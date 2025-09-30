Σπάει κάθε ρεκόρ ο χρυσός: Μια ανάσα από τα $4.000 με ορατό τον κίνδυνο ενός shutdown στις ΗΠΑ
Η άνοδος του χρυσού κατά 46% φέτος -η μεγαλύτερη από το 1979- αντανακλά όχι μόνο τις ανησυχίες για το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά και τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις, τις αμφιβολίες για τον «εξαιρετισμό» των ΗΠΑ και τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed
Ο χρυσός έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τα κρατικά ομόλογα διατήρησαν τα κέρδη τους, καθώς οι ανησυχίες για την αναστολή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης επισκίασαν την ανακοίνωση στοιχείων που θεωρούνται κρίσιμα για τον καθορισμό της πορείας των μειώσεων των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Το πολύτιμο μέταλλο αναρριχήθηκε πάνω από τα 3.890 δολάρια ανά ουγγιά, ανεβάζοντας τις μετοχές των ασιατικών παραγωγών μετάλλων.
Η Zijin Gold International Co., θυγατρική μιας κινεζικής εταιρείας εξόρυξης, σημείωσε άνοδο έως και 66% στο ντεμπούτο της στο Χονγκ Κονγκ. Τα κρατικά ομόλογα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, μετά την άνοδο σε όλη την καμπύλη κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Ο δείκτης του δολαρίου τoy Bloomberg διατήρησε τις απώλειές του.
Η άνοδος του χρυσού κατά 46% φέτος — η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος από το 1979 — αντανακλά όχι μόνο τις ανησυχίες για το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά και τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις, τις αμφιβολίες για τον «εξαιρετισμό» των ΗΠΑ (σσ. αντίληψη ή η πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ είναι ανώτερες), και τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed. Ωστόσο, οι μετοχές ανέκαμψαν από τα χαμηλά επίπεδα του Απριλίου και έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς οι ανησυχίες για τους δασμούς μειώθηκαν και ο αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη υπερίσχυσε των ανησυχιών για ανάπτυξη και πληθωρισμό.
