Θεοδωρικάκος: Τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ είναι αποτέλεσμα ελέγχων - Η ΔΙΜΕΑ κάνει σωστά τη δουλειά της, ο νομός ισχύει για όλους
Θεοδωρικάκος: Τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ είναι αποτέλεσμα ελέγχων - Η ΔΙΜΕΑ κάνει σωστά τη δουλειά της, ο νομός ισχύει για όλους
«Στην υπόθεση συγκράτησης του κόστους των τιμών οφείλουν να συμβάλουν όλοι», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης - Δημιουργείται Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή
«Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στα σούπερ μάρκετ είναι αποτέλεσμα δύο ελέγχων», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στη χθεσινή απόφαση για πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl, τονίζοντας πως «η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κάνει σωστά τη δουλειά της και ο νομός ισχύει για όλους».
«Στην υπόθεση συγκράτησης του κόστους των τιμών οφείλουν να συμβάλουν όλοι», πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στα Παραπολιτικά 90,1.
Αναφερόμενος στο πρόστιμο που επιβλήθηκε στο «Σκλαβενίτη», είπε: «Έδωσα εντολή στις 20 Αυγούστου να γίνει έλεγχος στα σούπερ μάρκετ για παραπλανητικές εκπτώσεις και διαπιστώθηκε από τη ΔΙΜΕΑ πως στη συγκεκριμένη αλυσίδα υπήρχαν σε 36 κωδικούς».
Εξάλλου, όπως προανήγγειλε ο κ. Θεοδωρικάκος, έρχεται νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή που στο σύνολό της θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
Ερωτηθείς, επιπλέον, για τον ΦΠΑ απάντησε: «Αν δεν υπήρχε η είσπραξη του ΦΠΑ, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν μέτρα που να μειώσουν την άμεση φορολογία και να αυξήσουν το εισόδημα. Το βασικότερο πρόβλημα μιας οικογένειας είναι το κόστος της στέγης».
Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως είναι υπέρ της αναβάθμισης του θεσμού της λαϊκής αγοράς. «Είμαι υπέρ των νέων ιδεών, περιμένω προτάσεις όπως είναι οι απογευματινές λαϊκές αγορές. Να γίνουν λαϊκές μόνο για παραγωγούς».
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
«Φίλε είδες, αντέχω» έλεγε σε φίλους του ο 20χρονος Τάσος λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή του στο Blue Star Chios
Αυστραλιανή ταινία αλλοιώθηκε ψηφιακά στην Κίνα ώστε ένα γκέι ζευγάρι να παρουσιάζεται ως στρέιτ
«Στην υπόθεση συγκράτησης του κόστους των τιμών οφείλουν να συμβάλουν όλοι», πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στα Παραπολιτικά 90,1.
Αναφερόμενος στο πρόστιμο που επιβλήθηκε στο «Σκλαβενίτη», είπε: «Έδωσα εντολή στις 20 Αυγούστου να γίνει έλεγχος στα σούπερ μάρκετ για παραπλανητικές εκπτώσεις και διαπιστώθηκε από τη ΔΙΜΕΑ πως στη συγκεκριμένη αλυσίδα υπήρχαν σε 36 κωδικούς».
Εξάλλου, όπως προανήγγειλε ο κ. Θεοδωρικάκος, έρχεται νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή που στο σύνολό της θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
Ερωτηθείς, επιπλέον, για τον ΦΠΑ απάντησε: «Αν δεν υπήρχε η είσπραξη του ΦΠΑ, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν μέτρα που να μειώσουν την άμεση φορολογία και να αυξήσουν το εισόδημα. Το βασικότερο πρόβλημα μιας οικογένειας είναι το κόστος της στέγης».
Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως είναι υπέρ της αναβάθμισης του θεσμού της λαϊκής αγοράς. «Είμαι υπέρ των νέων ιδεών, περιμένω προτάσεις όπως είναι οι απογευματινές λαϊκές αγορές. Να γίνουν λαϊκές μόνο για παραγωγούς».
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
«Φίλε είδες, αντέχω» έλεγε σε φίλους του ο 20χρονος Τάσος λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή του στο Blue Star Chios
Αυστραλιανή ταινία αλλοιώθηκε ψηφιακά στην Κίνα ώστε ένα γκέι ζευγάρι να παρουσιάζεται ως στρέιτ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα