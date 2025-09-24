Lidl Ελλάς: Άδικο και αυθαίρετο το πρόστιμο, θα ασκήσουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το πρόστιμο βασίζεται σε μία νομική βάση που έχει καταργηθεί, καθώς ήταν μη εφαρμόσιμη και ασαφής