα τα ψιλοσελέμπριτις της χώρας, έστω και αν τους κυνηγάει ο Χρυσοχοΐδης ή ο Βουρλιώτης ή ο Πιτσιλής; Ενας είναι ή συνδυασμός διαπλοκής, διαφθοράς αλλά και δημοσίων σχέσεων;
Κοβέσι – έκπληξη
-Λοιπόν χθες βρέθηκε στην Αθήνα και επισκέφθηκε τους υπουργούς Πιερρακάκη, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη η Ευρωπαία εισαγγελέας Κοβέσι. Εκανα ρεπορτάζ σε όλες τις πηγές μου και άκουσα με μικρές παραλλαγές ακριβώς τα ίδια πράγματα για τις επαφές της με τους Ελληνες υπουργούς. Η Κοβέσι άφησε άριστες εντυπώσεις, είναι απολύτως θεσμική, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται σε υποθέσεις που έχουν μείζονα σημασία για την Ευρωπαϊκή Ενωση και το μοναδικό θέμα συζήτησής της ήταν η επιχείρηση «Καλυψώ». Ητοι η αποκάλυψη 2.500 λαθραίων containers στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά που εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά και ήταν κινέζικα. Αρα θα χανόντουσαν περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ έσοδα (σύμφωνα με τους F.T.) για την Ευρώπη και συνεπώς ο εντοπισμός τους αποτελεί τεράστια επιτυχία για την ίδια. Γι’ αυτό και η Κοβέσι ήρθε στην Αθήνα για τα τελωνεία, θα δώσει σήμερα συνέντευξη εκεί, επιτόπου, ασχέτως αν θα απαντήσει αν ερωτηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή για την 717 (Τέμπη). Η Κοβέσι πήρε ό,τι ζήτησε από τον Πιερρακάκη για να πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι στα τελωνεία και με τη συνολική στάση και εικόνα της έδειξε ότι κάνει τη δουλειά της και όχι πολιτική. Ο Χρυσοχοΐδης ήταν έτοιμος να ενημερώσει και για τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως δεν χρειάστηκε. Ως προς τη συζήτηση για την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος, μαθαίνω ότι η Κοβέσι άνοιξε το ζήτημα μετά από παρέμβαση του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα Νίκου Πασχάλη και ο Φλωρίδης της εξήγησε τη διαδικασία στη Βουλή, βάσει της δέσμευσης που έχει αναλάβει ο Κ.Μ. Αυτά μου είπαν οι πηγές και τα μεταφέρω.
Το παρασκήνιο με τον Μυλωνάκη
-Η επιστολή του Γιώργου Μυλωνάκη προς την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με το αίτημα να κληθεί ως μάρτυρας ήταν μια "ντρίμπλα" του υφυπουργού, μετά τα αιτήματα και των κομμάτων της αντιπολίτευσης να παραστεί στην Επιτροπή, αλλά και τις αιχμές διαφόρων βουλευτών (με βασικό βέβαια το καρφί της Βούλτεψη που έχει... προηγούμενα με τον Μυλωνάκη). Κοινώς, πάντως, ο Μυλωνάκης λέει ότι δεν έχει σχέση με την ουσία της υπόθεσης και ότι έχει απαντήσει για όλες τις αιτιάσεις τις δύο φορές που βρέθηκε στη Βουλή απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις, αλλά αν θέλουν οι βουλευτές, θα τους τα ξαναπεί. Στην πραγματικότητα, ήταν μάλλον αμήχανο όλοι να ζητούν να κληθεί και ο ίδιος να μην πηγαίνει. Το πότε θα κληθεί θα το προγραμματίσει το Προεδρείο, αλλά προέχουν διοικητές, υπουργοί κ.ο.κ.
Φουρτούνα για τη φρεγάτα
-"Κακό χωριό τα λίγα σπίτια" λένε και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ισχύει απολύτως. Τώρα μάλιστα έχει αρχίσει η φουρτούνα για το αν το κόμμα θα ψηφίσει την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά. Ήδη, ο Καραμέρος βγήκε και είπε δημοσίως ότι το κόμμα πρέπει να το κάνει και σε αυτή τη γραμμή είναι μια σειρά στελεχών και βουλευτών. Και ο ίδιος ο Φάμελλος λέγεται ότι κλίνει προς την υπερψήφιση. Όμως, οι άλλοι μισοί συνεργάτες του προέδρου και βουλευτές (μεταξύ τους Ζαχαριάδης, Πολάκης κ.ά.) διαφωνούν και θεωρούν ότι δεν είναι συμβατή η υπερψήφιση με τα επιχειρήματα για ενίσχυση των κοινωνικών δαπανών. Το πιο νόστιμο είναι ότι και η Νέα Αριστερά είναι αρνητική για τη φρεγάτα, σε μια περίοδο που το φλερτ μεταξύ των κομμάτων εντείνεται.
ΠΑΣΟΚ και ο κούκος…
-Τρεις κι ο... κούκος -όχι, εντάξει... μετρήθηκαν μεταξύ τους και ήταν παραπάνω- μαζεύτηκαν χθες στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος μετά από το κάλεσμα του προέδρου Νίκου Α. Είχαν προηγηθεί sms και τηλέφωνα από τη Χαριλάου Τρικούπη προς ενημέρωση στελεχών, βουλευτών και οργανωμένων μελών του ΠΑΣΟΚ για το ραντεβού στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, αλλά η κινητοποίηση πήγε... στράφι. Ανταποκρίθηκαν μόνο κάποιοι βουλευτές – δυο βήματα είναι άλλωστε η Βουλή από το σημείο – κάποιοι πράσινοι συνδικαλιστές, στελέχη και στενοί συνεργάτες του προέδρου. Και όπως φάνηκε ο αρχηγός μας Ν.Α αφού έκανε την αγωνιστική δήλωση, αποχώρησε ησύχως.
O Πόλσον, η UBS και τα σενάρια για το 15%
-Και περνάμε τώρα στα νέα της αγοράς κάνοντας μια παρένθεση για να αναφέρουμε πως το Dark Room έχει γενέθλια καθώς φέτος τον Οκτώβριο η στήλη συμπληρώνει πέντε χρόνια παρουσίας στο newmoney.gr. Με την ευκαιρία λοιπόν των γενεθλίων ξεκινάμε με ένα ρεπορτάζ για τις τράπεζες, καθώς ναι μεν δεν φαίνεται πως θα έχουμε σύντομα εξελίξεις, αλλά η αγορά “κοχλάζει”. Ο Τζον Πόλσον έχει συμπληρώσει πάνω από δέκα χρόνια ως μέτοχος στην Τρ. Πειραιώς και υπενθυμίζω πως σχετικά πρόσφατα πούλησε πλήρως τη θέση του στην Alpha Bank, όπως και μέρος της συμμετοχής του στην Τράπεζα Πειραιώς, την οποία και μείωσε οριακά κάτω του 15%. Διαμόρφωσε έτσι τη συμμετοχή του σε ένα μερίδιο της τάξης του 15% που ασφαλώς μπορεί να πουληθεί καλύτερα, καθώς για τον δυνητικό αγοραστή αποτελεί το “κλειδί” που ελέγχει την τράπεζα. Ο πρώην hedge fund manager, που έχει φάει και το “παλτό” της συμμετοχής του στην ΕΥΔΑΠ, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να πάρει τα λεφτά του και να αποχωρήσει. Τη δουλειά αυτήν έχει αναλάβει η UBS και ο Στέφανος Παπαπαναγιώτου χωρίς να είμαι σε θέση να πω αν η δουλειά έχει δοθεί επίσημα στη UBS ή το διαχειρίζεται αναζητώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να προτείνει ένα deal. Ο Παπαπαναγιώτου που έχει ανέβει στην ιεραρχία της UBS, έχει επαφές στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και είναι πιθανόν να βρει τον κατάλληλο αγοραστή, ειδικά σε μια συγκυρία που ευνοούνται οι διασυνοριακές συμπράξεις τραπεζών.
Όταν η Goldman Sachs πήγε στο γραφείο του Π. Μυλωνά
-Οι κεραίες της αγοράς μπορεί να μην πιάνουν αυτές τις διεργασίες αλλά αυτό δεν ισχύει για την Goldman Sachs, η οποία παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα είδε μια ευκαιρία. Οι σχέσεις του Π. Μυλωνά με τον Χ. Μεγάλου διαταράχθηκαν λόγω Εθνικής Ασφαλιστικής. Οι δυο τράπεζες θα τα βρουν και θα συμφωνήσουν για το bankassurance επειδή έχει διαμορφωθεί ένας τραγελαφικός γόρδιος δεσμός που συμφέρει και τις δύο τράπεζες να λυθεί και μάλιστα το γρηγορότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η διοίκηση της Εθνικής έχει χωνέψει την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, μια δουλειά για την οποία και πάλι η Τρ. Πειραιώς αξιοποίησε τις υπηρεσίες UBS - Παπαπαναγιώτου. Μάλιστα στην αγορά λένε πως ο Μυλωνάς στην αρχή ήταν τόσο αρπαγμένος, που δεν δεχόταν τα τηλεφωνήματα του Μεγάλου που προσπαθούσε να εξηγήσει, να αποκαταστήσει κ.λπ. Η Goldman Sachs λοιπόν βλέποντας την ωραία αυτή ατμόσφαιρα, επισκέφθηκε τον Π. Μυλωνά και πρότεινε την εξαγορά από την Εθνική των μετοχών του Πόλσον στην Τρ. Πειραιώς. Το σχέδιο ήταν μελετημένο σοβαρά και σε βάθος, η Εθνική είχε (και με το παραπάνω) τα κεφάλαια για μια τέτοια κίνηση, το σχέδιο άρεσε αλλά κάπου εκεί παρενέβη το αόρατο χέρι που έγραφε και ο Α. Σμιθ και πάτησε το κουμπί pause. Ναι μεν, μια τέτοια συγχώνευση έβαζε μια ελληνική τράπεζα στις 50 μεγαλύτερες της Ευρώπης, αλλά για να βγάζει νόημα έπρεπε να κλείσουν πολλά καταστήματα, να απολυθεί πολύς κόσμος, ενώ και ο ανταγωνισμός ήταν ένα ζήτημα. Αυτό το τελευταίο όμως θα το έλυναν με την πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εθνικής και της Τρ. Πειραιώς, δίνοντας την ευκαιρία στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα να αγοράσει και έτσι να αναδιαμορφωθούν οι ισορροπίες. Εγκαταλείφθηκε το σχέδιο; “Οχι, πλήρως” λέει έγκυρη πηγή, με τη στήλη να προσθέτει πως παραμένει πάνω στο τραπέζι, ως ένα σχέδιο μάχης στην κατάλληλη συγκυρία (αν παρουσιαστεί). Υ.Γ.1: Εννοείται πως από τις επίσημες πηγές όλα τα παραπάνω διαψεύδονται. Υ.Γ.2: Αυτό το παρασκήνιο ενδεχομένως να ωθήσει ανοδικά τη μετοχή της Τρ. Πειραιώς γιατί αν ακριβύνει η αποτίμηση, όλα τα σχέδια γίνονται ασύμφορα.
Γιατί οι Βέλγοι θέλουν τη Εurobank
-Ταυτόχρονα έχουμε και μια άλλη κατάσταση σε εξέλιξη. Στο υπουργείο Οικονομίας έχουν το βλέμμα τους στην KBC και το εγχείρημα εξαγοράς που κάνει η βελγική τράπεζα στην ολλανδική αγορά. Αν δεν περπατήσει το άνοιγμα στην ολλανδική αγορά, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να υποδεχθούμε τους Βέλγους στην Ελλάδα. Ο πρώτος στόχος για αυτούς είναι η Εurobank και ο δεύτερος η Τράπεζα Πειραιώς. Προτιμούν τη Εurobank επειδή η KBC έχει ήδη θυγατρική στη Βουλγαρία. Αποκτώντας τη Εurobank, δημιουργούν τη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία και ταυτόχρονα παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ζήτημα είναι αν ο Γουάτσα, μετά από τόσα χρόνια που είναι στο μετοχολόγιο της Eurobank θα έμπαινε σε μια συζήτηση να δώσει τώρα, π.χ. το 10% και σταδιακά το υπόλοιπο 20% σε βάθος χρόνου. Ασφαλιστικός όμιλος είναι, δέκα χρόνια έχει την επένδυση, θα δούμε...
Το υπονοούμενο του Θεοδωρικάκου στα σούπερ μάρκετ
-Τρία ήταν τα κορυφαία σημεία της χθεσινής συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ για την ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας μείωσης τιμής σε 1.000 κωδικούς βασικών αγαθών. Τα δυο πρώτα αφορούσαν τη διαπραγμάτευση αυτή καθ’ αυτή, με το πλέον σημαντικό να είναι ότι τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν για εκπτώσεις άνω του 5% στα τυποποιημένα προϊόντα. Το δεύτερο βασικό σημείο είναι ότι συμφωνήθηκε να εφαρμοστεί το μέτρο ως το τέλος της χρονιάς, με τον υπουργό να πιέζει να συνεχιστεί και για κάποιο διάστημα το 2026. Η τρίτη πάντως και καλύτερη στιγμή της συνάντησης ήταν όταν ο Θεοδωρικάκος είπε στους επιχειρηματίες να μη συγχέουν αυτήν τη συζήτηση που κάνουν με τα πρόστιμα της ΔΙΜΕΑ, γιατί ο ίδιος είναι υποχρεωμένος να το κάνει, γιατί διαφορετικά θα διαπράττει παράβαση καθήκοντος. Υποθέτω ότι οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ πρέπει να έπιασαν το υπονοούμενο.
6 και 9 Οκτωβρίου οι κομβικές ημέρες για Intralot...
-Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή η αύξηση κεφαλαίου της Intralot με μετρητά, με συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με ανώτατη τιμή διάθεσης που ορίστηκε στα 1,27 ευρώ και για τα δύο βιβλία προσφορών. H AMK θεωρείται ήδη καλυμμένη και η εταιρεία αναμένεται να συγκεντρώσει κεφάλαια πέριξ των 400 εκατ. ευρώ από ξένους και Έλληνες επενδυτές (316 εκατ. από το εξωτερικό και 84 εκατ. από την εγχώρια αγορά). Από αυτά τα 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την εξαγορά της Bally’s Ιnteractive και 90 εκατ. για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα γνωστοποιηθεί η τελική τιμή διάθεσης, ενώ κομβική για τους επενδυτές είναι και η Πέμπτη 9 Οκτωβρίου όταν οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Η ΑΜΚ είναι το τελευταίο στάδιο του deal για τη δημιουργία του νέου σχήματος Intralot – Bally's καθώς είχε προηγηθεί η έκδοση του ομολόγου ύψους 900 εκατ. ευρώ που συγκέντρωσε προσφορές αξίας 3,3 δισ. ευρώ και στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 200 επενδυτικά χαρτοφυλάκια στην κάλυψη του ομολόγου. Από εκεί και μετά θα ξεκινήσει το ταξίδι της «νέας Intralot» που μαζί με την Bally's Interactive θα αποτελέσουν έναν όμιλο με τις δραστηριότητες στο online gaming να αντιπροσωπεύουν περί το 70% των εσόδων του και με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί την κύρια αγορά του. Το νέο σχήμα με στοιχεία 2024 αντιπροσωπεύει έσοδα άνω του 1,1 δισ. ευρώ και EBITDA 410- 420 εκατ. ευρώ.
…και τα χιλιάδες Συμβόλαια Παραγώγων
-Και αφού ανοίξαμε το κεφάλαιο Ιntralot να αναφέρουμε πως χθες το μεσημέρι ήταν «ανοιχτά» περισσότερα από 399.000 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο Χρηματιστήριο Παραγώγων, για τη μετοχή της Ιntralot. Όλα σε τιμή premium, πάνω δηλαδή από 1,27 ευρώ που είναι η ανώτατη τιμή διάθεσης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ. Κάθε Συμβόλαιο αντιστοιχεί σε 100 μετοχές και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει «όγκος» για μελλοντικές συναλλαγές 40 εκατ. μετοχών. Η χθεσινή άνοδος της μετοχής +2,36% στα 1,3 ευρώ προεξοφλεί άνετη υπερκάλυψη την Παρασκευή του ποσού της αύξησης κεφαλαίου. Το ίδιο συνέβη και με τις ειδικές ομολογιακές εκδόσεις για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση 3 δισ. ευρώ και τελικά αντλήθηκε ποσό 850 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι κινήσεις είναι σωστά σχεδιασμένες και προγραμματισμένες. Όλα αυτά βέβαια θα φανούν την Παρασκευή, αν δεν πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας…
Η εξαγορά της Algosystems από την Profile και οι δεσμοί με τους Ολαγιάν
-Μετά τη χθεσινή αναφορά της στήλης, η Profile όφειλε να ανακοινώσει στο Χρηματιστήριο ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά τουλάχιστον του 85% της εταιρείας Algosystems με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της, στον χώρο του cybersecurity. Είναι μια σημαντική αλλ’ όχι μεγάλη εξαγορά στην ελληνική αγορά πληροφορικής. Η ιστορία της Algosystems είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ιδρύθηκε το 1986. Ο Άκραμ Σαγιούν διηύθυνε την εταιρεία για 22 χρόνια, ενώ το 2020 έγινε Πρόεδρος του Δ.Σ. για να αναλάβουν τη διοίκηση τα παιδιά του Αλέξανδρος και Ταμάρα Σαγιούν. Μέχρι το 2016, το μεγαλύτερο μετοχικό ποσοστό της Algosystems ανήκε στον όμιλο Olayan Investment Co. αλλά η εταιρεία διατηρούσε έναν οικογενειακό χαρακτήρα, με πολλά στελέχη να εργάζονται εκεί πάνω από 15 χρόνια. Ο Όμιλος Olayan είναι το πασίγνωστο επιχειρηματικό group που ιδρύθηκε το 1947 από τον Σουλιμάν Σάλεχ Ολαγιάν, έναν από τους πλουσιότερους Σαουδάραβες επιχειρηματίες. Μετά τον θάνατό του, το 2002, τη θέση του προέδρου του ομίλου ανέλαβε ο γιος του, Χάλεντ αλλά και οι τρεις κόρες του πήραν σημαντικές θέσεις. Η Λούμπνα Ολαγιάν ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες σαουδαραβικής καταγωγής που κατέλαβαν ηγετικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα, το Olayan Group είναι μια πολυεθνική επιχείρηση με έδρα στο Λιχτενστάιν και γραφεία σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Λουξεμβούργο, Αθήνα, τη Σιγκαπούρη κ.ά. Το ελληνικό γραφείο του Olayan Investments Company Establishment βρίσκεται σε χαρακτηριστικό κτίριο με θόλο στη Γλυφάδα, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Τον Ιανουάριο 2024, Διευθύνων Σύμβουλος της Algosystems ανέλαβε ο Ανδρέας Δούμουρας ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία από το 1989 ως Τεχνικός Διευθυντής, ενώ προηγουμένως είχε μια καριέρα 11 ετών στον ΟΤΕ.
Απάντηση στην κριτική Γιαννίτση
-Τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ Θανάση Θανόπουλο διόρισε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη θέση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Eurostat (ΓΔ ESTAT). Η είδηση έχει διττή σημασία: Αφενός πολιτική γιατί απαντά εμπράκτως στην πρόσφατη κριτική του πρώην υπουργού Τάσου Γιαννίτση -ο οποίος σε αρθρογραφία του αμφισβήτησε τον τρόπο υπολογισμό του ΑΕΠ- και αφετέρου επαγγελματική (για κάποιους τουλάχιστον) γιατί άνοιξε η θέση και αναζητείται νέος πρόεδρος για την ΕΛΣΤΑΤ.
