Κτήμα Σπυρόπουλος: Δεύτερο «χτύπημα» με σφυρί για το οινοποιείο στη Μαντίνεια
Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ ακολουθεί και άλλος για το οινοποιείο της Νεμέας τον Μάρτιο
Αντιμέτωπη με έναν ακόμη πλειστηριασμό, αυτή τη φορά για το οινοποιείο της στη Μαντίνεια, βρίσκεται η ιστορική οινοποιία «Κτήμα Σπυρόπουλος».
Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανάδειξε το newmoney στις 16 Σεπτεμβρίου, έχει ήδη προγραμματιστεί πλειστηριασμός για τις 4 Μαρτίου 2026 που αφορά το οινοποιείο της Νεμέας.
Το νέο σφυρί, το οποίο αναρτήθηκε χθες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, έχει οριστεί για τις 18 Φεβρουαρίου 2026, με επισπεύδουσα την Intrum και με την κατάσχεση να έχει επιβληθεί για 350.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί μέρος του επιταχθέντος κεφαλαίου, ύψους 1.923.044,28 ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι η εν λόγω διαδικασία δεν επηρεάζει τη λειτουργία της επιχείρησης και των οινοποιείων της, ενώ μέχρι τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών είναι πιθανό να λάβουν χώρα κινήσεις με στόχο την αναστολή ή και τη ματαίωσή τους.
