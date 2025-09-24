Χάνουν έδαφος οι ευρωαγορές μετά την αναφορά του Τζερόμ Πάουελ σε «υψηλές τιμές μετοχών»

Ο Πάουελ σηματοδότησε επίσης ότι η πορεία της μείωσης των επιτοκίων δεν είναι σαφής και ότι η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει μια «δύσκολη κατάσταση»