Στην Ελλάδα για business και στη ναυτιλία οι Βιετναμέζοι…
-Κυβερνητική αποστολή, 20μελής, από το Βιετνάμ, μαθαίνω ότι βρίσκεται από σήμερα 2 Οκτωβρίου στην Ελλάδα με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου. Στόχος οι επαφές με την κυβέρνηση αλλά και με επιχειρηματικούς κύκλους. Από ναυτιλιακής άποψης, το Βιετνάμ αναπτύσσει τη ναυπηγική του βιομηχανία εστιάζοντας σε πρώτη φάση σε ναυπηγοεπισκευές και όχι σε ναυπηγήσεις. Έχουν ανοίξει παραρτήματα μεγάλων ναυπηγείων της Ανατολής εκεί και παίρνουν δουλειές. Συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο κρατών είναι ο πρόξενος στην Ελλάδα, εφοπλιστής, Γαβριήλ Πετρίδης ο οποίος τους υποδέχεται σήμερα σε γεύμα στη Μαρίνα του Φλοίσβου. «Τους ενδιαφέρει να έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα και με τη ναυτιλία», μου είπαν διπλωματικοί κύκλοι και τόνισαν ότι είναι δύσκολη η αποστολή τους γιατί οι Βιετναμέζοι είναι επιφυλακτικοί-διστακτικοί στις κινήσεις τους, στάση που δεν τους δίνει ευελιξία. Για τα ναυπηγεία τους, μου λένε ότι κάποια είναι παραμελημένα, αλλά έρχονται ξένοι επενδυτές για να τα ανακαινίσουν. Το πρόβλημα όπως αναφέρουν ναυτιλιακά στελέχη είναι ότι οι Βιετναμέζοι δεν μπορούν να δώσουν refund canteen, δεν μπορούν να κάνουν νεότευκτα, για αυτό και επικεντρώνονται σε επισκέπτες.
...κι από κοντά ακολουθούν οι Γερμανοί
-Στον Πειραιά όμως αναμένεται να καταπλεύσει στα μέσα Οκτωβρίου και μια… διαφορετική ομάδα: έντεκα γερμανικές εταιρείες ναυτιλιακής τεχνολογίας, που συμμετέχουν σε επιχειρηματική αποστολή με τη σφραγίδα του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας (BMWΕ). Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Γερμανοί δεν έρχονται μόνο για να παρουσιάσουν τεχνογνωσία, αλλά και για να δουν από πρώτο χέρι το πώς μπορούν να «κουμπώσουν» στη ναυτιλία μας. Οι Β2Β συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί, δείχνουν ότι το… matchmaking είναι στο επίκεντρο. Θα φέρουν μαζί τους «πράσινα» συστήματα πρόωσης και ενεργειακές λύσεις εξοικονόμησης, μέχρι ψηφιακές εφαρμογές για πλοία, ναυπηγεία και λιμάνια.
Η έκπληξη της Cosmote
-Την ερχόμενη Δευτέρα, η Cosmote έχει καλέσει τους εκπροσώπους του Τύπου για μία «Magenda Παρουσίαση». Δεν είναι πλέον μυστικό, ότι ο Κώστας Νεμπής θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το T-Phone, το νέο τηλέφωνο της T Mobile που εκτός των άλλων θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, σε συνεργασία με την Perplexity. Έχουμε περάσει στην εποχή που οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας εξελίσσονται σε TELCO – TECH εταιρείες, προσφέροντας δηλαδή συνδυασμό τηλεπικοινωνιακών αλλά και υψηλής τεχνολογίας υπηρεσιών με άφθονο ΑΙ. Οι προσδοκίες γι’ αυτές τις νέες υπηρεσίες ξαναέφεραν τη μετοχή του ΟΤΕ πάνω από την κεφαλαιοποίηση των 6,5 δισ. ευρώ.
Η πρόταση για leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων και οι εισηγμένες
-Είναι μια ιδέα που έχει δουλέψει καλά στη Γαλλία. Είναι ένα αίτημα του υπουργείου Μεταφορών προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό και Κλιματικό Ταμείο. Αν όλα πάνε καλά, οι πόροι θα έρθουν από το 2026. Η ιδέα είναι, να δοθεί η δυνατότητα σε νέους εργαζόμενους, επαγγελματίες χαμηλών εισοδημάτων, να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να πηγαίνουν στη δουλειά τους (αφορά εργαζόμενους), με πάρα πολύ χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα της τάξης των 50-100 ευρώ. Αν όλα πάνε καλά, περίπου 11.000 ηλεκτρικά οχήματα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα με το οποίο το Κράτος, θα επιδοτεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους μηνιαίας μίσθωσης. Υπάρχει ένα αρχικό σχέδιο 450 εκατ.€ (150 εκατ.€ για ιδιώτες, 300 εκατ. € για επαγγελματίες) αλλά όλα αυτά υπό την αίρεση ότι το πρόγραμμα θα εγκριθεί από το Κοινωνικό και Κλιματικό Ταμείο. Πάνω σ’ αυτή την υπόθεση έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση στο Χρηματιστήριο με το ποιες εταιρείες θα επωφεληθούν με πρώτες υποψήφιες την Auto Hellas του Ευτ. Βασιλάκη και τη Μοτοδυναμική του Πάρη Κυριακόπουλου. Σε κάθε περίπτωση 11.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολλά και η αγορά είναι για όλους.
Η πρώτη προσπάθεια για αλλαγή τάσης στην αγορά
-«Με το δεξί» ξεκίνησε ο Οκτώβριος, για τον Γενικό Δείκτη στη χρηματιστηριακή αγορά, με τον φιλόδοξο στόχο να αποτελέσει τον 12ο διαδοχικό ανοδικό μήνα, κάτι που ποτέ δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Η αγορά εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης και η χθεσινή πρώτη συνεδρίαση μετά το 9μηνο άφησε κάποιες υποσχέσεις για αλλαγή τάσης γιατί εκτός από την άνοδο είχαμε και ικανοποιητική αξία συναλλαγών. Η συνεδρίαση ξεκίνησε φυσιολογικά με το «μούδιασμα» της αβεβαιότητας και στην αρχή ο Γενικός Δείκτης γλίστρησε μέχρι τις 2025,95 μονάδες. (-0,41%). Μετά το μεσημέρι, οι τράπεζες έδωσαν το σύνθημα και ο Δείκτης ανέβηκε μέχρι τις 2057,78 μονάδες (+1,16%) για να κλείσει τελικά στις 2056,38 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών στα 220,5 εκατ.€ από τα οποία τα 30,1 εκατ.€ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Οι πράξεις στις μετοχές της Piraeus, της Alpha και της Eurobank αντιστοιχούσαν στο μισό περίπου του συνόλου των συναλλαγών της χθεσινής ημέρας. Η Piraeus (+3,27% στα 7,45€), η Εθνική (+3,48% στα 12,79€), η Eurobank (+2,29% στα 3,35€) και η Alpha (+1,47% στα 3,66€0 έδωσαν το σύνθημα για να ακολουθήσουν δυναμικά η Cenergy (+2,79% στα 12,54€ και η ΔΕΗ (+2,71% στα 14,4€). Η Coca Cola έχασε το οχυρό των 40€ (-0,75% στα 39,76€). Η ΕΧΑΕ συνεχίζει τον ήπιο κατήφορο -0,6% στα 6,6€ περιμένοντας τα νέα από τον αρραβώνα με το Euronext. Η Mevaco μετά το προχθεσινό αξέχαστο +21,9% χτες έκλεισε με +3,59% στα 8,65 ευρώ. Εκτός από ρεκόρ η χθεσινή συνεδρίαση του ΧΑ συνοδεύθηκε και από ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς η Austriacard Holdings έκλεισε κάτω από τα 5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2023, που ξεκίνησε το dual listing σε Αθήνα και Βιέννη.
Ο Πάρις Δράγνης και το άγαλμα
-Το άγαλμα του μυθικού Ιάσονα θα εγκαινιαστεί μαθαίνω το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025 στην κεντρική προβλήτα του λιμανιού Βόλου. Ο πλοιοκτήτης Πάρις Δράγνης, Βολιώτης στην καταγωγή, είναι ο χορηγός ο οποίος θέλησε έως τώρα να κρατήσει την ανωνυμία του. Κατασκευάστηκε δάπεδο εμβαδού 182,00m2 περίπου και περιμέτρου 54m,για την υποδοχή και ανάδειξη του γλυπτού μνημείου. Η τοποθέτησή του είναι συμβολικής σημασίας, καθώς ο Ιάσων θα βρίσκεται στο σημείο όπου κατέπλευσε, σύμφωνα με τη μυθολογία, η Αργώ. Το άγαλμα αυτό έρχεται σε συνέχεια του σχεδίου δημιουργίας στέγης του Ιδρύματος Δράγνη, η οποία ανακοινώθηκε πριν από έναν χρόνο και θα φιλοξενεί δράσεις για την εκπαίδευση και την κοινωνία.
