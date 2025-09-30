Σπάει κάθε ρεκόρ ο χρυσός: Μια ανάσα από τα $4.000 με ορατό τον κίνδυνο ενός shutdown στις ΗΠΑ

Η άνοδος του χρυσού κατά 46% φέτος -η μεγαλύτερη από το 1979- αντανακλά όχι μόνο τις ανησυχίες για το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά και τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις, τις αμφιβολίες για τον «εξαιρετισμό» των ΗΠΑ και τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed