Χάνουν έδαφος οι ευρωαγορές μετά την αναφορά του Τζερόμ Πάουελ σε «υψηλές τιμές μετοχών»
Ο Πάουελ σηματοδότησε επίσης ότι η πορεία της μείωσης των επιτοκίων δεν είναι σαφής και ότι η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει μια «δύσκολη κατάσταση»
Οι κύριοι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες άνοιξαν σχεδόν αμετάβλητοι, καθώς ξεκίνησε η 80η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τις ευρωπαϊκές χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια.
Τις κινήσεις των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών επηρέασαν οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ ότι «οι τιμές των μετοχών είναι αρκετά υψηλές». Ο Πάουελ σηματοδότησε επίσης ότι η πορεία της μείωσης των επιτοκίων δεν είναι σαφής και ότι η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει μια «δύσκολη κατάσταση».
Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,28% στις 553,41 μονάδες.
Ο FTSE 100 με απώλειες 0,11%, Ο γερμανικός DAX χάνει 0,09%, ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,18%, ο ιταλικός FTSE MIB με απώλειες 0,32% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 υποχωρεί οριακά 0,07%.