Ο νέος επικεφαλής στην Επικοινωνία της JTI Hellas
-Η JTI (Japan Tobacco International) Hellas είναι η ελληνική θυγατρική του διεθνούς ομίλου JTI, μίας από τις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, διανομή και εμπορία προϊόντων καπνού, (παραδοσιακά τσιγάρα και εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης). Από χθες, ο Δρ. Σίμος Σιδηρόπουλος ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας στην JTI Hellas, με αρμοδιότητα που εκτείνεται στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας. Σαραντάρης επαγγελματίας και με ακαδημαϊκή εμπειρία. Από το 2022 που εντάχθηκε στην JTI Hellas ο Σιδηρόπουλος ήταν δραστήριος στην αγορά μας λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας,.
Τα ακριβά ξενοδοχεία πλουτίζουν, τα φθηνά δεν έχουν έσοδα
-Η μελέτη της Bank of America αποκαλύπτει μια ιδιαίτερη στιγμή στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η πολυτέλεια θριαμβεύει, οι φθηνοί προορισμοί πληγώνονται. Σε παγκόσμιο επίπεδο τα πολυτελή ξενοδοχεία σπάνε ρεκόρ πληρότητας. Αντιθέτως, οι ξενοδοχειακές αλυσίδες χαμηλού κόστους παλεύουν να κρατήσουν τα φώτα αναμμένα. Η BofA μιλά για μια «ανάκαμψη σε σχήμα Κ», όπου οι οικονομικές τύχες χωρίζονται απότομα. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: οι δαπάνες για διαμονή από καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος έχουν μειωθεί κατά -2% από το 2023, την ίδια στιγμή που οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +1%. Αυτό σημαίνει ότι ενώ κάποιοι ξοδεύουν περισσότερα, άλλοι περιορίζονται δραστικά. Οι «θρύλοι» των ξενοδοχείων χαμηλού κόστους – Choice Hotels, Wyndham, Spirit Realty – που κάποτε θεωρούνταν «ασφαλή λιμάνια» σε περιόδους ύφεσης, βρίσκονται τώρα στο περιθώριο. Η ειρωνεία; Αυτό που θεωρούνταν «φθηνός ύπνος» αποδεικνύεται πολύ ακριβό για τους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, τα πολυτελή brands ανθίζουν. Η Accor σημείωσε αύξηση πωλήσεων πολυτελών δωματίων κατά περίπου +18% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ η Hilton σχεδιάζει να εξαπλασιάσει το απόθεμα των ακριβών (high-end) καταλυμάτων της. Οι εύποροι καταναλωτές δεν ταξιδεύουν απλώς – επενδύουν σε εμπειρίες, άνεση και υπηρεσίες premium. Είναι κάτι που βλέπουμε και στην Ελλάδα. Τα πολυτελή boutique hotels και τα πεντάστερα resorts γεμίζουν, ενώ τα οικονομικά καταλύματα αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό με συμπίεση κερδών. Πίσω από αυτά τα στοιχεία, ίσως κρύβεται μια ευρύτερη οικονομική αλήθεια: η μεσαία τάξη συρρικνώνεται, η καταναλωτική συμπεριφορά πολώνεται. Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στη «χρυσή μεσαία οδό» ή στους προϋπολογισμούς κινδυνεύουν να βρεθούν σε μια «νεκρή ζώνη» της αγοράς. Η παλιά συνταγή «χαμηλές τιμές για μαζική αγορά» δεν λειτουργεί πλέον σε έναν κόσμο όπου η αγορά αυτή απλώς δεν έχει τα χρήματα.
Πηγή: newmoney.gr
